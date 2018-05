Ăn Chay Có Lợi Sức Khỏe, Tiết Kiệm Tiền Bạc; Nếu Tất Cả Dân Mỹ Ăn Chay Thì Sẽ Tiết Kiệm Được $250 Tỉ/Năm

Ăn chay không chỉ giúp giảm cân, mà còn giúp cho túi tiền của bạn nữa.Các nhà nghiên cứu từ Hội Nghiên Cứu Béo Phì Châu Âu so sánh ăn chay với chế độ ăn uống Địa Trung Hải, dựa vào các thói quen ăn uống của những người Hy Lạp và Ý và phần nhiều là ăn cá, trái cây và rau cải, và được gọi là “chế độ ăn uống lành mạnh Hoa Kỳ” dựa vào các hướng dẫn chế độ ăn uống do chính quyền cung cấp. Và trung bình, một người nào đó ăn chay thì sẽ tốn ít hơn $2 mỗi ngày.Để thực hiện phân tích này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các kế hoạch thực đơn 2 tuần đánh giá phẩm chất dinh dưỡng và sử dụng giá rẻ nhất có thể mua được trên mạng Amazon. Trong khi tất cả 3 chế độ ăn uống có thể so sánh trong tiêu chuẩn của phẩm chất dinh dưỡng, ăn chay trung bình chỉ tốn $15.40 mỗi ngày, so với $17.00 đối với chế độ ăn uống lành mạnh tại Hoa Kỳ và $17.30 đối với chế độ ăn uống theo Địa Trung Hải.Khám phá của các nhà nghiên cứu trùng hợp với các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng những người ăn chay tiết kiệm được nhiều tiền từ các thói quen ăn uống. Một nghiên cứu được phổ biến vào năm 2015 trong Tạp Chí Hunger and Environmental Nutrition tính rằng những người ăn thịt tốn hơn $750 mỗi năm để mua thực phẩm.Dĩ nhiên, những nghiên cứu này không tính hết tất cả những tiết kiệm sẽ đến từ việc ăn chay, như giảm chi phí chăm sóc sức khỏe do ăn uống lành mạnh. Các nhà nghiên cứu từ Đại Học Oxford phỏng đoán rằng người dân Mỹ có thể tiết kiệm 250 tỉ đô la nếu họ chọn ngưng ăn thịt.Nhưng người Mỹ còn lâu mới nhận ra được các tiết kiệm này. Tính tới năm 2016, chỉ 5% dân số Hoa Kỳ ăn chay tương đối và ăn chay thuần túy.