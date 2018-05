Trump: Có Thể Đổi Lại Ngày Giờ Họp Với Kim; Pompeo Bất Đồng Bolton Về Họp Với Bắc Hàn

SEOUL - Viên chức Nam Hàn báo tin: Pyongyang vẫn muốn thương luợng với Washington dù TT Trump bãi bỏ dự định hội kiến lãnh tụ Kim trong tháng tới, với mô tả quyết định ấy là “vô cùng đáng tiếc.”Thứ trưởng ngoại giao Kim Kye-gwan tuyên bố “Chúng tôi xác nhận lại với Hoa Kỳ ý muốn mặt đối mặt bất cứ lúc nào theo bất cứ hình thức nào để cùng giải quyết vấn đề”.Cùng với thông báo bãi bỏ cuộc gặp gỡ Tháng 6 tại Singapore, TT Trump cảnh cáo Pyongyang chớ hành động ngu dại hay tắc trách. Bạch Ốc từng nói tới thành tích thất hưá của Pyongyang.Trong tuyên bố ngày Thứ Sáu đuợc thông tấn chính thức KCNA trích dẫn, thứ trưởng Kim cho biết lãnh tụ Kim đang chuẩn bị sự kiện thượng đỉnh – theo lời ông, lãnh tụ Kim có nói 1 buổi hội kiến với TT Trump sẽ là khởi đầu tốt đẹp.Nguồn tin thông thạo cho hay: viên chức Bắc Hàn tới thủ đô Trung Cộng bằng máy bay đã đuợc công xa đón tại phi trường trong lúc Pyongyang đang tăng cường các quan hệ với lân bang lớn, theo tường thuật của báo Hong Kong.Mục đích chuyến đi của nhân vật tin là trên đường tới Singapore họp cấp cao với Hoa Kỳ để (dự kiến cuối tuần này) để chuẩn bị gặp gỡ thượng đỉnh không đuợc biết.TT Trump đã tuyên bố bãi bỏ dự định đối thoại với Kim ngày 12-6 tại Singapore.Kim muốn Trump bảo đảm sự sống còn của chế độ, đổi bằng cam kết phi nguyên tử trong khi tìm kiếm hậu thuẫn của Tập. Chuyến đi Beijing Tháng 3 của Kim là lần đầu tiên từ khi thừa kế cha 7 năm trước – trong thời gian gần đây, viên chức 2 bên trao đổi các thăm viếng qua lại thường hơn.Liên quan đến quyết định bãi bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới đây, một bản tin của NBC News cho hay: hôm Thứ Tư, TT Trump họp PTT, ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia và chánh văn phòng về ý định không gặp Kim Jong-un. Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis không có mặt trong buổi họp này, và TT có nói chuyện với ông Mattis vào sáng Thứ Năm.Trước buổi họp, ông Trump đã lắng nghe phát biểu của viên chức Bắc Hàn chống lại tuyên bố cỉa PTT Pence. Ông sợ đối phương tung đấm trước, nên muốn ra tay trước bằng quyết định bãi bỏ, theo tin NBC dẫn nhiều nguồn. 1 viên chức thông thạo nói “Quyết định của Trump là đầy bất trắc nhưng cũng hy vọng đạt phần thuởng cao”.Sau vòng thảo luận thứ nhì (trước 9 giờ sáng Thứ Năm), ông Trump cảm thấy đuợc thuyết phục không đi gặp Kim. Thư thông báo Pyongyang đuợc gửi đi lúc 9 giờ 43 phút. Lúc 8 giờ 20 phút, Bộ ngoại giao còn phát thông tin tích cực về triển vọng đối thoại, cùng lúc phóng viên ngoại quốc chứng kiến các đường hầm tại căn cứ nguyên tử Punggye-re bị phá sập bằng chất nổ.Phóng viên nói: dường như có bất đồng giữa ngoại trưởng Pompeo và cố vấn Bolton - ông Pompeo đã đi Pyongyang 2 lần, trực tiếp gặp Kim Jong-un và vận động trả tự do 3 công dân gốc Hàn. Cố vấn Bolton là nhân vật thường hô hào thay đổi chế độ tại Pyongyang, ra sức thuyết phục TT không gặp Kim.Mặt khác, 1 viên chức tiết lộ: ông Trump không hài lòng về phát biểu của ông Pence hàm ý dọa thay đổi chế độ.Báo Hong Kong nhắc nhở: tỉ phú Trump là tác giả tập sách “The Art of the Deal” thưòng tự nhận là giỏi thương luợng, cụ thể như ép Trung Cộng giúp ông giảm khiếm ngạch mậu dịch, cũng đang gây áp lực với đồng minh trên hồ sơ Iran. Ông Trump là nhân vật khó tiên đoán nên Kim Jong-un thấy khó tin cậy Trump sau quyết định giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna. Cho đến nay, thực tế là ông Trump chưa thương luợng gì – cựu thông tín viên Keith Richburg của báo Washington Post và nay là khoa trưởng báo chí tại University of Hong Kong tự hỏi “Phải chăng đó là nghệ thuật của không thương luợng”.TT Trump hoan nghênh phản ứng của Pyongyang về quyết định của ông bãi bỏ hội kiến thượng đỉnh Singapore – twitter của ông ghi “Tin rất tốt lành là tuyên bố nồng ấm và có ý nghĩa xây dựng từ Bắc Hàn. Chúng ta sẽ sớm thấy là gì …. Chỉ thời gian trả lời”.Quyêt định bãi bỏ đối thoại Trump-Kim đe dọa gây căng thẳng thêm các quan hệ giữa Washington và Beijing đang tranh chấp về mậu dịch và Beijing gây áp lực với Pyongyang. Bất đồng về Biển Đông leo thang và Ngũ Giác rút lại lời mời Trung Cộng tham gia thao luyện hải quân RIMPAC quy tụ trên 26 quốc gia mỗi 2 năm tại vùng biển Hawaii. Cùng lúc, Trung Cộng tập trận với ý định đe dọa Taiwan, là đảo tự trị mua vũ khí Hoa Kỳ.Tại Peking University, giáo sư Jia Qingguo nói “Đây là điểm thấp nhất từ khi bình thường quan hệ giữa 2 nước”, khi nhận xét về sự tan vỡ hội đàm thượng đỉnh Trump-Kim.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng sáng Thứ Sáu, phát ngôn viên Lục Khảng cho biết Beijing khuyến khích thương luợng trực tiếp giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, và cổ vũ tái tục đối thoại nam-bắc.Trong khi đó, Dân biểu Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Hạ Viện, tuyên bố trong buổi họp báo hàng tuần: quyết định của ông Trump bãi bỏ đối thoại thượng đỉnh Singapore là tốt cho Kim Jong-un.Bà giải thích: dù thế nào dự định gặp gỡ thượng đỉnh có ý nghĩa công nhận lãnh tụ Bắc Hàn, là thắng lợi của Kim. Theo lời bà, có thể Kim đang cười khoái trá.Các nhà lập Pháp khác của đảng DC cũng lên tiếng – nghị sĩ Bob Menendez (của New Jersey) phát biểu bằng twitter “Vận động ngoại giao là khó hơn nghệ thuật thương luợng tư” – ông cảm thấy ngạc nhiên về hành xử của Trump giống như Bắc Hàn.1 số dân cử cùng đảng DC cảm thấy quan ngại về nguy cơ đối đầu quân sự. Ông Brain Schatz nói “Tình hình hiện nay là thoái bộ, không là sai lầm, khi các cố vấn tài tử phối hợp với chuyên gia hiếu chiến.”Ngoài ra, trước khi lên trực thăng Marine One để đi dự lễ mãn khoá tại Viện hải quân ở Maryland, TT Trump xác nhận: để ngỏ cơ hội đối thoại với lãnh tụ Bắc Hàn. Ông nói “Chúng ta đang thấy điều gì xẩy ra. Chúng ta đang nói chuyện với họ. Vẫn có thể là ngày 12-6. Họ rất muốn. Chúng ta thích làm việc ấy”.Vài giờ sau khi Bạch Ốc công bố thư thông báo bãi bỏ đối thoại Trump-Kim, TT Trump gọi sự sụp đổ tiếp xúc thượng đỉnh với Bắc Hàn là thoái bộ với Bắc Hàn cũng như toàn thế giới – ông cho biết: quân đội sẵn sàng trong trường hợp xung đột phát sinh tại bán đảo Hàn.Ông đã nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis và các giới chức cao cấp Nam Hàn.Theo tiết lộ của ông, các đồng minh Nam Hàn và Nhật sẽ góp sức gánh chịu các phí tổn của xung đột.Nhưng, TT Trump cũng hé lộ hy vọng về khả năng khôi phục cơ hội gặp gỡ Singapore, hay 2 nguyên thủ sẽ gặp trong tương lai – ông nói “Chúng ta phải làm cho đúng”.Trước khi rời phòng họp, ông muốn tin rằng Kim cũng muốn làm cho đúng.Ngoài ra, Báo New York Times hôm Thứ Sáu cho biết TT Trump nói rằng có thể sẽ sắp xếp lại lịch trình họp thượng đỉnh với Kim Jong Un.