Mỹ Thất Bại Tái Thiết Afghan, Nuôi Tham Nhũng, Mất 5 Tỉ MK

WASHINGTON - Tổng thanh tra tái thiết Afghanistan (hay SIGAR) xác nhận: nỗ lực tái thiết Afghanistan bằng 5 tỉ MK trong 15 năm qua không đem lại kết quả.SIGAR giải thích: các kỳ vọng về ổn định an ninh là không thực tế, chính quyền Obama thiếu quyết tâm chính trị để đầu tư đủ thời gian và nỗ lực, và 1 số biện pháp cổ vũ chính quyền bản xứ đưa tới phản ứng nguợc.Trong buổi trình bày biên bản, giám đốc SIGAR John Sopko xác nhận: phần lớn chương trình tái thiết thất bại.Hoa Kỳ bắt đầu can thiệp tại Afghanistan sau biến cố 911, phát động chiến dịch chống nổi dậy năm 2003 với chiến luợc bình định/xây dựng – thực tế là cơ quan dân sự làm việc ổn định tại nơi chưa có an ninh và chưa sẵn sàng để tái thiết. Khi liên quân bình định và cơ quan viện trợ ra đi, ổn định cũng chấm dứt.Trong khi đó, nỗ lực giúp chính quyền bản xứ các cấp tạo ra cơ hội tham nhũng. Từ 2008, tình hình an ninh xấu thêm và quân nổi dậy tăng tấn công.Trọng tâm của phúc trình SIGAR bắt đầu với chính quyền Obama mưu toan đảo ngược xu thế xuống dốc – nhưng, chủ trương giảm quân theo 1 thời biểu không tương ứng với tình hình thực tế gây ảnh hưởng bất lợi với các quyết định sau này.SIGAR cho biết ”Dùng những khoản tiền lớn để tìm kiếm kết quả nhanh chóng chỉ tạo cơ hội cho tham nhũng, khuyến khích hậu thuẫn của quân nổi dậy – các nỗ lực ổn định không phù hợp với tiến bộ an ninh không thuyết phục dân địa phương tin rằng liên quân bình định có thể bảo vệ nếu họ đứng lên đối đầu loạn quân”.Dân không tin cậy chính quyền nên không dám tham gia chính quyền địa phương hay quân đội.