Y Sĩ TQ Tính Giá Gấp 10 Lần, Giả Công An Dọa Bệnh Nhân

SAIGON -- Người Trung Quốc vào Việt Nam nhưng lại hành xử y hệt ông chủ lớn...Không chỉ như thế, người Trung Quốc lại giả làm công an hù dọa...Báo Người Lao Động kể: Phòng khám Trung Quốc cho người giả công an đe dọa nạn nhân...Phòng khám Trung Quốc thu phí cao gấp 10 lần, sử dụng thẻ công an dỏm đến nhờ công an xã mời nạn nhân lên đe đọa. Sở Y tế Tiền Giang không xử lý vì cho rằng Bộ Y tế không quy định mức thu.Liên quan đến vụ phòng khám Tân Mỹ Âu (đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để cho thông dịch viên giả danh bác sĩ khám chữa bệnh, ngày 30-5, Công an xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết nhiều thông tin mới.Báo Người Lao Động ghi rằng Phòng khám đa khoa của Công ty TNHH Một thành viên Tân Mỹ Âu được Sở Y tế Tiền Giang cấp phép hoạt động từ tháng 7-2017, do ông Nguyễn Đình Dũng (ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ. Đây là phòng khám đa khoa có bác sĩ là người nước ngoài điều trị.Theo ông Lê Tấn Trường, Phó Công an xã Tân Phú, do trước đây, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (người giả danh bác sĩ khám chữa bệnh bị phóng viên lật tẩy) làm đơn tố cáo chị N.G.T. (ngụ Bến Tre) nói xấu phòng khám Tân Mỹ Âu trên trang mạng nên ông Trường ký giấy mời chị T. đến trao đổi.Khi chị T. đến trụ sở công an, bà Trúc đi cùng 2 người đàn ông đến, trong đó 1 người nói giọng miền Bắc đã móc thẻ cảnh sát trình công an xã nói rằng mình tên Tiến, công an phường 15, quận 10, TP SG nên ông Trường cho tiếp xúc với chị T. Người này sau đó có rất nhiều lời lẽ đe dọa chị T.Chiều 30-5, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến công an phường 15, quận 10 xác minh thì được biết công an phường này chỉ có một người tên Tiến đã nghỉ hưu. Chiều cùng ngày, ông Tiến đến công an phường khẳng định mình không đến Công an xã Tân Phú và hiện ông Tiến đã nghỉ hưu. Đồng thời, ông Tiến nói giọng miền Nam chứ không phải giọng người miền Bắc.Bản tin cũng viết rằng trong cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết mới đây, đoàn liên ngành kiểm tra phòng khám Tân Mỹ Âu và phát hiện nơi đây thu phí điều trị bệnh nhân cao gấp 10 lần so với các cơ sở y tế công lập khác.Trong khi đó, bản tin VTC cho biết nữ bệnh nhân bị hù doạ:“Sau khi tố phòng khám Trung Quốc tại TP Mỹ Tho, nữ bệnh nhân bị công an xã mời lên làm việc và bị 3 người lạ xưng là công an TP hù dọa.Ngày 29/5, cơ quan an ninh công an Cần Thơ đã phối hợp Sở Y tế tỉnh tiếp tục làm rõ trường hợp Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Tân Mỹ Âu (cơ sở tại phường 5, TP Mỹ Tho) đã cho một người tự xưng bác sĩ trị bệnh. Người giới thiệu là bác sĩ chỉ là một thông dịch viên, quê Đồng Tháp.Cũng trong ngày, một nạn nhân khác của phòng khám này là chị N.G.T. (ngụ tỉnh Bến Tre) phản ánh là nạn nhân của phòng khám này nhưng khi đưa thông tin cảnh báo lên Facebook thì bị Công an xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre viết thư mời lên làm việc. Lúc đó có công an xã và 3 người nói tiếng miền Bắc, tự xưng là công an TP, dọa truy tố nếu không rút thông tin trên mạng cá nhân xuống.”