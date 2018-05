[VDF] “Có gạo nấu cơm… đủ ăn là mừng rồi!”



(VDF) — Vào trung tuần tháng 5-2018, 400 gia đình nghèo đang lưu thân lạc xứ ở tỉnh Pursat (Cambodia) đã nhận được những phần quà đầy ắp tình đồng bào, bao gồm 8 tấn gạo và 400 phần nhu yếu phẩm, do sự bảo trợ chính yếu của bà Kim Bintliff (Houston, TX) và sự yểm trợ nhiệt thành của một Vị Sư ở Bình Định. Trong chuyến này, Đoàn Thiện Nguyện phối hợp cũng đã tặng cho hơn 100 trẻ “không khai sinh” những món quà cần thiết như tập vở, nón kết và bánh kẹo…

Các thiện nguyện viên trước một số tặng phẩm phân phối ở Pursat (Ảnh: Linda, DoVietDu)





Chuyến phát 8 tấn gạo và nhu yếu phẩm ở làng nổi Kor K’ek (tỉnh Pursat, Cambodia) được tổ chức thực hiện bởi sự phối hợp nhiệt thành giữa các nhóm thiện nguyện ở trong và ngoài nước.





Hình ảnh một số đồng bào chèo xuồng đến nhận gạo và tặng phẩm (Ảnh: Linda, DoVietDu)





Chuyến phát gạo từ thiện này khởi đầu từ thiện chí của chị Kim Bintliff -- người đã đáp ứng lời kêu gọi của ViDan Foundation (VDF) tặng 6 tấn gạo ngon làm quà Tết cho hơn 300 gia đình nghèo, và giúp trang bị 45 bộ bàn ghế cho ba lớp học vào đầu năm 2017. Năm nay, chị Kim Bintliff phát tâm tặng thêm 6 tấn gạo và 300 thùng mì gói, nước tương,bột nêm (trị giá $3,900 USD). Một vị Tăng Phật giáo đã vận động thêm 100 phần quà (trị giá $1,300 USD) và tháp tùng thăm viếng, an ủi đồng bào nghèo. Và hai Nhóm Thiện Nguyện ở Việt Nam đã nhiệt tình đóng góp công sức, thời gian cho việc tổ chức chuyến công tác từ thiện, và đặc biệt là đã tự nguyện tự túc các chi phí ẩm thực, di chuyển.

Một hãng may món đã tặng 350 cái nón, thêm vào những món quà đang có.





Các cháu ở làng Bến Ván cùng nhau chèo xuồng đến nhận quà. (Ảnh: Linda, DoVietDu)





Song song với chương trình phát quà ở Pursat, đoàn từ thiện đã phát thêm một số quà cho hàng trăm học sinh, trẻ thơ ở An Hoà Tự (làng Bến Ván).

Đây là chuyến phát gạo thứ tư VDF đã bảo trợ / yểm trợ cho làng nổi Kor K’ek -- một nơi chốn hẻo lánh -- ở mạn Tây của Biển Hồ. Khởi đầu từ chuyến phát gạo đầu tiên do cơ duyên tình cờ dành cho một số đồng bào đang sống cảnh lưu thân lạc xứ ở vùng Siem Reap vào năm 2013, ViDan Foundation (VDF) đã chính thức lập thêm chương trình phát gạo từ thiện cho đồng bào nghèo đang sống trôi nổi các tỉnh ven Biển Hồ và sông Mekong (Cambodia). Song song với những chuyến phát gạo được tổ chức trực tiếp bởi thành viên của Hiệp Hội, VDF đã khích lệ, hỗ trợ nhiệt tình cho những đồng hương ở Hoa Kỳ muốn có cơ hội trực tiếp chia sẻ với các đồng bào khốn khổ ở xứ Chùa Tháp.

ViDan Foundation chân thành cảm ơn chị Kim Bintliff đã hưởng ứng lời kêu gọi của VDF, cũng như quý Thầy cùng tất cả quý Anh Chị thiện nguyện viên đầy lòng nhân ái đã đem đến cho những người Việt kém may mắn ở Kor K‘ek và Bến Ván một sự an ủi to lớn: Những món quà thiết thực và những nụ cười, những lời thăm hỏi ân cần chứa đựng tình đồng bào thắm thiết.

Chuyến phát gạo từ thiện đã kết thúc song tâm cảm từ tình người sẽ tiếp tục ở lại trong lòng những đồng bào đang sống cảnh lưu thân lạc xứ ở quê người. Những hạt gạo thật bé nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thật lớn, khi trong thực tế: “Cần giúp gì hả Thầy? Có gạo nấu cơm… đủ ăn là tốt nhất! Xin cho gạo đi!”Đó là câu trả lời chất phác của một người có năm đứa con nhỏ đang cùng chen chúc sống trong một chiếc bè ọp-ẹp và mỗi ngày các cháu chỉ chờ được ăn no thôi. Đó là một ước mơ tiêu biểu cho hầu hết gia đình cùng hoàn cảnh. Vâng, “ĂN NO THÔI”!

Hôm nay, chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 nhưng ở một nơi chốn thật gần quê hương vẫn có những đồng bào đang sống từng ngày với một niềm mơ ước thật lớn nhưng giản dị đến lạ kỳ là được ăn no. Đó là ước mơ hằng ngày của những con người luôn làm lụng cực khổ trong mấy mươi năm qua, và của những đứa bé Việt Nam có cùng chủng tộc với số trẻ Việt nam được may mắn sống ở một xứ người khác hơn Cambodia.

Tại sao ước mơ của những con người này đáng tội nghiệp này chỉ là những hạt cơm?

Viết bởi ncb.

Thông tin bài viết này được chia sẻ phần lớn bởi chị Kim Bintliff.

Hình ảnh của Linda & DoVietDu (VN

www.vidan.us

Xin đón đọc: