Ngập 1 Mét Chỉ Ghi Là Ngập 1 Tấc

SAIGON -- Ngập nước 1 mét, nhà nước ghi là 1 tấc...Báo Dân Trí kê chuyện Sài Gòn: Mưa ngập tới yên xe mà thống kê chỉ ngập... 0,1- 0,25m.Cơn mưa lớn kéo dài chiều 19/5 khiến nhiều tuyến đường TPSG như chìm trong biển nước, nhiều nơi ngập sâu đến yên xe máy. Song theo Sở Giao thông vận tải thành phố, chỉ có 10 tuyến đường bị ngập từ 0,1-0,25m và có 22 tuyến đường bị tụ nước.Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí ngày 22/5, Sở GTVT TPSG cho biết, cơn mưa chiều 19/5 có vũ lượng lớn nhất tại trạm Tân Sơn Hoà, gần 120mm. Cơn mưa làm 10 tuyến đường bị ngập từ 0,1-0,25m và 22 tuyến đường tụ nước.Một số tuyến đường có thời gian rút nước sau cơn mưa từ 30 phút đến 3 giờ đồng hồ là Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, đường số 26, Cây Trâm, Phan Huy Ích, Nguyễn Xí, Quốc Hương. Đáng chú ý, đường Huỳnh Tấn Phát, An Dương Vương phải mất 5 giờ nước mới rút hết.22 tuyến đường tụ nước và rút nước sau mưa từ 10-20 phút, gồm: Mai Thị Lựu, Tô Hiến Thành, Trường Sơn, Lê Quang Sung, Tôn Thất Hiệp, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư, Dương Văn Cam, Quốc lộ 1A, Hồ Học Lãm, An Dương Vương (quận 8), Chánh Hưng, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá...Số liệu thống kê chỉ ngập 0,25m nhưng thực tế có tuyến đường được nêu trong danh sách thực tế ngập tới... yên xe máy, tràn vào nhà dân như đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp).Về điểm này, ông Đỗ Tấn Long – Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm chống ngập TPSG cho rằng, việc đo độ sâu nước ngập không thể đo tại chỗ trũng được mà phải đo lấy độ sâu trung bình trên một tuyến đường.Cũng theo ông Long, tiêu chí đánh giá điểm ngập được tính theo quy định của Bộ Xây dựng. Theo đó, sau khi dứt mưa 30 phút cơ quan chức năng mới đo tại các tuyến đường để thống kê các vị trí ngập hoặc tụ nước.Khi đó, nếu đường còn ngập sâu hơn 0,1m thì gọi là điểm ngập, còn mực nước thấp hơn 0,1m gọi là điểm tụ nước chứ không gọi là điểm ngập.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ phân tích về ý nghĩa “tụ nước.”TT ghi rằng: “Nghe Sở Giao thông công bố, dân than tụ nước kiểu gì mà như lũ lụt!”Những người dân sống gần những con đường được Sở Giao thông vận tải TP.SG thống kê là "tụ nước" tỏ ra rất ngỡ ngàng.Bà Nguyễn Thị Nên, một người dân trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12) bày tỏ: "Nếu chỉ nói đường này tụ nước là không đúng. Tụ nước kiểu gì mà mưa là nước ồ ạt vào khỏi nhà như lũ. Tụ nước gì mà nhà nào cũng phải chuẩn bị ván chắn nước?"Báo Tuổi Trẻ cũng ghi rằng theo thống kê của Sở Giao thông vận tải TP.SG, trận mưa chiều tối 19-5 lưu lượng mưa đạt từ 36,9-119,3mm kết hợp với triều cường dẫn đến một số tuyến đường ngập.