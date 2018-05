Xi Măng VN Tiêu Thụ Nhanh

Báo Chính Phủ ghi rằng trong tháng 5/ 2018 sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều tăng mạnh. Những tín hiệu này dự báo trong năm 2018 việc tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn có thể đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Vụ Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, ước sản phẩm xi măng tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu trong tháng 5/2018 đạt khoảng 10,23 triệu tấn, tăng tới 1,46 triệu tấn so với tháng 4, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 51% kế hoạch năm 2018.