1 Đại Gia VN Trốn Đi Mỹ Bị Giải Về

SAIGON -- Một đại gia Sài Gòn lừa đảo, trốn sang Mỹ, bị FBI bắt, giải giao về cho công an VN.Báo Người Lao Động ghi rằng sau khi lừa đảo hơn trăm tỉ đồng, đại gia kinh doanh ô tô cùng gia đình bỏ trốn qua Mỹ rồi bị trục xuất về Việt Nam và bị bắt giữ theo lệnh truy nã.Ngày 25-5, TAND TP SG đưa bị cáo Nguyễn Đức Dũng (43 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP SG) ra xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy vụ án có nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định tạm dừng phiên tòa. Thời gian phiên tòa được mở lại sẽ thông báo sau.Bản tin NLĐ ghi rằng theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng mở Công ty Hùng Dũng và salon ô tô Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP SG. Do việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, ngày 19-3-2011, ông Dũng cùng gia đình bỏ trốn khi các khoản nợ đến hạn.Trước khi biệt tích, Dũng còn đề nghị một nữ khách hàng lâu năm là bà Trần Thị Hương Hạnh cho vay 300.000 USD để nhập lô ô tô mới. Sau khi bà Hạnh chuyển tiền, Dũng đã gửi 70.000 USD cho bố mình đang định cư tại Mỹ. Số tiền còn lại, Dũng mua đồ trang sức và đem tiền mặt bỏ trốn sang Mỹ.Cơ quan điều tra xác định ông Dũng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỉ đồng. Cùng thực hiện hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với Dũng còn có vợ ông ta là Nguyễn Thị Bảo Châu.Đến tháng 8-2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đầu tháng 1-2016, Nguyễn Đức Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã.Về bà Nguyễn Thị Bảo Châu, cũng là bị can trong vụ án nhưng do bỏ trốn sang Mỹ, cơ quan điều tra chưa bắt được nên đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.Báo Tiền Phong ghi nhận chi tiết lừa gạt:“Khoảng tháng 3/2011, Dũng đề nghị bà T. là người có quan hệ làm ăn với Dũng, cho Dũng vay tiền để nhập lô xe ô tô mới.Ngày 7/3/2011, bà T. cho Dũng vay số tiền 300 ngàn USD trong thời hạn 20 ngày. Dũng đã sử dụng 70 ngàn USD chuyển cho bố của Dũng đang định cư tại Mỹ, mua đôi bông tai, nhẫn hột xoàn trị giá 125 ngàn USD, 40 ngàn còn lại vào ngày 19/3/2011 Dũng bỏ trốn sang Mỹ và mang theo.Sau khi Cơ quan điều tra vào cuộc, qua điều tra xác định Dũng còn vay, nợ của 33 người và doanh nghiệp số tiền gần 133 tỷ đồng.Bà Nguyễn Thị Bảo Châu (vợ Dũng) cùng Dũng vay của 4 người số tiền 34 tỷ đồng, sau đó cùng bỏ trốn với Dũng và các con.Sau khi bỏ trốn sang Mỹ, Dũng cùng gia đình sinh sống nhiều nơi và liên tục thay đổi chỗ ở.”Bản tin VOA ghi theo báo An ninh Thế giới rằng, vào cuối tháng 6/2011, tên tuổi và đặc điểm nhận dạng của Dũng "Thẹo" đã xuất hiện trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, cùng thời điểm đó, Công an Việt Nam cũng đã gửi yêu cầu đề nghị Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ ICE-HSI bắt giữ và trục xuất Dũng về Việt Nam.Tờ báo này thuật lại rằng Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt vào tháng 8/2013 sau một thời gian dài truy tìm tung tích từ các số điện thoại được cho là Dũng gọi về Việt Nam và đến tháng 4/2014 thì Dũng bị đưa ra tòa tại quận Fairfax, bang Virginia.Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay Dũng như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại, trang ANTG cho biết. Do dó, một chuyến bay thuê bao đã được thu xếp để trục xuất Dũng về Việt Nam, vì Dũng có thái độ “hung hãn” - tờ báo của ngành công an nói.