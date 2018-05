Nhà Báo Angola Được Phong ‘Anh Hùng Tự Do Báo Chí’

ABUJA - Nhà báo Rafael Marques của Angola thắng giải tự do báo chí cao nhất với thành tích can đảm đương đầu các xách nhiễu của chính quyền trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng bằng công luận – ông từng bị tù vì việc tuờng thuật tệ nạn phá hoại môi trường tự nhiên.Viện Báo Chí Quốc Tế (IPI) tặng ông Marques danh hiệu ”anh hùng tự do báo chí thế giới” để vinh danh phóng viên có những đóng góp ý nghĩa cho sự nghiệp mở rộng tự do báo chí, đặc biệt cả khi an toàn của bản thân bị đe dọa.Ông xác nhận là danh dự đuợc tặng giải trong lúc ông đang bị kiện ra toà vì phô bày tham nhũng ở cấp bậc cao.Giải thưởng sẽ đuợc trao tặng khi IPI mở đại hội và hội nghị thường niên tại Abuja (thủ đô Nigeria) vào ngày 22-6.Vào nghề năm 1992, ông mất việc không lâu sau khi không chịu tường thuật thuận lợi cho chính quyền. Năm 1999, ông bị bắt và bị truy tố về tội bôi nhọ TT dos Santos, mô tả là độc tài. Ông bị tạm giam 43 ngày trước khi bị xét xử và bị phạt 6 tháng tù vào Tháng 3-2000 và sau toà tối cao cho đổi thành án treo. Năm 2008, sau 1 thời gian viết bài cho các cơ sở truyền thông độc lập, ông Marques thành lập trang mạng Maka Angola, cung cấp thông tin về điều tra tham nhũng mà các giới viên chức, sĩ quan, doanh nhân can dự.Maka Angola từng chỉ danh cựu TT dos Santos và các nhân vật thân cận về các hành động tham nhũng và phá hoại kinh tế.Ông Marques và đồng nghiệp đang bị thách thức tại Pháp đình vì 1 bài báo về mua bán bất động sản năm 2016 liên quan với bộ trưởng tư Pháp tại chức. Vụ án này gây hoài nghi về cải tổ dân chủ tại Angola.