Dệt May, FDI Bị Lỗ, Tăng Giá Xăng, Giá Bia…

Xuân NiệmDệt may là một chủ lực kinh tế của Việt Nam… Tuy nhiên, giá cổ phiếu dệt may suy giảm mới là lạ…Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may trong gần nửa đầu năm 2018 đều cho những tín hiệu khả quan, nhưng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành này lại phản ánh chiều ngược lại... riêng quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã đạt 7,8 tỷ USD, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm trước...Ước tính lũy kế 4 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 85 tỷ đồng, thực hiện 33% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lãi ròng. Nhưng cổ phiếu TCM lại giảm 24% từ 26.500 đồng/cp về 20.000 đồng/cp.Cũng rất mực bí ẩn là công ty đầu tư quốc tế vào VN trong hình thức FDI cứ mãi than lỗ.Báo Thanh Niên kể: Bất chấp doanh thu vẫn tăng trưởng đều với những con số đẹp như mơ, liên tục trong 11 năm hoạt động tại VN, nhà bán lẻ đến từ xứ sở kim chi Lotte Mart bị lỗ đến 117 tỉ won, tương đương khoảng 2.300 tỉ đồng....Số liệu mới được công bố từ Lotte Shopping Hàn Quốc cho thấy, năm 2017 Lotte Mart VN (gồm 13 TTTM) tiếp tục tăng trưởng 12%, đạt hơn 5.700 tỉ đồng. Nếu so với doanh thu khoảng 30 tỉ đồng trong 2 năm đầu hoạt động 2007 - 2008 thì quy mô hoạt động của tập đoàn bán lẻ đến từ Hàn Quốc đã tăng gần 200 lần. Điều này cũng tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại tại VN trong thời gian qua.Lỗ nhưng vẫn liên tục mở rộng… Trái ngược với đà tăng trưởng, suốt 11 năm qua, công ty này liên tục báo lỗ với số khủng.Báo Dân Việt kể về phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống giả ở Đồng Tháp: Nông dân lãnh đủ.Kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh lúa giống tại Đồng Tháp, Đoàn thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ NNPTNT, Cục An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp (A86 – Bộ Công an), Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện nhiều sai phạm.Báo Kinh Tế Thủ Đô kể: Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 1.225 đơn vị và hộ cá thể trên địa bàn TP, do không có hoạt động kinh doanh trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp phép.Bản tin BizLive kể: Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá xăng dầu đã tăng 2 lần liên tiếp với mức tăng tối đa đến hơn 1.000 đồng/lít khiến doanh nghiệp và người dân "trở tay không kịp"....Theo tính toán, với các loại xe container, xe tải nặng, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35%, trong khi các loại xe khác cũng chiếm trung bình khoảng 25% của tổng doanh thu. Mặt khác, để hoạt động, DN vận tải còn phải đóng thêm nhiều loại chi phí khác như phí bảo trì đường bộ, BOT, phí bến bãi…, vì vậy giá xăng dầu tăng và không ổn định càng khiến DN khó khăn hơn....nhiều DN vận tải thuộc hiệp hội thời gian gần đây kinh doanh thua lỗ, đã phải bán tháo phương tiện hoặc vay nợ để duy trì hoạt động.Thanh Niên cũng kể chuyện: Bia âm thầm... tăng giá.Theo một số đại lý tại TP.SG, từ ngày 19.5, giá bia bán sỉ tăng so với trước, cụ thể: bia Tiger bạc chai từ 291.000 đồng/két tăng lên 299.000 đồng/két, Tiger nâu từ 268.000 đồng/két lên 276.000 đồng/két. Trước đó từ giữa tháng 4, giá bia Heineken Hà Lan từ 465.000 đồng/thùng lên 490.000 đồng/thùng và Heineken chai từ 328.000 đồng/két tăng lên 336.000 đồng/két. Một số loại bia khác đã tăng từ cuối năm 2017 như Saigon Special… Các đại lý cho biết trong thông báo tăng giá bia, nhà sản xuất không nêu lý do nên họ cũng không hiểu vì sao.Bản tin Zing kể: Ngoài việc đầu tư gần 1.200 tỷ đồng để làm đường về vùng chuyên canh tôm - lúa, tỉnh Sóc Trăng còn nâng cấp 20 km quốc lộ từ hai lên bốn làn xe...."Con đường tôm - lúa" ở Sóc Trăng có vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Mặt đường rộng 7 m, 2 làn xe, xây mới 10 cầu, 14 cống hộp, 32 cống tròn... dự kiến hoàn thành vào năm 2020.VietnamNet kể: Hiện nay cơ sở hạ tầng của TP. Nha Trang phát triển không theo kịp với tốc độ tăng trưởng của du lịch. Nhận biết được điều này, từ nhiều năm trước, lãnh đạo tỉnh đã tính đến phương án phát triển đô thị về phía tây và định hướng chuyển toàn bộ cơ quan hành chính, các cơ sở giáo dục vào phía tây Nha Trang.Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, năm 2007, UBND tỉnh đã xây dựng đồ án Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị phía tây Nha Trang (còn gọi là quy hoạch Côn Minh). Khu đô thị này có quy mô 2.032ha, thuộc địa bàn các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung (TP. Nha Trang) và Diên An, Diên Toàn (huyện Diên Khánh).Đến tháng 9/2012 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Nha Trang đến năm 2025.Phải chi Sài Gòn cũng có một bờ biển tuyệt vời như Nha Trang…