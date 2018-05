Phim VIETNAMERICA Tưởng Niệm Quốc Hận Thứ 43

Cùng Với Đồng Hương Tại 7 Thành Phố Âu Châu

Hai cuộc trình chiếu tại Paris và một tại Bỉ

*Bản tin VAHF,

LTS: Phái đoàn hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt viết tắt là VAHF gồm 9 người đã có mặt tại 7 thành phố Âu Châu thuộc 4 quốc gia Pháp, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch trong chuyến đi dài hơn 2 tuần lễ bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 tới 8 tháng 5, 2018 để trình chiếu phim VIETNAMERICA và tiếp xúc với khán giả trong mùa Quốc Hận lần thứ 43 của người Việt tự do theo lời mời của một số hội đoàn và tổ chức Cộng Đồng tại các quốc gia nêu trên. Bài viết này tường trình vè những cuộc trình chiếu tại hai quốc gia Pháp và Bỉ.

Món quà tinh thần cho người Việt tại Paris

Tại Pháp, cuộc trình chiếu đầu tiên tại Hội trường nhà thờ Saint Jean Porter Latine, thuộc quận Antony vào lúc 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4, 2018 với sự tham dự đông đảo của đồng hương, một số người Pháp và giới trẻ.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam thuộc Hội Thân hữu Pháp Á, trưởng Ban Tổ chức đã chia sẻ: “Nhân kỹ niệm biến cố đau thương 30 tháng 4, đây là một dịp hiếm có cho chúng ta, con em và thân hữu chúng ta xem phim VIETNAMERICA và tham dự buổi thảo luận với nhà làm phim để chúng ta tái xác định tư cách và danh dự của Cộng Đồng Tị Nan CS của chúng ta cũng như nhìn lại những đóng góp mà chúng ta, con em của chúng ta đã đem lại cho Quốc Gia ân nhân, đã mở rộng vòng tay tiếp đón, cưu mang chúng ta và cho con em chúng ta có được cuộc sống an lành hôm nay”.

Bà Nancy Bùi, nhà sản suất phim sau đó được mời lên để ra mắt khán giả. Bà giới thiệu phái đoàn VAHF đến từ Mỹ gồm Tiến sĩ Đặng Thiệu, trưởng Ban Nghiên Cứu, và phu nhân bà Quỳnh Hoan đến từ Houston, anh Trần Ngọc Long, ban kỹ thuật,và bà Tuyết Trần một trong những sáng lập viên của hội VAHF đến từ Austin, Texas, anh John Hòa Nguyễn, trưởng Ban Liên Lạc Cộng đồng và vợ là chị Từ Vân, đến từ New Orleans, Bác sĩ Vũ Linh Huy thân hữu của hội và phu nhân bà Thanh Phan đến từ Boston, quá nửa phái đoàn đã tự lo mọi chi phí để đóng góp vào việc phổ biến cuốn phim tới khán giả tại châu Âu, đặc biệt là giới trẻ và người bản xứ về sự thật của cuộc chiến tranh Việt Nam và hành trình đi tìm tự do đầy máu và nước mắt của hơn 2 triệu người Việt sau khi Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay CS. Những người sống sót nay đã lập thành cộng đồng người Việt hải ngoại trên 100 quốc gia trên thế giới.

Nhân dịp này bà Nancy Bùi cám ơn nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc làm đầy ý nghĩa là đưa phim VIETNAMERICA tới Pháp trong thời gian người dân Việt khắp nơi trên thế giới tưởng niệm ngày đau buồn của đất nước. Bà hy vọng cuốn phim sẽ đem lại ý nghĩa đặc biệt cho mùa Quốc hận năm nay tại Pháp, đặc biệt là cho giời trẻ. Phái đoàn VAHF sau đó đã tặng tấm Plaque kỷ niệm tới Bs. Nguyễn Quốc Nam, ông Phan Văn Nhơn và món quà nhỏ tặng ông Tài Jean Souppraya.

Gặp lại vị Bác sĩ đã bỏ 10 năm đi cứu vớt thuyền nhân

Cũng trong dịp này, phái đoàn VAHF đã chân thành cám ơn và tặng món quà tri ân cho một số quan khách đã giúp đỡ hội trong hai lần hội VAHF đến quay phim tại Paris trong đó có Bác sĩ Viện trưởng Viện Đại Học Y Khoa Paris Đinh Xuân Anh Tuấn, người đã bỏ 10 năm để giúp thuyền nhân cùng với tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới và World Vison tại Âu Châu đem con tàu Ánh Sáng (La Lumiere) đi vớt người Vượt biển. Bác sĩ Tuấn đãcung cấp cho nhà làm phim kiến thức về thuyền nhân và nhiều thước phim quan trọng đã được dùng trong phim VIETNAMERICA. Ông Thiệu Đoàn, cựu Thẩm phán Tòa Án Quân Đội Vùng 4, người đã bị tù nhiếu năm trước khi được thả và đoàn tụ với gia đình, và ông bà Nhuận & Tường Vân Trần cựu tù nhân và bà là cựu Luật sư tại Sài gòn đã làm hướng dẫn viên cho đoàn quay phim, Ông Nguyễn Đình Nhân, Giảng sư ngành Điện ảnh và cựu Chủ nhiệm kiên chủ bút báo Người Việt Paris đã giúp đỡ trong việc liên lạc với Thư viện Quốc Gia INA. Ngoài ra, Giáo sư Vũ Quốc Thúc và nhà văn Dương Thu Hương không thể có mặt cũng đã được gửi lời cám ơn trân trọng vì những đóng góp của họ cho phim VIETNAMERICA.

Khán giả sau đó đã chăm chú theo dõi cuốn phim và đã bày tỏ sự xúc động của họ trong phần hội thảo.

Phần hôi thảo đã diễn ra trong vòng thân mật với các thuyết trình viên gồm Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Tiến sĩ Đặng Thiệu, Bác sĩ Vũ Linh Huy, anh John Hòa Nguyễn, bà Nancy Bùi với sự điều hợp của Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam và ái nữ Chưởng Khế Nguyễn Quốc Mỹ Linh phụ trách phần thông dịch sang tiếng Pháp. Một số người trẻ với những đôi mắt còn đỏ với giọng xúc động đã đặt những câu hỏi liên quan tới kỹ thuật làm phim, về kinh phí và thời gian thực hiện? Các em cũng chia sẻ sự khác biệt về lịch sử mà các em đã học trong trường và đọc trong hầu hết sách sách báo tại Pháp. Các em bày tỏ lòng biết ơn nhà làm phim đã giúp các em hiểu rõ hơn về chiến tranh Việt Nam và nhất là sự hi sinh của cha ông đã đánh đổi cả mạng sống để đưa các em tới xứ tự do.

Không thể đưa lịch sử trên nửa thế kỷ vào cuốn phim 90 phút

Hội VAHF với nỗ lực lâp thư khố điện tử cho người Việt hải ngoại

Có ý kiến nêu ra và mong cuốn phim cần nói thêm về vấn đề tuổi trẻ cần làm gì cho đất nước, số khác cảm thấy cuốn phim còn thiếu một số chi tiết khác trong lịch sử.

Bs. Tuấn nhân dịp này cũng chia sẻ xúc động của ông khi xem cuốn phim. Theo ông, cuốn phim đã nhắc nhớ cho ông những ngày tháng vớt và giúp đỡ thuyền nhân tại biển Đông. Ông cũng cảm thương cho kinh nghiệm đau thương của những nhân vật trong phim, nhất là võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Ông cho biết ông cũng là môn sinh của phái võ Vovinam. Những hình ảnh như sống lại trước mắt. Ông bày tỏ sự vui mừng vì phim VIETNAMERICA đã lưu giữ những hình ảnh mang tích cách lịch sử về nguồn gốc của người Việt tị nạn. Ông cũng đồng ý với thời lượng 90 phút, cuốn phim không thể đưa hết chi tiết của một thời gian dài hơn nửa thế kỷ của lịch sử. Ông tỏ ý vui mừng và mong mỏi hội VAHF tiếp tục phát triển thư khố điện tử mà ông đã đọc được qua địa chỉ website: http://vietdiasporastories.omeka.net/ để ghi lại những người đã chết và thân xác đã bị vùi sâu trong lòng biển cả và những người còn sống hôm nay đã có những nỗ lực gì để đóng góp vào các quốc gia bao dung họ để phổ biến một cách rộng rãi trên toàn thế giới về nguồn gốc của cộng đồng người Việt hải ngoại nay đang có mặt tại trên 100 quốc gia trên thế giới.

Buổi trình chiếu tại chùa Khánh Anh nơi có Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân

Ngày hôm sau, Chủ Nhật 29 tháng 4, 2018, phái đoàn VAHF may mắn được tham gia buổi lễ Tưởng Niệm Quốc hận với Lễ Truy điệu những anh linh tử sĩ đã chết trong cuộc chiến và những người đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do trước đài tưởng niệm Thuyền nhân với một con thuyền được dựng ngay trong khuôn viên chùa Khánh Anh tại quận Evry. Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Thầy trụ trì chùa cũng từng là thuyền nhân vượt biển năm 1981. Buổi lễ đầy trang nghiêm và cảm động. Khách tham dự đã đứng nghiêm chỉnh trước những lời kinh cầu của Thượng Tọa trụ trì dưới cơn mưa lạnh bất chợt của Paris.

Buổi chiếu phim đã được thực hiện ngay trong hội trường của Chùa sau bữa cơm chay thanh đạm. Khoảng trên 200 khách đã ngồi đầy hội trường và có nhiều người phải đứng vì không đủ ghế.

Một chương trình văn nhệ nhẹ do nhóm Bussy Saigon của MC Nguyễn Trịnh Nghĩa, ca sĩ Minh Hiếu và thân hữu thực hiện với những tiếng hát quen thuộc tại Paris và sự đóng góp của ca sĩ Ngọc Long và Quỳnh Hoan của hội VAHF. Những lời hát diễn tả thân phận của người tị nạn:

“Tự do ơi tự do, ta trả bằng nước mắt..” của nhạc phẩm “Xin Đời Một Nụ Cười” của nhạc sĩ Nam Lộc, hay:

” Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng. Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Một lần đi là mòn lối quay về. Một lần đi là mãi mãi thương đau…”

của nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã gợi nhớ cho khán giả những giây phút hoài cảm, xúc động.

Buổi chiếu phim mà nhiều người mong đợi đã được diễn ra. Mặc dù có một đôi chút trục trặc kỹ thuật vào lúc đầu nhưng khán giả đã kiên nhẫn ngồi đợi. Khi phim được chiếu lên thì cả hôi trường im lặng theo dõi suốt 90 phút dài của cuốn phim. Có những tiếng nấc nghẹn ngào không thể giữ lại được. Khi cuốn phim chấm dứt, đèn bật sáng mọi người vẫn còn mang đầy cảm xúc. Rất đông những người trẻ ngồi nán lại để nghe những trao đổi giữa hội VAHF và khán giả. Một số em đã mạnh dạn đứng lên bày tỏ cảm tưởng và sự mang ơn cha mẹ đã từ bỏ tất cả và liều chết để đưa các em tìm đến bến bờ tự do. Các em cám ơn nhà làm phim đã kể lại những câu truyện người thật, việc thật sống động để các em được hiểu tường tận. Buổi chiếu phim đã để lại những dư âm bồi hồi nhưng đầy hy vọng khi cuốn phim còn nói về những người trẻ đã vươn lên trong thương đau để có những thành công làm vẻ vang dân tộc Việt Nam như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh hay Tướng Lương Xuân Việt.

Chị Từ Vân có ghi lại trên facebook một số hình ảnh của hai cuộc trình chiếu phim tại Paris trong video clip : https://www.facebook.com/van.tu.5074/videos/pcb.2112689595426616/2112686392093603/?type=3&theater

Trong khi đó, những cuộc biểu tình nhân ngày Quốc hận lần thứ 43 đã diễn ra trước tòa Đại sứ Việt Cộng tại Paris và nhiều địa điểm khác tại Pháp cũng như nhiều thành phố tại các quốc gia Âu châu để đòi CSVN thả tù nhân lương tâm, thực thi nhân quyền và dân quyền như họ đã cam kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc để người dân Việt được sống tự do và đóng góp vào việc gìn giữ quê hương trước hiểm họa mất nước vào tay Trung công do CSVN đã vì quá lệ thuộc vào kẻ thù ngàn đời phương bắc để tồn tại nhưng lại đẩy đất nước trước vực thẳm của họa diệt vong. Phóng viên Ca Dao của đài SBTN-Âu châu đã có phần tường trình trong Link dưới đây: https://www.youtube.com/watch?v=EvsJGa39nOE

Khán giả tại Bỉ đội mưa bão đi xem phim VIETNAMERICA

Vì những cuộc đình công của sở Hỏa Xa Paris, Bs. Nam may mắn lắm mới mua đủ 9 vé cho phái đoàn chiếu phim nhưng cũng phải chia phái đoàn ra làm 2 nhóm. Sau buổi chiếu phim tại chùa Khánh Anh, nhóm I đã được bác sĩ Nam đưa ra trạm xe lửa Gare Du Nord để đến Bỉ ngay trong đêm 29 tháng 4. Nhóm còn lại đi vào sáng hôm sau được ông Đoàn Thiệu ân cần tiễn đưa tới bến xe lửa để đến Bỉ vào buổi trưa vừa kịp cho buổi chiếu phim tại thủ đô Bruxelles đúng vào buổi chiều kỷ niệm 43 năm Quốc hận 30 tháng 4, 2018.

Hội trường Centre de Conference Notre Dame du Chant D’Oiseau tại thủ đô Bruxelles của Vương Quốc Bỉ thật xinh sắn và có không khí của một Đại học là địa điểm chiếu phim do nhóm Voice-EUROPE và thân hữu chọn để phim VIETNAMERICA ra mắt khán giả tại Bỉ.

Buổi chiều mưa bay tầm tã. Bầu trời ảm đạm như nỗi lòng của người Việt tại Bỉ trong dịp tưởng nhớ đến ngày đau buồn của đất nước. Bà Lương Thế Hương cùng quý vị trong Ban tổ chức lo lắng không hiểu trời mưa có ngăn những bước chân của khách đến xem phim hay không? Ông Nguyễn Gia Thưởng và người con trai tên Thiện, phụ giúp anh Nguyễn Ngọc Long về vấn đề kỹ thuật, Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo phụ trách điều khiển chương trình cho buổi chiếu phim. Ông bà Vincent & Thục Trinh, ông bà Dương Hớn Long, bà Ngọc Loan, cô Nguyệt, ông Phong lo tiếp tân và ẩm thực. Họ vừa làm công việc chuẩn bị vừa nhìn ra lối vào hội trường vẻ lo âu.

Nhưng khán giả đã đội mưa bão đến để xem phim. Con số từ vài chục lên tới một trăm và rồi tới trước giờ chiếu phim số người tham dự đã trên 200 người. Gồm khách Việt Nam và khá đông giới trẻ và người Bỉ. Đặc biệt có sự hiện diện của Thượng Nghị sĩ Bỉ, Bác sĩ Georges Dallemagne thuộc đảng Nhân Chủ Nhân Văn (Humanist Demcratic Centre) và Ủy Viên Albert Guyaux, người đại diện Vương Quốc Bỉ phỏng vấn và nhận nhiều ngàn người tị nạn Việt Nam sinh sống tại Bỉ. Có nhiều người phải đứng vì con số đông đảo người tham dự ngoài sự dự trù của Ban Tổ chức và đây là con số kỷ lục chưa từng xảy ra cho những sinh hoạt của thành phố Bruxelles.

MC. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo giới thiệu chương trình bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp lưu loát và chuyên nghiệp.

Sau nghi lễ chào cờ và mặc niệm bà Thế Hương đã lên tuyên bố lý do của buổi chiếu phim và cám ơn các nhà mạnh thường quân và thiện nguyện viên đã hỗ trợ Voice-EUROPE. Bà Nancy Bùi sau đó đã lên sân khấu giới thiệu các thành viên và thân hữu của hội VAHF và tặng quà lưu niệm cho Voice-EUROPE và một số mạnh thường quân và thiện nguyện viên.

Quý vị là ai?

Buổi chiếu phim bắt đầu, quan khách chăm chú xem phim với nhiều cảm xúc.

Cuộc thảo luận sau đó đã diễn ra thật sôi nổi. Ủy Viên Albert Guyaux đã chúc mừng sự thành công của cuốn phim. Ông xúc động và không ngăn được nước mắt khi nhìn lại những cảnh khốn khó đầy máu và nước mắt của thuyên nhân, ông vui mừng vì một số không nhỏ những thuyền nhân đó nay trở thành công dân Bỉ đang có những đóng góp to lớn cho vương quốc Bỉ. Ông cũng cho biết hiện ông có một lượng tài liệu rất lớn về người Việt tị nạn tại Bỉ. Ông mong mỏi những tài liệu này sẽ được lưu trữ và phổ biến để mọi người được biết về nhóm di dân có những đóng góp rất tích cực này.

Ngoài một số khán giả bày tỏ cảm xúc khi xem phim và cám ơn hội VAHF đã làm cuốn phim để người trẻ hiểu được nguồn gốc cũng như sự hy sinh của cha mẹ, một nữ khán giả người Bỉ đã phát biểu rằng đây là lần đầu tiên bà được biết về chiến tranh Việt Nam từ quan điểm của người Việt, bà rất ngạc nhiên vì bà luôn nghĩ rằng Hồ Chí Minh là người có công trong việc đem lại độc lập cho Việt Nam.

Bà Nancy Bùi trả lời rằng thông tin bà biết được là từ nhóm chống chiến tranh Việt Nam và từ tuyên truyền của Cộng Sản. Ông Hồ Chí Minh rời Việt Nam từ năm 1911. Đã có nhiều người chứng minh được rằng ông ta ra đi vì cá nhân, nhưng cho dù sự ra đi của ông có một chút gì cho quê hương Việt Nam như một số sách vở của Hà nội tuyên truyền thì ý nghĩa này không còn nữa khi ông ta trở thành đảng viên của đảng Cộng sản Quốc tế. Ông ta đã được huấn luyện tại Nga, hưởng lương và đi khắp nơi trên thế giới bằng giấy thông hành của Nga để phổ biến và reo rắc chủ nghĩa Cộng Sản trong suốt 30 năm. Trong khi đó, cuộc chiến chống Pháp dành độc lập của người dân Việt từ cuối thế kỷ 19 khi Pháp đặt chân xâm lược lên đất Việt Nam. Đã biết bao người phải hi sinh và chủ nghĩa Thực dân khi Hồ Chí Minh về nước vào năm 1944 đã đang trên đà xụp đổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thực dân Pháp cũng đã bắt đầu trả tự do từng phần cho Việt Nam Nhưng đến khi Hồ Chí Minh về nước với nhiệm vụ nhuộm đỏ 3 nước Đông Dương Việt-Miên-Lào. Để nắm chính trường, HCM đã bắt tay với Pháp để cho người Pháp trở lại để giết hầu hết những người yêu nước chống Pháp mà không nằm trong đảng CS của ông ta và đưa Việt Nam vào cuộc chiến tranh máu lửa từ năm 1945 tới 1954. Sau khi Việt Nam bị chia đôi, HCM quyết chiếm cho được miền Nam bằng bạo lực nên đưa dân chúng 2 miền vào một cuộc chiến tranh tương tàn thứ hai kéo dài 21 năm từ 1954 tới 1975. Nếu HCM là người quốc gia yêu nước hơn yêu chủ nghĩa CS, thì VN đã tránh được cả hai cuộc chiến tranh máu lửa dài trên 30 năm.

Người nữ khán giả không hỏi tiếp nhưng bà tỏ vẻ chưa hài lòng. Những tài liệu một chiều mà bà bị ảnh hưởng không phải một sớm, một chiều có thể thay đổi được nhưng ít nhất cuốn phim cũng cho bà thấy được một cái nhìn khác về chiến tranh VN .

Một nam khán giả người Bỉ có 2 câu hỏi xin được trản lời ngắn gọn là: Mục đích của quý vị khi đem cuốn phim này đi chiếu khắp nơi là gì? Người Việt Nam bây giờ sống tại nhiều nước trên thế giới. Vậy quý vị là ai? Câu hỏi thứ hai là quý vị nghĩ gì về Việt Nam hiện đã thay đổi rất nhiều và người Việt khắp nơi có thể về thăm Việt Nam một cách dễ dàng?

Bà Nancy Bùi thay mặt hội VAHF trả lời ngắn gọn rằng vì hoàn cảnh lịch sử, người Việt phải bỏ nước ra đi vì không thể sống dưới chế độ toàn trị của CS. Người Việt hiện đang sinh sống trên 100 quốc gia và phần đông họ đã nhập tịch và trở thành công dân của những quốc gia bao dung họ, Như chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi là công dân Mỹ, những người Việt đến Bỉ vào quốc tịch Bỉ thì họ là công dân Bỉ, vân, vân. Nhưng chúng tôi đã đến từ Việt Nam, nên chúng tôi có cùng nguồn gốc Việt. Ngoài nghĩa vụ công dân của quốc gia chúng tôi đang cư ngụ, chúng tôi còn có một nước Việt Nam để quan tâm và để hỗ trợ cho những đấu tranh của người dân trong nước đòi hỏi những gì tốt đẹp cho Nước Việt và người dân Việt. Câu trả lời thứ hai: Chúng tôi cũng thấy như ông là Việt Nam đã có những thay đổi so với những cuối thập niên 70 tới 90. Nhưng những dinh thự, những phồn hoa đó chỉ đem lại lợi ích cho người cầm quyền và phe đảng của họ. Đa số người dân Việt Nam vẫn sống trong nghèo khó và thiếu tự do căn bản của quyền làm người như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Những cuộc bắt bớ, những án tù nặng nề mới đây như 14 năm, 12 năm, 10 năm hay 9 năm cho những người chỉ nói hay viết lên những suy nghĩ của họ trước những bất công của xã hội, những việc phá hoại môi trường nói lên đời sống bị kềm kẹp của người dân VN. Riêng với những người Việt hải ngoại chúng tôi nếu chỉ về VN tiêu tiền và đừng đụng tới vấn đề chính trị thì được để yên. Ngược lại, chúng tôi cũng vẫn có thể bị bắt, bị tù, bị hành hung hay bị trục xuất.

Khán giả đặt câu hỏi có vẻ hài lòng và có thái độ thân thiện hơn sau khi được nghe giải thích.

Đem đến niềm an ủi cho người Việt tại Bỉ

Nhiều khán giả đã nán chụp hình với Ban Tổ chức và thành viên VAHF. Một số khán giả đã đến nắm tay thân thiện và chia sẻ với nhóm chiếu phim: ‘Chúng tôi đi du học từ nhửng năm đầu thập niên 70. Trên 40 năm qua, bây giờ chúng tôi mới được xem một cuốn phim nói về chiến tranh và chính nghĩa của người Nam VN một cách trung thực. Đây là một niềm an ủi lớn cho chúng tôi, nhất là trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4 đau buồn của đất nước…”

Bà Lương Thế Hương cho biết dù rất bận bà cũng nhận thấy việc ghi lại những tài liệu lịch sử cho người Việt tại Bỉ là quan trong, bà sẽ làm việc với hội VAHF để có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn cho chương trình Oral History. Bà mong mỏi có nhiều đồng hương tại Bỉ tiếp tay.

Buổi chiếu phim hoàn tất vào khoảng 10 giờ tối. Các quán xá đã đóng cửa. Bao tử của đoàn chiếu phim kêu réo. Ban Tổ chức còn một ít thực phẩm đã gom lại cho phái đoàn và ông Phong trên đường đưa phái đoàn về khách sạn đã ưu ái ghé nhà lấy tặng một thùng mì gói. Ông Nguyễn Gia Thưởng và cháu Thiện đã lưu lại để chia sẻ những câu chuyện không dứt về tình hình đất nước về công cuộc đấu tranh trong và ngoài nước và những tô mì gói ngon chưa từng thấy với phái đoàn chiếu phim cho tới quá nửa đêm mới quyến luyến chia tay.

Ngay sáng hôm sau 1 tháng 5, đoàn chiếu phim VIETNAMERICA đã lên đường bằng phi cơ của hãng máy bay Norwegian để đến Na Uy cho kịp buổi chiếu phim vào buổi chiều hôm đó.

(Xin xem bài tường trình về những buổi trình chiếu kế tiếp tại Na Uy và Đan Mạch, hai quốc gia Bắc Âu với cộng đồng người Việt sống an nhàn, hạnh phúc nhưng không quên được trên 90 triệu người dân Việt Nam vẫn còn sống trong kềm kẹp của CSVN trong khi đất nước đang đứng trên bờ vực thẳm mất vào tay Trung Cộng ,và Phong trào thay đổi sách sử tại các trường học Đan Mạch của những người trẻ sau khi xem phim VIETNAMERICA)

Bản tin VAHF

Hình trái từ trái: Bs. Nguyễn Quốc Nam, bà Nancy Bùi, Ông Trần Ngọc Long và Tiến sĩ Đặng Thiệu tại Quảng Trường Tự do nơi mà hầu như mỗi tuần người Việt Tự do tại Paris có những cuộc biểu tình chống đối sự đàn áp của CSVN. Hình giữa: Phái đoàn trước bức tượng của các anh hùng nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Tứ trái: Chị Từ Vân, anh John Hòa, Bs. Nguyễn Quốc Nam, bà Nancy Bùi, Bs. Vũ Linh Huy và vợ là bà Thanh Phan, Bà Quỳnh Hoan, Tiến sĩ Đặng Thiệu và ca sĩ Ngọc Long. Hình phải: Phái đoàn thăm Viện Bảo tàng chiến tranh Pháp. Người đứng góc trái là ông Tài Jean Souppaya thuộc Hội Thân Hữu Pháp Á.

Phái đoàn chiếu phim và Ban Tổ chức gặp gỡ khán giả trước buổi chiếu phim tại Hội trường nhà thờ St. Jean Porter Latine, thuộc quận Antony, Paris

Buổi thảo luận với khán giả tại Hội trường nhà thờ St. Jean Porter Latine, thuộc quận Antony.Hình trái từ trái: các thuyết trình viên John Hòa, Bs. Vũ Ling Huy, Bs. Đinh Xuân Anh Tuấn. bà Nancy Bùi, tiến sĩ Đặng Thiệu. Hình phải: Quang cảnh hội trường buổi chiếu phim

Lễ tưởng niệm ngày Quốc hận thứ 43 trước Tượng đài Thuyền nhân tại khuôn viên chùa Khánh Anh, trong mưa lạnh buổi trưa ngày chủ nhật 29 tháng 4, 2018. Thượng tọa Thích Quang Đạo, trụ trì chùa Khánh Anh chụp hình lưu niệm với quan khách, Ban Tổ chức và Phái đoàn chiếu phim VIETNAMERICA.

Phái Đoàn chiếu Phim tặng quà lưu niệm cho Thượng Tọa trụ trì. Người đứng bìa phải là MC Trịnh Nghĩa nhóm Bussy Sài Gòn

Các ca sĩ nhóm Bussy Saigon và hội VAHF giúp vui chương trình văn nghệ nhẹ

Khán giả gồm những vị cao niên, nhiều người ngoại quốc và những người trẻ

Và cả nhóm khán giả tí hon

Ly rượu mừng tại tư gia Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam và phu nhân Mỹ Duyên (đứng thứ hai tay phải) vì nhiệm vụ đã hoàn thành và những lời chia tay với lời hẹn sẽ hợp tác trong tương lai.

Tại Hội trường Centre de Conference Notre Dame chiều 30 tháng 4, trong buổi chiếu phim VIETNAMERICA. Hình giữa bà Lương Thế Hương tuyên bố lý do. Hình phải quang cảnh quan khách trong hội trường.

Hình trái: Thiện Nguyễn cám ơn hội VAHF đã làm Phim VIETNAMERICA. Hình phải: Ủy Viên chính phủ Albert Guyaux đang bày tỏ sự xúc động của ông sau khi xem phim.

Hình trái Thuyết trình đoàn: bà Nancy Bùi, Tiến sĩ Đặng Thiệu, bà Lương Thế Hươngvà bác sĩ Vũ Linh Huy. Hình giữa: Khán giả hỏi “Quý vị là ai?”. Một người trẻ bày tỏ ý kiến sau khi xem phim

Hình trái: Thượng Nghị sĩ Bỉ, Bác sĩ Georges Dallemagne thuộc đảng Nhân Chủ Nhân Văn (Humanist Demcratic Centre) chụp hình kỷ niệm với nhà sản xuất Nancy Bùi và và Lương Thế Hương. Hình phải Ủy Viên Albert Guyaux chụp hình kỷ niệm với người Việt tại Bỉ.

Xin chào đồng hương tại Vương Quốc Bỉ. Hẹn ngày tái ngộ