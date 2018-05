Đóng Nhà Máy Điện Than Dầu Làm Em Bé Khỏe Mạnh Hơn

Nghiên cứu cho thấy rằng mối quan hệ rõ ràng giữa việc giảm các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và sức khỏe công chúng được cải thiện.Các học giả từ Đại Học UC Berkeley đã nghiên cứu kỹ các hồ sơ sức khỏe công chúng để đánh giá ảnh hưởng gì mà việc đóng cửa nhà máy điện tại địa phương có thể có trên tỉ lệ sinh sớm.8 nhà máy than và dầu đóng cửa tại California từ năm 2001 tới 2011. Các nhà nghiên cứu khám phá rằng các trẻ em nào sinh quá sớm đã giảm từ 7 xuống 5.1% một năm sau khi những nhà máy này đóng cửa.Sinh non, được định nghĩa từ 32 và 37 tuần, được gây ra bởi vấn đề sức khỏe thường liên quan đến các yếu tố ngoại tại.Các nhà nghiên cứu bày tỏ sự ngạc nhiên rằng sinh suất trong vòng 5 km của các nhà máy đã giảm rất nhiều, nhưng tài liệu vẫn thích hợp với nghiên cứu tương tự trên cùng vấn đề.Tỉ lệ đối với các phụ nữ người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Á còn giảm nhiều hơn, từ 14.4 xuống 11.3%.“Chúng tôi rất thú vị để tạo ra câu chuyện tốt trong sức khỏe môi trường,” theo tác giả đứng đầu nghiên cứu Joan Casey cho biết.Nghiên cứu còn nêu bật lợi ích khác của việc thực hiện sự thay đổi đối với các hình thức năng lượng carbon thấp và tái sử dụng.Bài nghiên cứu được đăng trong tạp chí American Journal of Epidemiology.