Chào Đón Hội Ngộ 60 Năm Trường Trần Lục

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ khai mạc tổ chức 3 ngày đặc biệt 60 Năm Trần Lục tại Little Saigon, Nam Cali (chỉ một lần trong đời), BTC xin nhắc lại vài điểm như sau:

I) *Tiền Hội Ngộ:

-Khai mạc lúc 11am sáng Thứ Bẩy May 26th, 2018 tại Clubhouse/Lake Park:

*Quý vị nào chưa có vé xin liên lạc với Ban Tiếp Tân (anh Nguyễn Mậu Tùng)

*Các nhóm bạn sẽ ngồi cùng với nhau - tự chọn bàn theo sở thích.

*Trang phục: casual thoải mái

*Thời gian ưu tiên dành cho các bạn từ xa nhất đến gần nhất nói cảm tưởng và hàn huyên.

*Văn nghệ phụ diễn: các ca sỹ cây nhà lá vườn/ và one man band.

*Thức ăn chọn lọc

II) Hội Ngộ Chính:

*Khai mạc 11am sáng Chủ Nhật tại nhà hàng Golden Sea.

*Quý vị chưa có vé xin liên lạc BTT và a. Tùng.

*BTT sẽ hướng dẫn bàn cho quý vị. Vì chỉ có 12 bàn nên đều ngồi gần sân khấu đẹp trong khung cảnh trang nhã.

*Trang phục: Tùy quan khách: casual hay complet/ Riêng BTC sẽ mặc complet

*Sẽ có hai thầy đã từng dậy học tại Trần Lục tham dự: Thầy Cô Đỗ Kim Bảng và Thầy Doãn Quốc Sỹ

*Văn Nghệ: Vui tươi với one man band của ban nhạc Night Star.

*Menu chọn lọc.

III) Điểm Tâm Thứ Hai May 28th (Memorial Day):

*Phở Pasteur: 10am sáng ( đã reserved một bàn dài cuối phòng cho 50 người).

9892 Westminster Ave.

Garden Grove, Ca 92844

(714) 539-7888

(trên đường Westminster, (góc Brookhurst)

Ghi Chú:

-Nếu quý vị có câu hỏi gì xin liên lạc với chúng tôi (trên tờ flyer). Xin fw đến các bạn mà BTC không có email dùm.

-Xin cám ơn tất cả quý bạn đã giúp cho BTC hoàn thành được nhiệm vụ. Cám ơn các bạn LV Tỉnh, TQ Uyển, TH Kim, Đặng Quỳnh, Trương Hán Phụ, v.v... sẽ đến sớm 10am để phụ giúp BTC bàn ghế, treo banner...Cám ơn a Bùi Đức Uyên đã giúp cho các bạn xa gần đi du lịch đến khu Yellow Stone ngay trước ngày Hội Ngộ, tour sẽ trở về Little Saigon tối ngày mai May 25th để kịp thời tham dự Hội Ngộ Once in a Lifetime này.



Trân Trọng Cám Ơn,