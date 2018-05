Hội An, Quảng Nam: Khan Hiếm Khách Sạn 5 Sao

Đa số du khách đi chơi Hội An xong là phải quay về Đà Nẵng (cách 30km) để lưu trú do Hội An thiếu nghiêm trọng loại phòng hạng 3 - 5 sao.Kết quả thống kê của Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê và các sở VH-TT&DL tại các địa phương cho thấy vào các năm 2016, 2017, tổng lượng khách quốc tế đến Hội An, Quảng Nam là cao nhất nước, theo báo Tiền Phong (TPO).Riêng năm 2017, hơn 5.3 triệu lượt du khách đến với Hội An - Quảng Nam là gồm 2.5 triệu lượt khách nội địa và 2.8 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Đà Nẵng và Nha Trang chỉ đón 2.3 triệu và 2.1 triệu khách quốc tế. Còn tính theo đại thể, trong năm 2017, cứ 5 khách quốc tế đến VN thì có 1 người đến Hội An, Quảng Nam để du lịch, khám phá.Theo TPO, số liệu thống kê ở trên cho thấy Hội An, Quảng Nam - chứ không phải Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc - mới là nơi đón khách quốc tế nhiều nhất trong cả nước. Nhưng điều đáng tiếc rất lớn là tại Hội An cùng Quảng Nam nói chung, cơ sở hạ tầng lưu trú quá thấp kém, số lượng khách sạn/khu nghỉ dưỡng hạng 5 sao chưa đến 10 chỗ.Thực tế là đa số khách du lịch đến Hội An dạo chơi, tham quan xong là phải quay về Đà Nẵng (cách 30km) để lưu trú, ngủ nghỉ do Hội An thiếu hụt nghiêm trọng loại phòng đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao.Được biết tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch phấn đấu đến 2020 sẽ đón 8 triệu lượt khách du lịch, thu nhập từ du lịch đạt 15,500 tỷ đồng. Theo tầm nhìn này, đến năm 2020 Hội An sẽ thiếu khoảng 10,000 phòng hạng 3-5 sao, trong đó hạng 5 sao thiếu khoảng 3,500 phòng.