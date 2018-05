Cali: Bà Da Trắng Mắng 1 bà Gốc Á, Bảo Phải Về Hoa Lục

(Xem: 195)

WASHINGTON - Luật gọi là “Right to Try Act 2017” do nghị sĩ CH Ron Johnson bảo trợ, đã được Thượng Viện thông qua hồi Tháng 8-2017, và thông qua Hạ Viện hồi Tháng 4, vừa đuợc TT Trump ký ban hành.