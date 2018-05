Chùa Liên Hoa Olympia Washington State Đại Lễ Đản Sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Năm Thứ 2642

Trong lê Phật Đản tại Chùa Liên Hoa.

Đường BìnhChủ Nhựt ngày 27 tháng 5 năm 2018 cộng đồng Phật Giáo Olympia và Vùng Phụ Cận trang nghiêm cử hành Đại Lễ Đản Sanh Phật Thích Ca Mầu Ni năm thứ 2642 (2018). Buổi lễ do Thầy Trụ trì Thích Huệ Nhân chủ lễ và Quý Tôn Đức chứng minh. Thượng Tọa Thích Ẩn Long, trụ trì chùa Ấn Quang tiểu bang Oregon ban đạo từ và Đại đức Thích Huệ Thiện chùa Cổ Lâm và cô Thích Nữ Diệu Đạo chùa Liên Hoa.Bầu trời Thủ Phủ nắng đẹp gió mát, một vài cụm mây trắng lửng lờ trên cao. 9.00 giờ sáng Phật tử đã đến chùa, lần lượt ngoài quý Phật tử trong vùng Olympia, Lacey và Tumwater đến còn có nhiều đồng hường từ các quận hạt xa xôi như Seattle, Tacome, Renton và một số quý đồng hương các thị trấn phìa Nam xa xôi như Long View, Kelso và Aberdeen cũng hân hoan về chùa Liên Hoa mừng ngày Sanh Nhật của Đức Phật.Lễ chính thức bắt đầu lúc 11.00 giờ, các em trong đoàn Gia Đình Phật Tử bước vào chánh điện dâng hoa cúng Phật.Thầy Trụ trì Thích Huệ Nhân ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức, Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử. Trong lời diễn văn khai mạc Thượng Tọa nói: “Đã hơn hai ngàn năm trăm năm, cũng từ độ nầy mùa sen nở. Đức Phật đã thị hiện ra đời.Tiếp đến Thượng Tọa Thích Ẩn Long ban pháp thoại. Sau nghi thức, qúy chư Tôn Đức Tăng, Ni lần lượt đến trước tượng Đức Phật đản sinh thực hiện nghi thức tắm Phật.Đặc biệt lễ Đản Sanh năm nay có ban Cổ Nhạc Seattlễ trình diên giúp cho buổi lễ rất long trọng. Tiếng đàn của Nhạc sĩ Võ Hà Khuê Nhạc Sĩ Văn Viễn, và nhạc sĩ Anh Tuấn uyển chuyển rung động, giọng ca của Nghệ sĩ Thu Nguyệt và Nghệ sĩ Đức Tạo qua bài Đời Là Bể Khổ khiến cho mọi người thương về đất Phật Lum Tỳ Ni nơi mà 2642 năm xa xưa Ngài ra đời không ham giàu sang phú quý quyềt tìm cho được phước pháp giúp cho mọi người thoát khỏi khổ đau.Ban văn nghệ gia đình Phật tử Liên Hoa do mấy anh chị huynh trưởng gia đình Phật tử lo tập dợt ba tháng nay cho các em dân hoa cúng Phật và trình diển các màn kịch khiến cho buổi lễ rất vui nhộn, đặc biệt là màn kịch Hoàng Hậu Maya theo tục lễ giòng họ Thích Ca về quê mẹ Lâm Tỳ Ni sanh ra hài nhi Gautama do huynh trưởng chị Võ Kim tập dợt cho các em mấy tháng nay. Màn kịch rất sống động khi em Bé Gautama ra đời Ngài bước đi chầm chậm trên 7 đóa hoa sen nở em đưa một ngón tay lễn trời khiến cho bà con vổ tay tán thưởng nhiệt liệt.Sau phần nghi lễ cúng Phật, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do chùa Liên Hoa khoản đãi.Đại lễ Đản Sanh 2642 thành công mỹ mãn chấm dứt lúc 2.00 giờ chiều cùng ngày.Đường Bình