Tiền VN Vào Mỹ 2017: 57 Triệu Đô

HANOI -- Tư bản đỏ Việt Nam ôm tiền ra hải ngoại, đổ vốn vào nơi nào? Vào Mỹ? Thực sự tiền từ VN vào Mỹ chỉ nhiều hạng nhì, trong khi nhiều nhất là đổ vốn vào một đảo quốc rất nhỏ.Báo Một Thế Giới ghi nhận: Người Việt đổ vốn nhiều nhất vào ‘thiên đường thuế’ Marshal Islands.Về địa bàn đầu tư, Việt Nam đổ vốn nhiều nhất vào Marshall Islands (56,9 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đăng ký), Mỹ (56,5 triệu USD, chiếm 16,2%), Campuchia (56,5 triệu USD, chiếm 16,1%), Úc (48,2 triệu USD, chiếm 13,8%), Uganda (35 triệu USD, chiếm 10%).Theo báo cáo tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2017 do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) vừa công bố, Việt Nam đầu tư sang 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 268,5 triệu USD (giảm 10% số dự án và 84% vốn đăng ký so với năm 2016. Tính tổng số vốn cấp mới và tăng thêm trong năm 2017 là 350 triệu USD (giảm 64% so với năm 2016).Về địa bàn đầu tư, Việt Nam đổ vốn nhiều nhất vào Marshall Islands (56,9 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đăng ký), Mỹ (56,5 triệu USD, chiếm 16,2%), Campuchia (56,5 triệu USD, chiếm 16,1%), Úc (48,2 triệu USD, chiếm 13,8%), Uganda (35 triệu USD, chiếm 10%).Đáng nói, năm 2017 số vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất lại thuộc về Marshall Islands – một quần đảo nằm trong danh sách “đen”, bị cho là “thiên đường thuế”.Danh sách này gồm vùng lãnh thổ Samoa và Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, Bahrain, Barbados, Grenada, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad - Tobago, Tunisia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).Bản tin MTG cũng ghi rằng các doanh nghiệp tập trung vào bất động sản (66,8 triệu USD chiếm 19,4% tổng vốn đăng ký), hoạt động dịch vụ chuyên ngành (62,7 triệu USD, chiếm 17,9%), thương mại (50,8 triệu USD, chiếm 14,5%), tài chính-ngân hàng (36,3 triệu USD, chiếm 10,4%), khai khoáng (35,8 triệu USD, chiếm 10,2%).Theo báo cáo của các nhà đầu tư, tổng vốn chuyển ra nước ngoài trong năm 2017 để thực hiện các hoạt động đầu tư là 359,6 triệu USD, giảm 34% so với năm 2016.Vốn chuyển ra nước ngoài lũy kế hết 2017 là khoảng 7,51 tỉ USD. Lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài hết năm 2017 là 5.031 người. Tổng số tiền đã chuyển về nước hết 2017 là 1,8 tỉ USD, bao gồm lợi nhuận/lãi được chia đã chuyển về nước lũy kết hết 2017 là 966,9 triệu USD, vốn thu hồi là 841,1 triệu USD. Lợi nhuận lũy kế giữ lại chưa chuyển về nước/để tái đầu tư là 249,5 triệu USD.