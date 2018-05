(Hôm Thứ Hai 28/5/2018 là Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ. Việt Báo trân trọng đăng Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc của cụ Nguyễn Đình Chiểu, bản dịch của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, để tưởng niệm tất cả những người vì nước hy sinh.)VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘCNguyễn Đình Chiểu(Chỉnh đọc theo bản Nôm và Quốc ngữ xưa của Nguyễn Văn Sâm 2013)Hỡi ơi!Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn, tên nổi như phao;Một trận nghĩa đánh Tây, tuy rằng mất, tiếng vang như mõ.Nhớ linh xưa:Cui cút làm ăn; riêng lo nghèo khó.Chẳng quen cung ngựa, đâu tới trường nhung;Chĩn biết ruộng trâu, ở trong làng hộ.Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm;Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.Tiếng phong hạc phập phồng hơn mười tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa;Mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói Mọi như nhà nông ghét cỏ.Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan;Ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu;Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó.Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen nầy xin ra sức đoạn kình;Chẳng thèm trốn ngược, trốn xuôi, chuyến nầy nguyện ra uy bộ hổ.Khá thương thay:Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh;Chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn;Chín chục trận binh thơ, đâu chờ bày bố.Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi;Trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gõ.Hỏa hổ đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém đặng thằng quan hai nọ.Chi nhọc quan quản gióng trống kỳ, trống thúc, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không;Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho Ma-tà Ma-ní hồn kinh;Bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiếc tàu đồng pháo nổ.Những lăm lòng nghĩa lâu dùng;Đâu biết xác phàm vội bỏ.Một chắc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây;Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ.Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng;Nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, mà làm binh đánh giặc cũng cam tâm;Vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân cho đáng số.Bỡi nghĩ rằng:Tấc đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta;Bát cơm manh áo của đời, mắc mớ chi ông cha nó.Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương;Vì ai xui đồn lũy tan tành, xiêu mưa ngã gió.Sống làm chi theo quân t ả đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn;Sống làm chi ở lính Ma tà, chia rượu chát, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh;Chẳng thà còn mà chịu chữ hàng Tây, ở với man di rất khổ.Ôi thôi thôi!Chùa Lão Ngộ năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;Đồn Lang Sa một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.Đau đớn bấy! Mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong nhà;Não nồng thay! Vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.Ôi!Một trận khói tan;Ngàn năm tiết rõ.Binh tướng nó hãy đóng sông Bến Nghé, ai làm cho bốn phía mây đen;Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ.Thác đặng trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen;Thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng hay trải muôn đời ai cũng mến.Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia;Sống thờ vua, thác cũng thờ vua, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ.Hỡi ôi!Thương thay!Ai ôi! Thảm thay!.(Dò chỉnh theo bản Quốc ngữ Văn Tế Vong Hồn Mộ Nghĩa, trang 41-43 trong quyển Gia Lễ của Hoàng Tịnh Paulus Của, bản in Sàigòn, 1904 in lại cũng bài nầy trong Ca Trù Thể Cách, 37- 38, bản in Sàigòn, 1909 và bài Tế Nghĩa Sĩ Văn bằng chữ Nôm viết năm Tự Đức thứ hai mươi sáu, tháng ba của Nguyễn Đình Chiểu, trong tập văn Nôm viết tay chép một số bài văn nổi tiếng của Miền Nam thế kỷ 19, sưu tầm của Nguyễn Văn Sâm.)Nguyễn Văn Sâm(Victorville, CA, Sept. 21, 2012)