Pompeo: Tiếp Tục Áp Lực Kinh Tế, Ngoại Giao Với Bắc Hàn

WASHINGTON - Trong buổi điều trần đầu tiên về chính sách ngoại giao tại Hạ Viện, ngoại trưởng Mike Pompeo đuợc trông đợi trình bày kế sách củng cố mặt trận ngoại giao, giải thích các ưu tiên, gồm thương luợng phi nguyên tử với Bắc Hàn.Bản văn soạn sẵn xác nhận: tiếp tục chuẩn bị cuộc gặp Trump-Kim. Ông Pompeo khẳng định: tiếp tục áp lực kinh tế và ngoại giao, và không thay đổi lập trường cho tới khi thấy những biện pháp khả tín hướng tới phi nguyên tử hoàn toàn, thuờng trực và có thể kiểm nhận.Ngoại trưởng Pompeo xác quyết “Chúng ta biết rõ lịch sử của chế độ Pyongyang. Đây là thời điểm để giải quyết 1 lần cho xong – 1 thương luợng thiếu sót không là chọn lựa. Nếu không, chúng ta bỏ ra”.Diện kiến Trump-Kim có thể không diễn ra như đã định vào ngày 12-6 tại Singapore, theo phát biểu của TT Trump khi tiếp TT Moon Jae-in tại Bạch Ốc – sau đó giây lát, ông lại nói “Có cơ may để chúng tôi gặp mặt”.Tại HĐ an ninh quốc gia (NSC), trưởng ban thương luợng quốc tế Victoria Coaets nói với NBC “NSC đang làm việc theo giả định 2 nguyên thủ sẽ hội ngộ – bà Coates khẳng định “Chúng tôi sẵn sàng, giúp TT chuẩn bị sẵn sàng – khi TT quyết định việc đúng phải làm vì quốc dân, chúng tôi sẵn sàng làm theo chỉ thị”.Tham vụ báo chí Sarah Sanders phát biểu tuơng tự, cùng trong ngày.Ngoại trưởng Pompeo xuất hiện bất ngờ trong buổi họp báo của Bộ ngoại giao với tuyên bố “Chúng tôi làm việc để bảo đảm sự hiểu biết chung về những điều sẽ thảo luận, nhưng tôi cảm thấy lạc quan. Như TT nói, chúng ta sẽ thấy”.TT Moon tới thủ đô Washington gặp TT Trump để khuyến khích theo đuổi đối thoại với Pyongyang.Hôm Thứ Ba, ông Trump tỏ ý muốn linh động về chi tiết, nhưng cả quyêt phi nguyên tử phải là 1 phần trong thỏa thuận tương lai với Bắc Hàn.NBC đưa tin: ông nói rõ “Gom chung làm một hay ALL IN ONE là tốt đẹp” tuy chưa biết có thể cam kết toàn phần hay không.