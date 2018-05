Hội Thảo ‘Duy Tâm/Duy Vật’ Ra Mắt Sách Triết Hiện Đại

Hình lưu niệm trong hội thảo ở Viện Việt Học.

Những sách đã xuất bản :

WESTMINSTER (PTH/VB)— Buổi nói chuyện chủ đề ‘Duy Tâm hay Duy Vật’ và ra mắt sách “Husserl & Triết Học Hiện Đại” của Giáo-sư Đặng Phùng Quân tại Viện Việt Học đã hoàn mãn. Và cũng như tất cả các vấn đề triết học muôn đời, câu hỏi lúc nào cũng nhiều hơn câu trả lời, nhưng đã lưu lại trong lòng người tham dự một suy nghĩ: quê nhà đang tiến tới đâu, khi những dằng co giữa duy tâm và duy vật vẫn hiển hiện hàng ngày trong đời sống, khi một lý thuyết Mác Lê của chủ nghĩa duy vật lạnh lùng vẫn tìm cách khống chế một dòng sống duy tâm đầy nhân ái trong truyền thống dân tộc Việt.Buổi nói chuyện khởi sự từ 2 giờ chiều Chủ-nhật 27 tháng Năm năm 2018 tại phòng hội Viện Việt-Học, với ba diễn giả là các giáo-sư: Nguyễn Văn Sâm, Đặng Phùng Quân, Đào Trung Đạo. Khoảng vài chục người tham dự, trong đó có nhà văn Phạm Quốc Bảo, nhà văn Ngự Thuyết, nhà văn Lê Lạc Giao (cũng là một trong những cây bút nòng cốt của Tập San Nghiên Cứu Triết Học tại Đại Học Văn Khoa SG trước 1975), nhà thơ Lê Trung Khiêm, nhà báo Phan Tấn Hải, và nhiều người quan tâm.Người MC là chị Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời chào mừng từ Viện Việt Học, nói sơ lược về chương trình, mời GS Nguyễn Văn Sâm lên giới thiệu diễn giả Đặng Phùng Quân.GS Nguyễn Văn Sâm nói rằng nhiều người biết về GS Đặng Phùng Quân, cho nên GS Sâm sẽ chỉ nói về khía cạnh hiếm người biết, rằng GS Quân nổi tiếng là học giỏi, viết Luận Văn Cao Học Triết Học bằng tiếng Pháp – một việc rất hy hữu, vì như thế, phải giỏi cả Triết và cả tiếng Pháp. Một đặc biệt là tư cách, là thái độ. Vào khoảng sau 1975, trong các năm 1976 và 1977, sau khi CSVN chiếm toàn bộ Miền Nam, nhiều giáo sư Đại Học Văn Khoa bị Ủy ban Quân quản và nhóm tiếp quản đại học cho về vườn, trong đó có “bản thân tôi” (GS Nguyễn Văn Sâm) thì GS Đặng Phùng Quân vẫn được giữ lại, vì tài năng học thuật hiếm hoi. Chính lúc đó, GS Đặng Phùng Quân quyết định đi đường bộ vượt biên, băng qua những cách đồng chết chóc phía Tây để tìm tới xứ tự do.GS Nguyễn Văn Sâm nói thêm rằng suy nghĩ của GS Đặng Phùng Quân là, tới bến bờ tự do, thì làm gì cho xứng đáng? Đó là lý do, GS Quân nơi xứ người làm hai chức năng -- vừa làm nhà giáo, vừa làm nhà văn – đưa kiến thức và kinh nghiệm dạy học vào chữ, để lại sách vở cho người đời đọc, và hy vọng để lại cho đời sau nghiên cứu.Tiếp theo, MC Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định rằng , chỉ có nhà giáo chân chính mới yêu nước nồng nàn như thế, và rồi đọc sơ lược tiểu sử GS Đặng Phùng Quân.Sơ lược Tiểu sử diễn-giả Đặng Phùng Quân: Nguyên quán tại Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Giáo sư triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn từ 1968 đến 1975, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ, Đại học Cao Đài (Tây Ninh), Đại học Hòa Hảo (Long Xuyên) trong một số năm. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1981. Trong những năm từ 1957 đến 1963, viết văn làm thơ với bút hiệu Trường Dzi trên những tạp chí như Thế Hệ, Sáng Tạo, Tiểu Thuyết tuần san, trang Văn nghệ nhật báo do Vương Tân, tức Hồ Nam phụ trách. Ngưng viết và viết lại vào 1969 cho đến nay. ký tên thật.L'existence d'autrui et la fidélité dans l'oeuvre de G. Marcel/Hiện hữu tha nhân và trung tin trong tác phẩm của Marcel (1967), Hiện hữu tha nhân với G. Marcel (1969), Triết học và khoa học (1972), Triết học Aristote (1972), Chân dung triết gia (1973), Triết học và văn chương (1974), Miền thượng uyển xưa (1983), Văn chương và lưu đày (1985), Một dặm tương thân (1987), Tự truyện (1997), Hành trạng tư tưởng giữa hai thế kỷ (2002), Phê phán hệ tư tưởng Mác-xít (2002), Tẩu khúc văn chương/triết lý (2004), Cơ sở tư tưởng thời quá độ (2007), Từ điển triết học (2011), Triết học nào cho thế kỷ XXI (2011), Đường vào văn chương tập I (2012), Đường vào văn chương, tập II (2015), Husserl và chủ nghĩa (l)ý tưởng trong thế giới hiện đại (2018), Husserl với triết học hiện đại (2018).Tiếp theo, GS Đặng Phùng Quân thuyết trình về đề tài Duy Tâm hay Duy Vật, nói rằng đây là vấn đề hàng ngày của chúng ta, vì chúng ta là nhân chứng và là nạn nhân của dòng chảy lịch sử giữa mâu thuẫn duy tâm/duy vật. GS Quân nói, có thân xác là vật, có tinh thần là tâm, và hai phương diện này tranh đấu hàng ngày. Rằng sự có mặt của đồng bào bên ngoài VN là cuộc du hành bất đắc dĩ, nhưng lại có lợi lâu dài cho dân tộc – thân phận như người Do Thái, nhưng may mắn hơn dân Do Thái. GS Quân nói rằng triết gia Husserl neu lên vấn đề duy tâm/duy vật, nhưng may mắn chết năm 1938, trước khi Berlin của Đức quốc chia đôi thành Tây Đức và Đông Đức, cũng là Quốc/Cộng, cũng là Tâm/Vật.GS Đặng Phùng Quân phân tích thêm, và kết luận chỉ người VN không cộng sản mới là người VN chân chính trên thế giới này.Tiếp theo, giáo sư Đào Trung Đạo nói sơ lược về sách của GS Đặng Phùng Quân, rằng những gì Husserl viết ra thì mênh mông vô cùng, hàng chục ngàn trang. GS Đạo nói rằng ông khâm phục GS Đặng Phùng Quân đã kiên tâm nghiên cứu những tư tưởng triết học.Trong phần thảo luận, mộts ố người nêu ý kiến, trong đó có ông Trần Thanh Phong nói rằng cuộc tranh luận Duy tâm/Duy vật cũng có thể so sánh với các môn toán học mới áp dụng vào Vật Lý Lý Thuyết, như toán lượng tử, và vấn đề Sắc/Không của Phật giáo.GS Đặng Phùng Quân đã cảm ơn tất cả các quan khách tham dự, cảm ơn Viện Việt Học đã tổ chức buổi nói chuyện, cảm ơn những người góp ý…Sau đây là sơ lược tiểu-sử diễn-giả Đào Trung Đạo: Cựu giáo sư trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1968-1975). Thơ, đoản văn (bút hiệu Thạch Trân) đăng trên Sáng Tạo. Tiểu luận, truyện dịch, phê bình văn học, lý thuyết phê bình văn học, thơ, đăng trên Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, web văn chương Gio-O.com.Và tiểu-sử diễn-giả Nguyễn Văn Sâm: Sanh tại Sài Gòn. Từng dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Petrus Ký, Đại Học Văn Khoa (Sài Gòn) và các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cao Đài, Hòa Hảo, Cần Thơ. Sang Mỹ năm 1979 và sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học, và các tạp chí Việt ngữ của người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương. Đã nhiều năm nay, trở về gia tài cổ của dân tộc bằng các phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu. Thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn. Trưởng ban Văn chương Việt Nam, Viện Việt-Học. Giảng viên các lớp chữ Nôm, Câu Lạc Bộ Nôm, Viện Việt-Học. Hiện cư ngụ tại Victorville, California, Hoa Kỳ.