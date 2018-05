Mỹ: Cho Bệnh Nhân Nan Y Thử Thuốc Mới

WASHINGTON - Luật gọi là “Right to Try Act 2017” do nghị sĩ CH Ron Johnson bảo trợ, đã được Thượng Viện thông qua hồi Tháng 8-2017, và thông qua Hạ Viện hồi Tháng 4, vừa đuợc TT Trump ký ban hành.Luật này cho phép người bệnh nan y dùng thử thuốc chưa đuợc “cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc FDA” kiểm nhận.Đây là thắng lợi của cả nghị sĩ Johnson và Bạch Ốc.Nhân dịp này, ông Trump tỏ ý hãnh diện về quyết định châp thuận biện pháp có thể cứu mạng nhiều người – ông Trump xác quyết: quan tâm tới người bệnh hơn là quyền lợi của ngành bào chế, của kỹ nghệ bảo hiểm.Các thứ thuốc sẽ phải đưa vào thử nghiệm lâm sàng và đã thông qua Giai Đoạn 1 của tiến trình chấp thuận của cơ quan FDA, theo CNN cho biết.Trump cho biết ông tin là “hàng trăm ngàn người” có thể được cứu mạng bởi luật này và ông không biết tại sao nó đã không được thực hiện trước đây.Hầu hết các nhà lập pháp Dân Chủ và các nhóm vận động sức khỏe công cộng đều chống lại luật này, cho rằng nó có thể đưa các bệnh nhân vào nguy hiểm.Những người chống đối thì cho rằng nó tạo “hy vọng sai lầm” đối với các bệnh nhân, bởi vì những nhà chế tạo thuốc không được đòi hỏi phải ghi đây là các loại thuốc chưa được chấp nhận cho bệnh nhân là người muốn có nó.Tuy nhiên, những người ủng hộ luật này thì nói rằng nó sẽ cung cấp nhiều cơ hội điều trị mới cho các bệnh nhân nan y là những người không còn lựa chọn nào khác nữa.