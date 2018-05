Hội “Trái Tim Dâng Cho Đời” Phát Quà Ở Viện Dưỡng Lão

Phát quà ở Viện Dưỡng Lão.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2018, Hội Từ Thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” do Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga làm Hội Trưởng đã hướng dẫn phái đoàn gồm có: Thân Phụ, thân Mẫu và chị em của Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga, Ni Sư Thích Nữ Như Như, đại diện Hội Từ Thiện Trái Tim Dâng Cho Đời tại Nam Cali, Mục Sư David Huỳnh (Tình Yêu Vô Biên Giới), Sư Cô Hoa và Phật tử Giác Hương (nhóm từ thiện Tấm Lòng Chia Xẻ,) Hoa Hậu Tina, Ca sĩ Minh Tài.. . Ngoài ra còn có Anh Nghĩa Lê, Anh Phạm Long và chị Lê Thị Thủy là những người làm công tác từ thiện đã hết lòng yểm trợ cho Hoa Hậu Huỳnh Nga trong thời gian qua, cùng một số anh chị em nghệ sĩ đã đến khu dưỡng lão Mission Palms số 240 Hospital Cirle, Thành phố Westminster, để thăm viếng, phát qùa và trình diễn văn nghệ giúp vui cho những cụ cao niên đang dưỡng bệnh tại đây.Mở đầu buổi phát qùa, Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga giới thiệu thành phần phái đoàn đến Ban Giám Đốc Khu Dưỡng Lão Mission Palms, cùng qúy vị cao niên tham dự. Nhân dịp nầy thay mặt “Hội Trái Tim Dâng Cho Đời” Cô cảm ơn Ban Giám Đốc Mission Palms và các anh chị nhân viên tại đây, đã tạo điều kiện thuận lợi để hội có dịp thăm viếng, phát qùa và trình diễn văn nghệ cho qúy vị đang an dưỡng tại đây.Hoa Hậu Huỳnh Nga xin kính chúc tất cả qúy vị có cuộc sống được mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc.Nhân dịp nay, Hoa Hậu Huỳnh Nga xin cảm ơn những thiện nguyện viên, những mạnh thường quân đã đóng góp công sức, cùng với cô vượt qua những khó khăn trong đó có Ni Sư Thích Nữ Như Như đã thường xuyên tiếp tay với cô. Đặc biệt có một người luôn luôn lúc nào cũng sát cánh bên cô đó là phu quân ông Nelsion Garett.Bảo trơ cũng có tiêm vải Hòa Bình.Sau đó các thành viên trong phái đoàn đã chia nhau tặng bông hồng và trao qùa đến tận tay các vị đang an dưỡng tại đây, trong lúc nầy mọi người cùng thăm hỏi nhau trong không khí thân tình.Tiếp theo phần văn nghệ do Ban Văn Nghệ Tình Yêu Vô Biên Giới cùng một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mặc dù Hội Từ Thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” hoạt động âm thầm trong nhiều năm qua, nhưng mãi đến tháng 6 năm 2017 Hội mới chính thức ra mắt đồng hương hải ngoại, buổi dạ tiệc ra mắt đã được tổ chức tại nhà hàng Paracel vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày11 tháng 6 năm 2017.Hoa Hậu Huỳnh Nga rất mong được sự hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất của các mạnh thường quân, qúy đồng hương xa gần đễ hội có điều kiện thay mặt qúy vị đưa những món qùa đến tận tay những người bất hạnh, kém may mắn đang sống lây lất tại quê nhà cũng như những người vô gia cư sống rải rác khắp nơi.Hiện nay hội đã có giấy phép chính thức hoạt động. Những đóng góp vào công tác từ thiện của qúy đồng hương đều được cấp biên nhận để khấu trừ thuế.Mọi chi tiết liên lạc: Huỳnh Nga (907) 230-2723.