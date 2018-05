Internet Bị Siết Sẽ Hại Kinh Tế

HANOI -- Siết an ninh mạng... Nhà nước CSVN siết an ninh mạng chỉ là để đàn áp các nhà hoạt động dân chủ... Tuy nhiên, cùng đi kèm siết an ninh mạng cũng là ghìm lại nền kinh tế VN.Bản tin VOA ghi rằng Chính phủ Mỹ vừa đưa ra những quan ngại với phía Việt Nam về dự thảo luật an ninh mạng trong bối cảnh các nhà hoạt động lo sợ rằng bộ luật mới sẽ làm tổn hại đến kinh tế cũng như trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng ở quốc gia Cộng sản này.Reuters trích dẫn nguồn tin của Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 24/5 rằng phó Đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.Ông Gerrish nêu “mối lo ngại của Mỹ về dự luật an ninh mạng của Việt Nam bao gồm việc tác động tới nhu cầu nội địa hóa và hạn chế đối với các dịch vụ đa quốc gia cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam."Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết cuộc gặp mặt giữa ông Gerrish và ông Huệ diễn ra hôm 21/5 tại Hà Nội nhưng không đề cập đến mối quan ngại của phía Mỹ về luật an ninh mạng sẽ được Quốc hội Việt Nam thảo luận tại kỳ họp thứ 5 khóa 14 trong tháng này.Nếu được thông qua, Luật An ninh mạng sẽ yêu cầu các công ty truyền thông xã hội xóa “nội dung vi phạm” trong vòng một ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, và Bộ Công an.Theo nhận định của Reuters, Bộ Công an là cơ quan của chính phủ “có nhiệm vụ” đàn áp giới bất đồng chính kiến.VOA ghi rằng đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội, ông Nguyễn Chí Tuyến.“Luật này thông qua thì nó sẽ phần nào thắt chặt kiểm soát thông tin trên mạng," ông Tuyến nói với VOA. "Quốc gia nào cũng phải tăng cường bảo vệ an ninh mạng nhưng thực sự họ nhằm vào tiếng nói của người dân hơn, họ mượn chuyện an ninh quốc gia để họ tròng vào cổ người dân.”Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm đấu tranh cho các quyền và các nhà hoạt động hồi tháng 4 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc Điều hành Facebook Mark Zuckerberg cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp nghẹt sự bất đồng.Bản tin BBC ghi rằng Hiệp hội truyền thông số Việt Nam (VDCA) hôm 23/5 cũng gửi một số kiến nghị về dự thảo luật tới Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, theo báo Thanh Niên.Không đề cập đến giới bất đồng chính kiến như ông Gerrish nhưng VDAC cho rằng "quy định này có thể gây rủi ro, xâm phạm các quyền chính trị, kinh tế cơ bản của công dân".VDCA đề nghị bãi bỏ và sửa đổi một số nội dung, cụ thể là quy định doanh nghiệp tạm ngừng cấp dịch vụ cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền để "bảo vệ an ninh quốc gia".BBC cũng ghi nhận rằng theo hiệp hội này, nếu dự luật được thông qua, một số quy định còn làm gia tăng chi phí cho các công ty trong và ngoài nước, cản trở sự hấp dẫn của thị trường và có khả năng vi phạm các cam kết quốc tế.Hiệp hội dẫn chứng phân tích kinh tế rằng, nếu dự luật này thông qua, sẽ làm giảm 1,7% GDP của Việt Nam và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài.Dự luật An ninh mạng sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và thảo luận tại hội trường vào ngày 29/5.Quốc hội dự kiến sẽ có đợt bỏ phiếu cuối cùng cho dự luật này vào ngày 15/6.