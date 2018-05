Biển Đảo VN: VC Đã Bán Cho TC

Vi AnhCS Việt Nam đã bán lậu cho CS Trung Quốc Biển đảo của quốc gia dân tộc Việt Nam, với cái giá quá rẻ, TC cho CSVN làm thái thú độc tài đảng trị toàn diện đối với nhân dân VN.Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Đảng Nhà Nước CSVN đều coi TQ như vua chúa và người dân VN như nô lệ. Mấy người Tàu du lịch VN mặc áo in bản đồ lưỡi bò TC liếm gần hết biển đảo VN, dân chúng VN, nhân viên biên phòng, quan thuế chống, bảo họ phải thay áo mới cho vào. Thì cái Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch VNCS lại nói ‘rằng thì nà [là]’ đừng vì ‘sự cố nhỏ’ ảnh hưởng đến ‘đại cục’ [cuộc], tức đừng đụng chạm đến thần tử của Thiên Triều mà hại chuyện lớn là chuyện CSVN làm thái thú cho TC. Thật hết nói nổi chuyện buôn dân, bán nước, làm nhục danh dự, quốc thể VN của nhà cầm quyền CSVN, đảng nhà nước CSVN!Đối với TC họ coi Biển Đông và hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa như ao nhà, sân sau của TC, TC muốn làm gì thì làm. Vì CSVN ngoài những phản đối cho có lệ bay theo gió, Đảng Nhà Nước CS VN chẳng dám có hành động nhỏ lớn nào để thực sự chống hành động xâm lấn, xâm chiếm và quân sự hoá của TC. CSVN chỉ tỏ ra khôn vặt mong nước này, nước kia chống TC tranh chấp Biển Đông cho CSVN hưởng. Nên còn CSVN thì TC còn gia nô là CSVN, còn CSVN thì Biển Đông và Hoàng sa, Trường sa còn mất vào tay TC.Một, TC đang tung hoành ở Biển Đông. Gần đây để giải toả áp lực của Mỹ đối với CS Bắc Hàn ở Bắc Á châu Thái bình dương, TC tăng cường giương oai diệu võ vùng Biển Đông ở nam Á châu Thái bình dương. TC tung oanh tạc cơ đáp xuống các hòn đảo, bãi đá trên Biển Đông. Như hôm 18/5 họ cho số oanh tạc cơ như H-6K, diễn tập cất cánh và hạ cánh trên các đảo và bãi đá trong Biển Đông để tăng cường khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho “Tây Thái Bình Dương và trận hải chiến vì Biển Đông.” H-6K là phi cơ ném bom tiên tiến nhất của Lực lượng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, có khả năng mang hoả tiễn hành trình siêu âm để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.Ngoài ra, Trung Quốc cũng cho lắp đặt các thiết bị phá sóng ở khu vực biển Đông, cản trở hoạt động của tàu Mỹ trong khu vực.Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Trung tá Christopher Logan gọi hành động mới này là ‘quân sự hoá liên tục của Trung Quốc tại các thực thể đang tranh chấp ở Biển Đông’. Trung tá Logan nói: “Chúng tôi đã nhận được cùng những bản tin đó, và việc Trung Quốc vẫn tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông, chỉ làm tăng căng thẳng và mất ổn định khu vực.”Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington (CSIS) khuyến cáo rằng oanh tạc cơ H-6K có thể tiếp cận tất cả các nước Đông Nam Á từ các đảo này.Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng hôm 19/5 trích lời chuyên gia về Trung Quốc thuộc Trung tâm Chiến Lược và Nghiên cứu Quốc tế tại Washington DC, là bà Bonnie Glaser cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc khai triển máy bay ném bom H-6K ra biển Đông, và không lâu nữa nước này sẽ điều máy bay H-6K đến các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Và truyền hình CNBC phân tích, loại hoả tiễn mà TQ bố trí trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn là hoả tiễn chống hạm YJ-12B, có thể bắn trúng tàu thuyền trong phạm vi 400 km, và hoả tiễn địa đối không tầm xa HQ-9B, có thể bắn hạ các phi cơ hay hỏa tiễn trong phạm vi 200 km. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí các hỏa tiễn ở khu vực Trường Sa. Các hệ thống hỏa tiễn tương tự đã được Bắc Kinh lắp đặt ở quần đảo Hoàng Sa.Richard Heydarian, nhiều kinh nghiệm về Biển Đông thuộc Đại học De La Salle ở Manila, được báo Philippine Daily Inquirer hôm 17/05/2018 nhận định: «Hiện Trung Quốc đã phát triển bộ khung của một vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở quần đảo Trường Sa, có khả năng cho phép họ áp đặt một vùng cấm trong tương lai… Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tự kềm chế, chưa tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tôi cho rằng chúng ta đang tiến tới thời điểm Trung Quốc tuyên bố».Hai, còn Mỹ chỉ bảo vệ tự do hàng hải quốc tế. Hoa Kỳ đã điều tàu chiến tới các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông trong một nỗ lực chánh yếu bảo vệ tự do hàng hải đi qua Biển Đông. Biển Đông là vùng chiến thuật của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Mỹ là một nước lớn nằm bên bờ Thái bình dương. Thế kỷ 21 là thế kỷ của Á châu Thái bình dương. Mỹ còn gần 100.000 quân ở Nhựt, Hàn quốc ở miền bắc và hai chiến đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến ở Úc ở Nam Biển Đông. Không lý do gì, không tổng thống nào Cộng hoà hay Dân Chủ lại bỏ trống Biển Đông.Gần đây TT Trump thêm chiến lược nối Thái bình dương với Ấn độ dương qua chiến lược ‘Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở’.Trong khi đó, TC tung hoành ở Biển Đông. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm 18/5 lên tiếng gọi các hoạt động diễn tập của chiến đấu cơ Trung Quốc ngoài Biển Đông thời gian gần đây là hành động tiếp tục quân sự hóa Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.Ba, còn CSVN thì khôn vặt, chỉ tuyên bố phản đối lấy có và âm thầm mượn tay người làm lợi cho mình, nhưng thất bại nặng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm 9/5 đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút hoả tiễn khỏi khu vực quần đảo Trường Sa, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Nhưng TC chăng thèm trả lời, trả vốn gì cả.CSVN kín đáo ‘móc ngoặt’ với Nga để khai thác khí đốt ở Biển Đông sau khi ngưng họp đồng với Repsol, một công ty năng lượng của Tây Ban Nha vì CSVN bị TC phản đối, khiến CSVN đã 2 lần trong 1 năm yêu cầu Repsol ngưng các dự án khoan dầu trên vùng biển TC cho là thuộc chủ quyền của TQ. CSVN bị Repsol đòi bồi thường thiệt hại.Nhà Nước cũng mượn oai hùm mưu lợi cho mình. CSVN cho hàng không mẫu hạm Mỹ, chiến hạm Ấn độ vào cảng VN và còn đang xem xét cho tàu lặn nguyên tử Mỹ vào cảng VN nữa.Bốn và sau cùng, ai cũng biết việc bảo vệ bờ cõi, chủ quyền quốc gia của mỗi nước là việc chánh yếu, tiên khởi của nhà cầm quyền nước bị xâm lấn. Bờ cõi biển đảo của mình bị xâm lấn, xâm chiếm, mình không tranh đấu, chiến đấu bảo vệ trước, thì ai vô đó giúp mình, không thể nhờ nước nào vào giúp mình được.Khi Mỹ tuần tra vào bên trong 12 hải lý xung quanh chuỗi đảo nhân tạo mà TC bồi lắp và xây cất thành khu quân sự Trường sa, thì CSVN mừng tưởng Mỹ làm cho CSVN hưởng. Đó là một thái độ khôn vặt hết sức thô thiển của một chế độ không tự chủ, không tự tin, đầu óc bị thuần hoá, lệ thuộc vào nước lớn. Phân tích cho thấy Mỹ nếu có dấn thân nhập cuộc vào Biển Đông là vì quyền lợi và uy tín của Mỹ, chớ Mỹ không hành động ngăn cản TC vì chủ quyền biển của VN mà Đảng Nhà Nước CS đang thống trị.Trong khi căng thẳng với TC, Mỹ một mực tuyên bố bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, mà không có nửa lời bảo vệ chủ quyền biển đảo của VN và hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN./.(VA)