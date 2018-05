TQ Đuổi Tàu Chiến Mỹ?

Trần KhảiĐó là lời của chính phủ Trung Cộng... rằng quân lực TQ đã xua đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng gần quần đaỏ Hoàng Sa, nơi Hải quân TQ đã chiếm biển đảo của Việt Nam.Bản tin Reuters ghi rằng Trung Cộng phản đối sự xuất hiện của 2 chiến hạm Hoa Kỳ tại Biển Đông – phát ngôn viiên Bộ quốc phòng lên án là khiêu khích và xâm phạm chủ quyền.Viên chức này cũng loan báo : 1 lực luợng hải quân và phi cơ đã đuợc huy động để xua đuổi.Dám xua đuổi tàu chiến Mỹ? Nếu thế, là TQ không còn coi các nước khác ra gì, vì tất cả các nước khác không thể nào có sức mạnh quân sự như Mỹ...Đối đầu diễn ra tại vùng Hoàng Sa, nơi Trung Cộng đã lấn chiếm 1 số đảo nhỏ của Vietnam và xây dựng đảo nhân tạo, kiến thiết sơ cở hạ tầng.Phát ngôn viên Wu Qian nói : hành động của Hoa Kỳ gây hại sự tin cậy giữa hải quân 2 nước, đe dọa ổn định và hoà bình trong vùng.Viên chức Ngũ Giác Đài xác nhận 2 tàu USS Anntietam và USS Higgins chỉ thực hành quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.Thông cáo báo chí của Hạm Đội Thái Bình Dương ghi rõ: đó là hành động duy trì các quyền xử dụng không phận hải phận Biển Đông phù hợp với luật biển quốc tế - những hoạt động ấy là bình thường, theo thông lệ và không có ý nghĩa chính trị.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận về Biển Đông : Philipines canh tân phi đạo trên đảo Thị Tứ...Bãi cát Sandy Cay, gần đảo Thị Tứ (Pag-asa), trong bản đồ các hoạt động bảo vệ tuần tra hàng hải Mỹ (FONOP), theo trung tâm Center for Science and International Affairs, trường Harvard Kennedy School, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.Quân đội Philippines đang tiến hành sửa chữa phi đạo và canh tân nhiều cơ sở khác trên đảo Thị Tứ, nơi mà cách nay một năm tuần dân sự Philippines phải đương đầu với nhiều tàu đánh cá Trung Quốc có hải quân yểm trợ.RFI ghi rằng theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS ở Washington, hình ảnh vệ tinh ngày 17/05/2018 cho thấy quân đội Philippines đã bắt đầu sửa chữa một đường băng cho máy bay và nâng cấp một số cơ sở hạ tầng khác trên đảo Thị Tứ, do Philippines kiểm sóat trong quần đảo Trường Sa nhưng bị Trung Quốc tranh giành chủ quyền.Phi đạo duy nhất, xây trong thập niên 1970, đã bị thời gian làm cho xuống cấp không xử dụng được. Ngoài phi đạo, Philippines đã xây thêm bảy toà nhà mới trong năm 2017.Báo Hồng Kông South China Morning Post mô tả bên phải của đường băng có hai chiếc tàu công binh, một chiếc có trang bị dụng cụ bồi vét đất đá và cần cẩu.Trong khu vực này, vào tháng 8/2017, một lực lượng hải thuyền gồm nhiều tàu đánh cá, kiểm ngư, cảnh sát biển và chiến hạm Trung Quốc bao vây một chiếc tàu thuộc Cơ Quan Tài Nguyên và Hải Sản Philippines không cho vào vùng. Hải quân Trung Quốc còn cho một trực thăng bay đảo vòng phía tây bắc đảo Thị Tứ.Theo nhận định của Collin Koh, một chuyên gia an ninh hàng hải được South China Morning Post trích dẫn, quyết định của chính phủ Manila cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ là dấu hiệu cho thấy tổng thống Duterte, do bị áp lực trong nước, phải đương cự lại tham vọng biển đảo của Trung Quốc.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 28/5 tới thủ đô Hà Nội để cùng chủ trì cuộc đối thoại ngoại giao đầu tiên với người đồng nhiệm nước chủ nhà, ông Phạm Bình Minh, nhằm “cụ thể hóa” mối quan hệ đối tác chiến lược sau khi được thủ tướng hai nước ký hồi tháng Ba năm 2018.Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp sau đó với bà Bishop, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến công du Việt Nam của Toàn quyền Australia “thể hiện quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, sâu sắc giữa hai nước”.Hãng AP và Reuters đưa tin, bà Bishop tới Việt Nam đúng dịp hai nước năm nay kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.Một trong những điểm nhấn của chuyến công du của người đứng đầu ngành ngoại giao Úc là hôm 27/5 bà Bishop đã tới dự lễ khánh thành cầu Cao Lãnh ở đồng bằng sông Cửu Long.Khoản tiền 121 triệu đôla đầu tư vào dự án này được coi là một trong những khoản hỗ trợ lớn nhất của Úc tại Đông Nam Á, theo Reuters.Bộ trưởng Minh được Reuters trích lời nói với bà Bishop rằng cây cầu này là “biểu tượng của mối quan hệ Việt – Úc”.RFI cũng ghi rằng Thủ tướng Phúc đã “trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia viện trợ vốn cho Việt Nam xây dựng cầu”.Ông cũng “nêu rõ, nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm tốt đẹp với nhân dân Australia và mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác với Australia trên nhiều lĩnh vực”, theo VGP.Một điểm cho thấy: Biển Đông ngày càng hung hiểm... vì Bắc Kinh đã biểu diễn quyền lực cho thấy rằng Hải quân TQ không còn sợ Hải Quân Mỹ nữa. Nghĩa là, Hải quân VN và Philippines chỉ là trò chơi Disneyland của Tập Cận Bình?