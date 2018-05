Tin Tặc Nga Tấn Công Phá Hoại 54 Nước

TORONTO - Tin tặc gây nhiễm ít nhất nửa triệu đường chuyền tin học và bộ phận lưu trữ dữ liệu tại hàng chục quốc gia, theo báo động từ 5, 6 công ty an ninh mạng – Ukraine đang chuẩn bị ứng phó với tin tặc phá rối bầu cử từ Nga.Tại Hoa Kỳ, Bộ nội an đang điều tra về “nhu liệu độc” âm mưu tấn công máy của các doanh nghiệp Linksys, MikroTik, Neagear, TP-Linh và QNAP, và khuyến cáo người xử dụng cập nhật công cụ bảo vệ an ninh mạng.Cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho hay: tin tặc Nga sẵn sàng tấn công trước trận tranh giải chung kết của Champions League ngày Thứ Bảy tuần này với ý định gây bất ổn mạng.Tin Reuters cho hay: Cisco Systems điều tra từ 5, 6 tháng và tin tưởng ở mưc độ cao kẻ chủ mưu là chính quyền Moscow – nhà nghiên cứu Craig William của Cisco nhận thấy dấu ấn của nhu liệu độc mà tin tặc Nga đã dùng để tấn công mạng của công sở Hoa Kỳ.Cisco khám phá đợt tấn công mạng này từ mấy tháng trước, đã báo động Washington và Kiev về nhu liệu độc gọi bằng tên hiệu VPNFilter, là loại có thể dùng vào việc do thám hay tấn công phá hoại.Theo chuyên gia của Cisco, VPN Filter đã xâm nhập ít nhất 54 nước, nhiều nhất tại Ukraine.