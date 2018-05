Nợ Tăng, Giấu Lỗ, Xẻ Thịt Đất, Dự Án Phình Nở…

Xuân NiệmVây là nợ quá chừng… Hễ cái gì dính tới chính phủ đều nợ ngập đầu.Bản tin VOV kể: Nợ của doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục tăng cao…Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng.Báo cáo giám sát của Quốc hội cho thấy, trong giai đoạn 2011-2016, nợ của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã gia tăng lên tới 1,6 triệu tỷ đồng.Báo Kinh Doanh & Pháp Luật ghi lời Tổng thanh tra Chính phủ: 'Có DNNN giấu lỗ, báo lời không thật'…Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trong lần đầu tiên báo cáo một vấn đề tại Quốc hội đã tỏ ra thẳng thắn khi nói về những sai phạm làm thất thoát vốn và tài sản của các DNNN.Ông Lê Minh Khái cho biết qua thanh tra cho thấy các mánh khóe trong báo cáo tài chính của DNNN thường xoay quanh xu hướng: Đơn vị kinh doanh có hiệu quả thì thường không báo cáo hết, kể cả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giữ lại làm nguồn dự phòng riêng, đề phòng rủi ro trong các năm tiếp theo.Đơn vị lỗ, thất thoát tài sản nhà nước lại cố tình tạo ra những khoản lợi không có thật, che giấu các khoản lỗ, nhằm tránh trách nhiệm, nhằm tiếp tục tìm ra cơ hội để khắc phục.Tiền Phng kể chuyện Bình Dương: Doanh nghiệp “xẻ thịt” đất công viên để kinh doanh…Công viên Thủ Dầu Một (Bình Dương) ra đời từ hàng chục năm qua nhằm phục vụ cho người dân địa phương có nơi giải trí, nghỉ ngơi. Thế nhưng, hiện nay công viên này mang một tên gọi khác và trở thành điểm kinh doanh quy mô lớn của doanh nghiệp.Báo Người Lao Động kể: Một nữ nhân viên công ty nước ở Thừa Thiên - Huế đang ở trụ sở thì bị một nam thanh niên ở trần xông vào, dùng dao khống chế....Lực lượng công an sau nhiều giờ đã khống chế được nam thanh niên này, kịp thời giải cứu an toàn nữ nhân viên.BizLive/NCĐT ghi nhận: Thất thoát công sản đã có biến thể mới. Không có lợi thế người nhà, lọt sàng xuống nia, nhiều doanh nghiệp tư nhân tìm cơ hội từ công sản chưa thành hình. Có thể kể đến những thương vụ sang nhượng đất vàng trước và sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, biến đất công xưởng, nhà máy thành khu đô thị hiện đại bậc nhất tại những vị trí đắc địa trong các thành phố lớn. Giá trị đất đai được nhân lên gấp cả trăm lần và vì thế, không ngạc nhiên khi có chuyên gia ước tính, thất thoát tài sản công từ đất vàng có thể lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng.Bản tin VnExpress ghi lời một Đại biểu Quốc hội: Giật mình với dự án 72 tỷ 'nở' lên gần 2.600 tỷ ở Ninh Bình… Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê (tỉnh Ninh Bình) điều chỉnh tăng 36 lần, từ 72 tỷ đồng lên gần 2.600 tỷ đồng.Chiều 28/5, trong phiên thảo luận của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016, nhiều đại biểu đã tranh luận về dự án nạo vét, xây kè, bào tồn cảnh quan sông Sào Khê ở Ninh Bình.Bản tin Zing kể: Ngày 29/5, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã gửi đơn từ chức tới LĐBĐVN (VFF), đồng thời rút khỏi cuộc đua tại Đại hội VIII.Trước đó như Zing.vn đã đưa tin, tối 24/5, ông Nguyễn Xuân Gụ bị phát hiện ở cùng khách sạn tại Quận 1,TP.SG với một phụ nữ trẻ. Vụ việc sau đó được ông Gụ khẳng định chỉ là vi phạm thủ tục hành chính.Theo thông báo của VFF sau đó, đơn vị này không cử ông Gụ vào TP.SG công tác.Bản tin VTC News kể: Cơ quan công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cho heo rừng tha đến chết.Sáng 29/5, Công an quận Bình Tân cho biết vẫn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một bé trai sơ sinh bị heo rừng tha ở bãi đất trống trên đường Sinco phường An lạc (quận Bình Tân, TP.SG).Trước đó, anh Nguyễn Nhật H. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện một số con heo rừng nuôi đang tha một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi…Infonet kể: Cá chết phơi trắng bụng ở suối qua động Thiên Đường, dân vớt về ăn…Những ngày qua, người dân đã phát hiện có rất nhiều cá bị chết nổi trắng bụng tại một con suối thượng nguồn của sông Chày chảy qua động Thiên Đường ở Quảng Bình.