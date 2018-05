Kenya: Mất Quỹ 100 Triệu Đô, Khởi Tố Tham Nhũng 54 Người

NAIROBI - Chính quyền Kenya loan báo : truy tố 54 người tội tham nhũng, đa số là công chức, về thất thoát công quỹ gần 100 triệu MK – đây là quyết định hiếm hoi tại 1 đất nước châu Phi đuợc biết tiếng về tham nhũng tràn lan.Có mặt trong danh sách nghi can gồm giám đốc Sở Thanh Niên, viên chức kế toán và kiểm toán viên trong chính phủ, theo tiết lộ của công tố trưởng Noordin Mohamed Haji. 20 bị cáo đã bị câu lưu.TT Uhuru Kenyatta cam kết diệt tham nhũng khi tuyên thệ nhậm chức lần đầu tiên năm 2013, và nhận là hành động chạm trễ – chưa viên chức cao cấp nào bị điều tra. TT Kenyatta hô hào các nghi can trình diện để ra toà trong ngày Thứ Ba.Ông Haji từng là phó giám đốc tình báo cho hay : các ngân hàng cũng là đối tượng điều tra – trong giai đoạn 2, một số công tố viên đặc biệt sẽ tiếp sức. O ng xác nhận 1 số trương mục ngân hàng đã bị phong tỏa.Năm 2016, viên chức phụ trách diện tham nhũng loan báo : công quỹ mất ước luợng 6 tỉ MK/năm vi tệ nạn tham nhũng – Bộ tài chính thách thức uơc luợng này trong khi TT Kenyatta cảm thấy tham nhũng đạt mức độ đe dọa an ninh quốc gia, theo tường thuật của Reuters.