Ca Sĩ Mai Khôi Của VN Được Nhận Giải Vaclav Havel 2018

Giải Thưởng Quốc Tế Vaclav Havel 2018 sẽ trao cho 3 người mà trong đó có ca sĩ nhạc pop Mai Khôi của Việt Nam, theo bản tin Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 29 tháng 5.Bản tin RFA viết rằng, “Ca sỹ nhạc pop Mai Khôi của Việt Nam là một trong ba người được trao tặng giải Giải thưởng Quốc tế Vaclav Havel 2018 dành cho người bất đồng chính kiến sáng tạo. Sáng Hội Nhân quyền (The Human Rights Foundation – HRF) ra thông cáo báo chí cho biết như trên hôm 27 tháng 5 năm 2018.“Theo thông cáo, ca sỹ Mai Khôi cùng với hai người đoạt giải khác là nhóm nhạc Belarus Free Theatre và nhạc sĩ Emmanuel Jal người Nam Sudan, từng bị ép buộc đi lính khi còn tuổi thiếu niên, sẽ được vinh danh tại một buổi lễ tổ chức ở nhà hát Latter, Oslo, Nauy vào ngày thứ Tư 30 tháng 5 này.“HRF dẫn lời ông Thor Halvorsen, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Havel cho biết ‘Mai Khôi rất xuất sắc trong cam kết của mình đối với nhân quyền.”“Ông Halvorsen đánh giá rất cao các sáng tác và hoạt động của ca sỹ Mai Khôi vì cô đã đặt quyền tự do dân sự và dân chủ lên hàng đầu trong tranh luận công chúng tại Việt Nam.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Ca sỹ Mai Khôi từng là ứng cử viên độc lập tranh cử Đại biểu Quốc hội năm 2016. Cô cũng là một trong những nhà đấu tranh dân sự tham dự cuộc gặp với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân chuyến công du của ông vào tháng 5-2016.“Thông qua mạng xã hội, Mai Khôi liên tục giới thiệu những sáng tác của cô với mục đích cổ suý cho nhân quyền và dân chủ, ủng hộ quyền lên tiếng của người dân.“Giải quốc tế Vaclav Havel được thành lập năm 2012 với sự ủng hộ của bà Dagmar Havlova, goá phụ của nhà thơ, nhà viết kịch đồng thời là chính khách Vaclav Havel. Đây là giải thưởng tôn vinh những người dùng sự sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật của họ để đấu tranh cho tự do và dân chủ. Giải thưởng là một biểu tượng “Nữ thần dân chủ” được thiết kế bởi một sinh viên Trung Quốc từng tham gia đợt biểu tình Thiên An Môn vào tháng 6-1989; cùng với một giải thưởng trị giá 350 ngàn curon Nauy, tương đương 42 ngàn USD.”