Chùa Diệu Quang Santa Ana long trọng Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Diệu Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 5, 2018 nhằm ngày 6 tháng Tư, năm Mậu Tuất.Chùa Diệu Quang II Santa Ana tọa lạc tại số 3602 W. Fifth Street, Santa Ana, CA 92703 do Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm trụ trì đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2562,Chứng minh tham dự buổi lễ khoảng 70 Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng trăm đồng hương Phật tử, rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí,Điều hợp chương trình Sư Cô Thích Nữ Chúc Hiếu, trong phần giới thiệu Sư Cô Chúc Hiếu đã giới thiệu Chư tôn đức chứng minh có: Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý, Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự; Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ hai chùa Diệu Quang Bắc và Nam California; Ni Trưởng Phó Viện Chủ Thích Nữ Tịnh Lạc (chùa Diệu Quang I Sacramento); Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang II Santa Ana, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, Ni Sư Chân Viên, Ni Sư Chúc Vân, Ni Sư Như Như... vì qúa đông chư tôn Đại Đức Tăng, Ni nên Sư Cô Chúc Hiếu xin giới thiệu chung toàn thể chư Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Quan khách có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể Phật giáo, các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức..Như thông lệ hằng năm, trước khi vào lễ Đản sanh chính thức có phần nghi thức Cúng Tổ và Chư Hương Linh. Thờ tự tại chùa.Sau đó Sư Cô Thích Nữ Chúc Hiếu có thời thuyết pháp về ý nghĩa ngày Phật Đản Sanh, trong lời giảng Sư Cô đã nói: “Chúng ta là đệ tử Phật, biết thực hành lời Phật dạy là phải bỏ qua đi, không giận hờn, oán hận trong lòng, mọi việc sẽ tốt đẹp. Sư Cô đã kể câu chuyện, được ghi rõ trong Luật Tạng để chứng minh những kẻ oan gia nhiều đời mà cuối cùng còn sống với nhau được, tại sao tì kheo lại không hòa cùng nhau để tu học.”Sau thời pháp, lễ tác bạch cung cung thỉnh chư tôn đức quang lâm hội trường Chánh Điện, trong lúc nầy các Phật tử Đạo Tràng Diệu Quang và các em Gia Đình Phật Tử Diệu Quang Kỳ Viên sắp thành hai hàng, dể cung đón chư tôn đức.Mở đầu buổi lễ Phật tử Quảng Phụng Hạnh đại diện Ban Tổ Chức tuyên bố lý do buổi lễ, mở đầu Phật tử Quảng Phụng Hạnh đọc hai câu thơ: “Nhân sanh mừng Phật ra đời / Đem tình thương đến rạng ngời thế gian.Cô tiếp: “Sự ra đời của Đức Phật nhằm gieo rắc hạt giống từ bi, đem tình thương lớn, một tình thương không phân biệt giai cấp để giúp nhân loại chuyển hóa phiền não, nhiễm ô, khai sáng niềm tuệ giác và sống một đời sống hạnh phúc, an lạc ngay trong đời sống thực tại. Mùa Phật Đản Phật Lịch 2562 lại trở về, gợi lên trong lòng mỗi người con Phật niềm phúc lạc vô biên, hòa với niềm vui đó, chùa Diệu Quang chúng con long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản, dâng tấm lòng hướng về Đức Thế Tôn, mong được noi theo gương hạnh, Bi, Trí Dũng của Ngài mà tu tập, chuyển hóa thân tâm theo con đường giác ngộ, giải thoát. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay.”Nghi thức khai mạc bắt đầu, Ban hợp ca đạo tràng chùa Diệu Quang cùng các em Gia Đình Phật Tử cử hành lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán để tưởng niệm, ghi nhớ công đức của tiền nhân, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và hương linh các đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do.Trong phần diễn văn khai mạc, (vì lý do sức khỏe) nên Ni Trưởng Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ đã ủy thách cho Ni Trưởng Thích Tịnh Lạc Phó Viện Chủ.Sau lời chào mừng và chân thành cảm ơn cũng như tỏ lòng tri ân về sự hiện diện, chứng minh cao quý của chư tôn thiền đức Tăng, Ni và qúy Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho chư Ni chùa Diệu Quang trên con đường hoằng dương Phật pháp tại hải ngoại.Ni Trưởng Tịnh Lạc tiếp, “Kỷ niệm ngày Đản Sanh là để tưởng nhớ và tri ân sự ra đời của Đức Phật, một người rất từ bi và trí tuệ. Sự Đản Sanh của Đức Phật là sự vi diệu trong dòng lịch sử nhân lọai. Đức Phật nổi bật như một đóa sen tinh khiết giữa chốn đầm lầy. Vườn Lâm Tỳ Ni ghi dấu đoạn đường 85 năm ngắn ngủi cuộc đời của Đức Phật. Ngài đã để lại cho chúng sanh những lời dạy quý báu, mở đường thoát khổ không phải nhờ uy quyền sức mạnh của thế tục, không phải nhân danh uy quyền sức mạnh của thần linh mà Đức Phật được mọi người quy ngưỡng chỉ vì lòng từ bi, trí tuệ vô biên, những phẩm tính cao qúy.Hình ảnh của Ngài trở nên bất tử trong suốt dòng lịch sử nhân loại và trở thành bậc đại sư khả ái, một con người siêu phàm vĩ đại, giải thoát chế độ phân chia giai cấp thời bấy giờ. Không có sự bất bình đẳng trong dòng máu cùng đỏ; không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mặn. Một lời nói từ bi nhưng không kém hùng hồn và đem lại sự bình đẳng và mở đầu cho sự tự do. Kỷ niệm Phật Đản là tưởng nhớ, tri ân sự ra đời của Đức Phật, một dòng suối từ bi và trí tuệ. Chính vì ý nghĩa đó, ngày Đản Sanh của Ngài có ý nhắc nhở chúng ta về con đường tu tập, chuyển hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ cho chính mình. Sự hiện diện của Đức Phật cách đây hơn 25 thế kỷ qủa thật không ngoài mục đích là vì chúng sanh.”Sau đó Màn vũ nhạc “Chư Thiên Dâng Hoa Cúng Phật” do các em Gia Đình Phật Tử Diệu Quang Kỳ Viên trình diễn, tiếp theo Hợp ca Liên Khúc Mừng Đản Sanh do Đạo Tràng Diệu Quang thực hiện.Tiếp theo Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Giác Sĩ viện chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, HT. nói: “Mình đến chùa lạy Phật, tiên lễ trụ trì hậu lễ xuất gia, vì trụ trì có trách nhiệm thay thế Phật để giáo hóa tu sĩ và tại gia, và Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ đã thể hiện tinh thần cao cả này. Đến với ngày Lễ Phật Đản hôm nay trước hết là kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để nhớ ngày đản sanh của ngài, và cũng để nhớ ơn ông cha đã sinh ra ta, thầy tổ đã dạy dỗ ta, cùng những bạn đạo kính quý.Sự thể hiện một tấm gương Phật tại thế của Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, thay thế cho Đức Thế Tôn để giữ cho ngôi đạo tràng Diệu Quang, cho tăng ni chúng hôm nay vững tin trên con đường tu học và hoằng hóa. Sư trưởng chẳng những là bậc đạo cao trí cả mà còn học theo hạnh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giúp cho mọi người từ tại gia cho đến xuất gia đều có cơ hội tu tiến.” HT. Cũng nhắc lại những ngày đầu khó khăn của HT, Sư trưởng cũng đã an ủi, giúp đở những sự việc đó đã làm cho HT. không thể nào quên được.”Nghi thức lễ đản sanh bắt đầu với ba hồi chuông trống bát nhã gióng lên sau đó ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện, để cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau thời kinh Khánh Đản, chư tôn đức làm lễ tắm Phật, sau chư tôn đức, đồng hương Phật tử lần lượt lên tắm Phật.Trong lúc đồng hương Phật tử tắm Phật, bên ngoài trước Tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên lễ phóng sanh cũng được cử hành.Tiếp theo Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang II, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời cảm ơn chân thành đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử, đã bỏ thì giờ qúy báu về tham dự ngày đại lễ. Ni Sư cũng không quên cảm ơn qúy Phật tử trong các Chúng của Đạo Tràng Diệu Quang đã hết lòng lo cho ngày Đại lễ thành công viên mản hôm nay.Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm trai đường để Ban tổ chức cúng dường trai tăng, trong lúc nầy mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay đạm bạt để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đản Sanh.Kết thúc chương trình với buổi lễ cúng Đại Thí Thực.