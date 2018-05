Pháp: Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Khánh Anh Évry

Phật Đản Chùa Khánh Anh.

Hôm 13/5/2018 ai đến chùa cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm vui. Cảnh chùa đã thay đổi hẳn để tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Thị Hiện Đản Sanh Cứu Khổ Độ Sanh. Rừng cờ Phật giáo ngũ sắc giăng khắp nơi trong sân, ngoài ngõ, che kín hết khoảng không gian chung quanh chùa. Những lá cờ rung rinh theo làn gió nhẹ khiến cho khung cảnh càng thêm sinh động.Thêm vào đó một vườn Lâm Tỳ Ni được dựng lên trước cổng chùa, trưng bày đúng theo kinh sách ghi lại lịch sử sự ra đời của Thái Tử Tất Đạt Đa : Bé sơ sinh đi bảy bước, mỗi bước nở một hoa sen. Tay chỉ trên trời tay chỉ xuống đất, rồi nói : "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn". Chung quanh có bà Hoàng Hậu Ma-Da cùng các người hầu và cũng có chư thiên hiện ra rải hoa cúng dường. Ai đi qua khu vườn này đều dừng lại móc cái phone ra hay giơ cái máy chụp hình lên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cái khung cảnh trang nghiêm và lạ mắt đó đã nhiếp tâm bà con Phật tử trước khi bước vào chánh điện dự lễ.Chư tôn thiền đức quang lâm chánh điện với 3 hồi chuông trống Bát Nhã và tiếng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư vang lừng. Theo Ban Tổ Chức cho biết có 46 Tôn Đức : Kampuchia, Tích Lan, Tây Tạng và Việt Nam cùng 50 vị khách mời là đai diện chánh quyền tỉnh, đai diện dân cử vùng Ile de France, Thượng nghị sĩ, đai diện tư pháp vùng Esonnes, đại sứ Népal, đại sứ Sri-Lanka, các Thị Trưởng và dân cử của thành phố Évry, Villabé, Courcouronnes, Corbeil Essonnes, Grigny, Lisses vv.. và nhất là các đai diện các tôn giáo bạn cũng như các tông phái Phật giáo, thêm vào đó hơn một ngàn Phật tử hiện diện trong đạo tràng ngày hôm ấy. Buổi lễ tôn giáo đã tiến hành tuần tự theo nghi thức Việt Nam, Tích Lan và Tây Tạng.Trong không khí trang nghiêm và lễ giáo của ngày Phật Đản, đạo tràng đã được nghe những lời quý báu qua những thông điệp, đạo từ và diễn văn của chư tôn thiền đức.Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Tổng Vụ Trưởng Tồng Vụ Nghi Lễ và Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thồng Nhất Âu Châu đã tuyên đọc Thông Đìệp Phật Đản 2562 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Thông điệp đã nhắc lại đại sự nhân duyên của Đức Phật hiện ra nơi đời này là vì muốn chúng sanh Khai Thị Ngộ Nhập Phật Tri Kiến. Đức Phật duy nhất chỉ vì muốn cho chúng sanh biết được rằng tự thân của mỗi chúng sanh vốn đã sẵn có Tri Kiến Phật. Và Tri Kiến Phật cũng chính là Bản Thể Từ Bi và Trí Tuệ. Chỉ có loài người mới đủ khả năng và dễ dàng phát huy được Bản Thể Từ Bi và Trí Tuệ này. Cho nên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lựa chọn cõi người để Thị Hiện Ra Đời. Với mong ước rằng tất cả chúng sanh nên sống đúng theo Bản Thể Từ Bi và Trí Tuệ để có được sự an lạc và từ đó sẽ có hoà bình chung cho nhân loại.Ngày 27.04.2018 vừa qua hình ảnh hai vị lãnh đạo Nam- Bắc Triều Tiên từng là kẻ thù một sống một chết không đội trời chung mà bây giờ khi tâm thức chuyển hóa theo mệnh lệnh của Từ Bi và Trí Tuệ, họ đã xiết tay nhau, ôm chầm lấy nhau thề quyết sống hòa bình với nhau. Hình ảnh đó đã khiến toàn thế giới cũng như nhân dân hai miền Nam- Bắc Triều Tiên sanh lòng cảm động vui sướng biết bao.Hình ảnh này một lần nữa cũng đã kích động tâm thức của Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch Hội Đồng Đìều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thồng Nhất Âu Châu khi Ngài ban đạo từ. Ngài đã tán thán họ đã biết coi nhẹ cái Ngã không thật, không còn vị kỷ riêng tư trong cái bản ngã Lãnh Đạo tối cao của một quốc gia hay một đảng phái. Mà họ đã vì sự tồn vong và cuộc sống thịnh vượng, thương yêu của nhân dân hai đầu chiến tuyến Bắc Nam. Trong dịp này, trước sự hiện điện đông đảo của các vị chức sắc địa phương, Hòa Thượng cũng đã gởi gấm tâm tư của mình về sự an toàn, về nhu cầu cần thiết để phát triển của ngôi chùa Khánh Anh Évry để các vị đó quan tâm giúp đỡ, vì ngôi chùa Khánh Anh Évry cũng đã và đang đóng góp phần mình vào giá trị tinh thần cho vùng Essonnes nói chung và thành phố Evry nói riêng.Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, trụ trì chùa Khánh Anh Évry đã nhắc nhở bà con Phật tử hãy cố gắng tu học, tu tập để thấm nhuần và tỏa chiếu tính ưu việt của bậc Đại Giác Thế Tôn, làm rực sáng tâm thức Phật trong đời sống hằng ngày. Thượng Tọa cũng nhắc lại ngôi chùa Khánh Anh Évry được cố Hoà Thượng ân sư thượng Minh hạ Tâm xây dựng trên nền tảng là lòng Từ Bi, với tâm nguyện xiển dương Chánh Pháp của Phật và cũng là nơi để Tăng Ni chúng và Phật tử có nơi nương tựa để tu học, tu tập và công quả. Vì vậy tinh tấn tu học, tu tập, hộ pháp cũng là để báo ân cố Hòa Thượng ân sư. Thượng Tọa đã thành kính tri ân sâu xa đến chư tôn thiền đức và đồng bào Phật tử xa gần đã nhiều năm nay ủng hộ ngôi chùa Khánh Anh Évry ngày càng trang nghiêm.Tất cả những nội dung ghi trên đều đã được phiên dịch đồng thời qua tiếng Pháp để người bản xứ được hiểu hơn. Một điều thú vị được ghi nhận là số người Pháp đến dự lễ và ngồi lại trên chánh điện từ đầu đến cuối, nhiều bằng số Phật tử người Việt của chúng ta. Các viên chức và dân cử địa phương cũng đã được mời lên phát biểu.Chương trình đại lễ tiếp tục với nghi thức Mộc Dục (tắm Phật). Chư tôn đức và các chức sắc địa phương tuần tự mỗi người múc một gáo nước xối lên thân tượng Đức Phật sơ sinh. Thượng Tọa trụ trì đã ân cần mời từng vị. Sau đó là đến phiên các Phật tử. Nghi thức này hàm chứa ý nghĩa Sám Hối. Sám Hối các tội lỗi, các nghiệp chướng từ quá khứ lâu xa cho đến ngày nay, để thân tâm được an lạc.Thượng Tọa trụ trì cũng đã đến thắp nhang cầu nguyện ở Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong và đồng bào tử nạn trên đường vượt biên vì hai chữ Tự Do. Thượng Tọa cũng đã đi một vòng viếng thăm các quầy hàng thực phẩm chay của chùa. Mới 13giờ mà nhiều quầy đã bán hết thức ăn, chủ quầy lui cui dọn dẹp để vào xem chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản.Chương trình văn nghệ Phật Đản năm nay rất phong phú và hùng hậu. Với Đặng Thế Luân ca sĩ lừng danh dòng nhạc Boléro ở Mỹ và MC Văn Phi Thông lừng danh ở Âu châu. Khán giả bất ngờ khám phá anh Văn Phi Thông không chỉ nói hoạt bát dẫn chương trình mà hát và biểu diễn cũng rất hay. Phong cách trình diễn của anh đã thu hút ngay rất nhiều Fan. Ngày 23.06.2018 tới đây anh sẽ tái xuất hiện trên sân khấu quận Villabé và đọ sức cùng ca sĩ Ngọc Anh Vi (đến từ Mỹ) trong chương trình đại nhạc hội do chùa Khánh Anh Évry tổ chức để gây quỹ cúng dường cho chương trình Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư vào cuối tháng 9.Gia Đình Phật Tử Quảng Đức hâm nóng chương trình văn nghệ bằng màn hợp ca Ngày Rằm Tháng Tư, cũng đã góp phần văn nghệ cúng dường Phật Đản với 4 màn vũ trong đó đoàn Oanh Vũ (từ 6 đến 12 tuổi) cũng đã hiên ngang đóng góp 2 màn. Ngoài ra đoàn vũ Thùy Dương Áo Tím cũng đã tham gia nhạc cảnh Hòn Vọng Phu rất công phu.Quảng Thuận ghi