Lệnh Cấm Cầu Thủ Qùy Gối Chào Cờ Của NFL Bị Phản Đối

NEW YORK - Chủ trương cũa Liên Đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) cấm cầu thủ quỳ gối trong lúc chào cờ bị phản đối từ trong ra ngoài – trong khi 1 số đội bóng đã lên tiếng phản đối, hội viên của “Tổ Chức Thăng Tiến Da Màu - NAACP”, của National Action Network và Women’s March hẹn nhau họp tại phiá trước bản doanh NFL New York để cùng phản đối.Thông điệp thống nhất của phe phản đối là “Cầu thủ có quyền quỳ gối”.Cuộc biểu tình này yêu cầu NFL thu hồi chính sách cấm vì là vi phạm quyền của cầu thủ đuợc tu chính án số 1 bảo vệ.Nhà báo cho hay: 32 câu lạc bộ thuộc NFL có thể phát triển các quy định riêng, nhưng không phủ nhận điểm chính.Tại New York, giám đốc Christopher Johnson của đội Jets khẳng định: sẽ không chuyển tiền phạt xuống cầu thủ vì không bao giờ muốn hạn chế quyền tự do bày tỏ của họ.1 số cầu thủ xác nhận: sẵn sàng chịu phạt cá nhân.