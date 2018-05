Đại Hội Tổng Hội Cảnh Sát và Ngày Truyền Thống Cảnh Sát

Trong Đại Hội Tổng Hội Cảnh Sát.

Westminster (Bình Sa)- - Đại hội Tổng Hội Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa đã được diễn ra vào trưa Thứ Bảy ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành phố Westminster, Nam California với sự tham dự của các niên trưởng trong Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, các vị Hội Trưởng và Ban Chấp Hành các Hội Cảnh Sát Quốc Gia về từ khắp nơi.Trước khi vào đại hội quý niên trưởng và một số chiến hữu CSQG từ khắp nơi về tham dự đã đến đặt vòng hoa Tưởng Niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Thành phố Westminster.Mở đầu đại hội chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia Lý Kiến Hoàng tường trình một số công tác liên quan đến hoạt động của CSQG hiện nay và tương lai.Tiếp theo chiến hữu Nhữ Đình Toán mời niên trưởng Trần Minh Công nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG lên phát biểu, trong lời phát biểu, ông thay mặt quý niên trưởng chào mừng và cám ơn các chiến hữu CSQG hiện diện, ông bày tỏ lòng ngưỡng mộ các chiến hữu đã và đang giữ trọng trách điều hành hoạt động của Tổng Hội từ Hội Đồng Quản Trị đến các Ban Chấp Hành Tổng Hội và các Hội CSQG địa phương từ ngày thành lập cho đến nay.. Ông vui mừng về những sinh hoạt có tôn ti trật tự, có kỷ luật, có sự làm việc với nhau và có tinh thần hợp tác, không bị chia rẽ như một số hội đoàn khác mà ông nghĩ cái sự chia rẽ đó có sự góp tay vào của Cộng Sản.Trong ngày đầu đại hội có chương trình bầu tân Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2018 - 20121.Qua ngày Chủ Nhật 27 tháng 5 năm 2018 Tổng Hội CSQG đã long trọng cử hành Ngày Truyền Thống CSQG (1 tháng Sáu hàng năm) lần thứ 47. Buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ 30 cũng tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.Tham dự ngày truyền thống ngoài các vị niên trưởng trong Lực Lượng CSQG như các ông: Lê Sơn Thanh và phu nhân, Trần Minh Công, Võ Văn Xét, Hồ Khắc Đàm, Trần Quan An, Phan Tấn Ngọc, Phan Tấn Ngưu, Thái Văn Hòa, Nhữ Đình Toán và các chiến hữu CSQG từ khắp nơi về tham dự còn có rất đông quan khách, qúy vị dân cử, chính quyền địa phương, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng và Ban Chấp Hành các Hội Đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số Hội Đồng Hương và các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Chiến hữu CSQG Nhữ Đình Toán, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 8 cũng như Ngày Truyền Thống Cảnh Sát lên ngỏ lời chào mừng qúy niên trưởng và quan khách cùng các thân hữu, chiến hữu, các cơ quan truyền thông.Chiến hữu Nhữ Đình Toán tiếp: “Ngày hôm qua 26 tháng 5 năm 2018 Đại Hội kỳ 8 của TH/CSQG đã diễn ra tại đây với sự tham dự của các đại biểu CSQG từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã về tham dự. Đại hội nhằm mục đích duyệt xét lại những thành quả đã đạt được đồng thời hoạch định kế hoạch của TH/CSQG trong nhiệm kỳ sắp tới. Đại Hội đã tiến hành bầu lại Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG cho nhiệm kỳ 2018 – 2021. Sau một ngày họp sôi nổi, Đại Hội đã kết thúc tốt đẹp mà chúng tôi sẽ công bố kết quả ngay sau đây.”Sau đó ông mời tất cả các vị Hội Trưởng, đại diện các Hội đã về dự Đại Hội lên sân khấu và ông long trọng công bố kết quả bầu cử: Niên trưởng Trần Quan An tái đắc cử Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị với số phiếu 100%; niên trưởng Phạm Tấn Ngọc đắc cử Phó Chủ Tịch HĐQT với số phiếu 100% và niên trưởng Phan Tấn Ngưu tái đắc cử Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG với số phiếu 100%.Sau khi công bố kết qủa Đại Hội kỳ 8 thành công, chúc mừng ba vị vừa tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối 100% và cầu chúc các vị trên gặt hái nhiều thành quả trong nhiệm kỳ mới. Ba vị vừa tái đắc cử có đôi lời cảm tạ quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu CSQG đã hợp tác, hỗ trợ cho TH/CSQG và đến tham dự Ngày CSQG hôm nay.Trong lời phát biểu, Tân Chủ Tịch HĐQT Trần Quan An nói, “Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ 2018 -2021 vẫn kiên trì chủ trương tiếp tục kiến tạo sự đoàn kết trong lực lượng CSQG/VNCH ở hải ngoại. Lập trường, chủ trương của chúng tôi là cương quyết không chấp nhận chế độ cộng sản dưới mọi hình thức, dưới mọi danh xưng. Trong hoạt động, Tổng Hội CSQG chủ trương hợp tác chặt chẽ với các hội đoàn QL/VNCH và các đoàn thể, tổ chức Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại có lập trường đấu tranh chống cộng sản và trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi chủ trương sẽ tạo điều kiện cho thế hệ hậu duệ mà hôm nay đang hiện diện rất đông đủ để các bạn trẻ có cơ hội phục vụ quê hương dân tộc, góp phần cùng toàn dân kiến tạo một chế độ mới có đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền.”Tân Tổng Hội Trưởng Phan Tấn Ngưu nói, “Sau thời gian khá dài làm công việc cộng đồng, tới giờ phút này tôi đã biết mình sẽ phải làm gì trong nay mai với vai trò mới mà quý niên trưởng và chiến hữu CSQG khắp nơi đã giao cho tôi trong nhiệm kỳ 2018 -2021. Con đường của TH/CSQG chút nữa đây chúng tôi sẽ có Bản Tuyên Bố Chung của TH/CSQG sau Đại Hội ngày hôm qua. Có lẽ đó là một trong những điều mọi người mong mỏi và ước muốn mình sẽ đi được con đường đó. Nhưng được hay không, chúng ta hãy tự hỏi chúng ta, mình có đi đúng đường, đúng cái ý muốn của mọi người hay không? Với tư cách Tổng Hội Trưởng CSQG tôi ước nguyện cho mình đừng làm gì sai theo bản tuyên bố đó. Đặc biệt với quý vị trong các quân, binh chủng QL/VNCH, tôi mong chúng ta sẽ có sự hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong việc xây dựng cộng đồng, không chỉ riêng ở Nam California mà chúng ta sẽ trợ giúp cho tất cả các nơi khác, tạo điều kiện xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại tốt đẹp nhất mà thế hệ hậu duệ sẽ làm và sẽ phải làm thay chúng ta.”Tân Phó Chủ Tịch HĐQT Phạm Tấn Ngọc nói, “Thực tế, tất cả các anh em trong ngành CSQG đều có nhiệm vụ Giám Sát để đường lối hoạt động của chúng ta không bao giờ sai lệch,để những thành phần không tốt đừng có xâm nhập vào cái Cộng Đồng Cảnh Sát này. Tôi không muốn nói họ là địch mà là những thành phần trong ngành CSQG chúng ta, những bộ mặt đó không xứng đáng thì đừng bao giờ xuất hiện trong tập thể Cảnh Sát. Những anh em xuất hiện hôm nay tôi quan niệm đó là những anh em sạch sẽ, là những anh em quang minh chính trực, công minh liêm chính mới xuất hiện nơi đây còn những người không tốt thì tôi mong đừng bao giờ xuất hiện trong cái tập thể cảnh sát này.”Sau đó, chiến hữu Thái Văn Hòa giới thiệu cuốn Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH.Trong lúc nầy chiến hữu Thái Văn Hòa đại diện Tổng Hội công bố Bản Tuyên Bố Chung của Đại hội Kỳ VIII. Sau khi đưa ra 6 điểm nhận định tình hình hiện nay, Bản Tuyên Bố Chung có ba điểm:1. Cực lực lên án tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước lâm vào cảnh nghèo đói, tụt hậu so với các nước trong khu vực, và đã vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm mà cam tâm làm tay sai cho đảng cộng sản Trung Cộng phát triển âm mưu bành trướng và Hán hóa dân tộc Việt Nam.2. Bày tò sự quan ngại về hiện tình đất nước dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản VN, một đảng Mafia hèn với giặc, ác với dân.3. Nhiệt liệt ủng hộ các xã hội dân sự và các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước, và sẵn sàng yểm trợ những tiếng nói đối kháng đòi hỏi giải thể Đảng CSVN hầu tiến tới một nước Việt Nam dân chủ và phú cường.Tuyên bố chung được làm tại Little Saigon ngày 26 tháng 5, 2018 với chữ ký của Chủ Tịch HĐQT Trần Quan An và Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG Phan Tấn Ngưu. Sau một vài vị đại diện quan khách phát biểu, Tiệc mừng và văn nghệ bắt đầu đến hơn 3 giờ chiều, Ngày Truyền Thống CSQG năm 2018 kết thúc thành công.