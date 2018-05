Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Tại Thành Thố Chicago, Năm 2018

“Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong” (Memorial Day) là một ngày Lễ Liên Bang (Federal Holiday) của Hoa Kỳ. “Memorial Day” chính thức trở thành ngày Lễ Liên Bang Hoa Kỳ từ năm 1971. “Memorial Day”, người Mỹ đi thăm viếng các nghĩa trang và các đài tưởng niệm, lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được để rũ cho đến trưa theo giờ của địa phương để tưởng niệm những Tử sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh vì bảo vệ tự do và bảo vệ đất nước. “Ngày Chiến sĩ Trận Vong” diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm.

Năm nay, tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, tổ chức ngày “Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong” vào ngày 26-5-2018, tại trung tâm thành phố Chicago. Cộng đồng các nước sinh sống tại thành phố Chicago, tham gia diễn hành “Memorial Day” chỉ có 3 cộng đồng được tham dự , đấy là: Vietnam, Nam Hàn (Korea) và Trung Hoa Quốc gia (Taiwan) vì lẽ những sắc dân này đã hay đang hỗ tương chiến đấu với Quân đội Hoa Kỳ.

Lịch sử cận đại đã ghi rằng: “Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến tại miền Nam Việt Nam kể từ ngày 8-3-1965, đơn vị Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên bãi biển Nam Ô, Đà Nẵng. Sau 8 năm (1965-1973) Quân đội Hoa Kỳ đã sát cánh và hỗ tương Quân lực VNCH cùng ngăn chận Cộng quân Bắc Việt, do Cộng sản Quốc tế muốn nhuộm đỏ toàn cầu, mà bấy giờ là Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu điều khiển. Trong 8 năm bảo vệ tự do cho Thế giới, ngăn chận làn sóng Cộng sản tại Việt Nam, Quân đội Hoa Kỳ đã sát cánh và hỗ tương Quân lực VNCH, tạo nhiều chiến công lẫy lừng. Dù vậy, Quân đội Hoa Kỳ trong thời gian tham chiến tại Việt Nam đã hy sinh trên 58.000 người.”

Để tưởng nhớ Quân đội Hoa Kỳ đã sát cánh với Quân lực VNCH cùng ngăn chận làn sóng Cộng sản. Nhóm Hậu Duệ VNCH Illinois cùng với các Hội đoàn nơi đây, tổ chức “Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong” tại thành phố Chicago. Tham gia tổ chức Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong với nhóm người Việt năm nay, hiện diện gồm có:

- Ông Michael Nghĩa, Chủ tịch Hội Người Việt Illinois.

- Tham dự và cộng tác của “Phái đoàn từ tiểu bang Iowa”: 4 người.

- Gia đình Phật tử Trúc Lâm: 60 người.

- Hậu Duệ VNCH đến từ tiểu bang Tennessee, anh Minh Sinh.

Đúng 10:00 sáng ngày 26-5-2018, bà con đã tề tựu đông đủ tại khu thương mại Việt Nam (tại parking lot của tiệm Tai Nam). Đến 11:00 sáng, hai xe bus bắt đầu di chuyển bà con đến trung tâm thành phố Chicago theo dự kiến là có mặt ở đấy vào lúc 12 giờ trưa.

Năm nay, tổng số Đơn vị tham dự “Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong” tại thành phố Chicago, gồm có 120 Đơn vị tham gia. Trong số đấy, người viết thấy hiện diện: Illinois Department of Veterans Affairs, Harlan Community Academy, Army IROTC… và Người Việt Illinois là Đơn vị thứ 88 trong số 120 Đơn vị ấy.

Nhiều Đơn vị tham gia, thế nên đến 1:00 PM mới đến lượt Người Việt Illinois bắt đầu diễn hành. Đặc biệt, nhóm tuổi trẻ đã đặt làm 2 đại kỳ Việt và Mỹ, mỗi đại kỳ có chiều rộng tới 12 Feet và chiều dài tới 18 Feet. Mỗi đại kỳ được các bà, các cô mặc áo dài có in hình cờ Việt-Mỹ trân trọng nâng lên để di chuyển suốt đoạn đường dài khoảng 2 miles, thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhìn hình ảnh các bà, các cô mặc áo dài có in hình cờ Việt-Mỹ đã phản ánh hài hòa tinh thần Việt-Mỹ, hình ảnh ấy như nhúm nhen niềm cảm kích sâu xa giữa người Mỹ (sinh trưởng tại Chicago) và người Mỹ gốc Việt rất gắn bó và thân thương.

Màu cờ sắc áo quốc gia

Tinh thần Việt-Mỹ thiết tha nghĩa tình

Trong khi đấy, Gia đình Phật tử Trúc Lâm cho cặp lân múa nhịp nhàng phía trước đoàn Người Việt diễn hành, thế nên bầu không khí tại trung tâm thành hố Chicago khi ấy luôn tưng bừng rộn rã. Từ đấy, người dân tại thành phố Chicago ùa ra xem rất đông đảo.







Nhớ “Ngày Chiến Sĩ Trận Vong”

Gia đình Phật tử đồng lòng chung lo.

Chẳng những thế, đoàn diễn hành của Người Việt Illinois khi nghe âm thanh người tổ chức diễn hành hô to: “Veterans” hoặc “Vietnam Veterans” thì đoàn diễn hành liền lạc đồng thanh hô đáp lại “Thank you” rất rầm rộ. Do đó, đi qua suốt 15 city block (khoảng 2 miles), đoàn diễn hành của Người Việt Illinois đã gây cho hàng ngàn, cả ngàn người dân đứng hai bên lề đường đồng loạt phất cờ cầm tay, hô đáp trả: “Thank you”, “Thank you Vietnamese”… Khi đoàn diễn hành Người Việt Illinois đi qua khán đài, càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Cư dân Chicago luôn chăm chú nhìn và ngưỡng mộ hai đại kỹ khổng lồ Việt và Mỹ, vừa rỡ ràng vừa trang nghiêm.





Ngóng trông Việt-Mỹ đại kỳ

Chicago rực rỡ, khắc ghi nhớ hoài.

Cuộc diễn hành do Hậu Duệ VNCH tổ chức tại thành phố Chicago chấm dứt lúc 2 giờ chiều. Khi hai chiếc xe bus chở đoàn diễn hành của Người Việt Illinois trở về Uptown (khu thương mại Việt Nam), một xe Bus (63 chỗ ngồi) chở Gia đình Phật tử Trúc Lâm, xe kế tiếp chở tất cả những người tham gia “Memorial Day” còn lại, trong lúc xe đang di chuyển có một vị lớn tuổi lại băn khoăn vận nước Việt Nam đang ngặt nghèo, nên nói: “Hậu Duệ VNCH tổ chức: Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, hôm nay rất thành công và các cháu chỉ có tổ chức các ngày lễ của Mỹ thôi sao?!” Cô Ngọc Lan là một người trong “Ban tổ chức” vui vẻ và thành thật đáp: “Thưa bác, nước Mỹ là quê hương thứ hai của chúng ta, rõ ràng cả triệu “Người Mỹ gốc Việt” đã là công dân Mỹ, thế nên chúng ta không phải là khách ở trọ trên đất nước Mỹ, là công dân Mỹ nên đóng góp cho nước Mỹ là nghĩa vụ thiêng liêng và đây là dịp Cộng đồng Việt Nam gây thiện cảm với chính quyền Chicago, với người dân Chicago, cũng là cơ hội trương cao lá cờ Quốc gia, cờ VNCH là “Lá Cờ Việt Nam Tự Do” được nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ công nhận là "Lá Cờ Tự Do và Di Sản", tiếng Anh gọi là: “Heritage and Freedom Flag”. Ngoài ra, trẻ thơ Việt Nam nói chung, riêng cháu nói riêng mãi vang vọng trong tâm lời ru của mẹ từ lúc lên ba: “À ơi! Uống nước nhớ nguồn. Giữ gìn quốc thể, linh hồn nước non.” Ba của cháu đưa gia đình đến Mỹ theo diện HO, luôn nhắc nhở con cái: “Nửa vòng trái đất vấn vương. Nhớ nhung cố quốc lo lường thủy chung.” Thế nên, lũ cháu quyết không quên cội nguồn của mình, lũ cháu mong mỏi hợp tác với các Hội đoàn khác để tổ chức các ngày lễ truyền thống của Việt Nam, như: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc hận 30 tháng Tư...” Thật vậy, người viết nghĩ rằng nếu các Hội đoàn cùng hợp tác tổ chức các ngày lễ truyền thống của Việt Nam cùng một thời gian, cùng một địa điểm, bà con tham dự sẽ dễ dàng và đông vui hơn.

Khi đến khu thương mại Việt Nam, được nhóm họp tại chỗ để xem xét ưu khuyết điểm trong cuộc diễn hành vừa rồi và xổ số đã bán để gây quỹ, các số trúng được ghi nhận:

- Giải nhất: Ipad Gold hoặc $1000 cash, vé mang số 0054

- Giải nhì: Samsung S8 phone hoặc $500 cash, vé mang số 0300

- Giải ba: $300 cash, vé mang số 0893

Ngoài ra, ban tổ chức xin tặng Gia đình Phật tử Trúc Lâm $200 để mua nước uống cho các em đã năng nổ trong cuộc diễn hành, nhưng anh Bùi Lê Tuấn là huynh trưởng Phật tử, từ tốn và chân tình đáp: “Tham gia diễn hành ‘Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong’ là một trách nhiệm của mỗi công dân Mỹ mà chúng ta đã chính thức là công dân Mỹ. Ngoài ra, Hậu Duệ VNCH là một tổ chức nhiệt huyết có thừa nhưng tài chánh không thong thả. Thế nên, tôi xin phép hoàn lại số tiền mà “Ban tổ chức” có nhã ý tặng Gia đình Phật tử Trúc Lâm.”

Ngày 29-5-2018

Nguyễn Lộc Yên