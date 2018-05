LS Cohen Được trả $400,000 Để Dàn Xếp Trump Gặp TT Ukraine; Đối Tác Của Luật Sư Cohen Hợp Tác Với Đoàn Điều Tra

WASHINGTON - Nhân vật đuợc biết với danh hiệu Taxi King, là Evgeny Freidman 47 tuổi, đã nhận tội tại toà tiểu bang New York, để hợp tác với đoàn điều tra liên bang - đương sự nhận tội trộm cắp gần 5 triệu MK tiền thuế của tiểu bang, thuận bồi hoàn để không bị tù, theo tin báo New York Times.Freidman là đối tác kinh doanh của Michael Cohen, luật sư riêng của TT Trump đang bị truy tố về nhiều việc, là đối tượng điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Ông Mueller yêu cầu công tố liên bang tại New York điều tra ông Cohen.Giám đốc tư pháp New York và Phòng công tố liên bang Manhattan không bình luận.Luật sư của Friedman cũng từ chối bình luận, theo HuffPost. Friedman cũng là luật sư, đã bị luật sư đoàn khai trừ hồi đầu tháng này.Liên quan đến LS Cohen, một bản tin khác của BBC tiếng Anh cho biết hôm Thứ Tư rằng Luật Sư Cohen đã bí mật được trả ít nhất 400,000 đô la để dàn xếp các cuộc đối thoại giữa Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko và ông Trump, theo ký giả Paul Wood của BBC tường trình hôm Thứ Tư, trích thuật các nguồn tin tại Kiev là những người thông thạo với chuyện này cho biết.Wood cũng nói rằng Cohen đã được trả qua trung gian đại diện cho Poroshenko, ngay dù vậy Cohen cũng đã không được ghi như là nhân viên ngoại quốc của Ukraine thao Luật US Foreign Agents Registration Act.Một nguồn tin nói rằng Cohen đã nhận 400,000 đô la, và nguồn tin khác thì cho rằng con số là 600,000 đô la trả thù lao cho vụ dàn xếp cho ông Trump.Ông Poroshenko đã có cuộc họp tại Bạch Ốc vào tháng 6 năm 2017, trong khi lịch của Bạch Ốc thì nói là tổng thống Ukraine có thể “ghé” đến Phòng Bầu Dục để gặp Trump. Tiền trả cho Cohen để, theo Wood, “là để cho Poroshenko được nói chuyện với Trump lâu dài hơn là chỉ bắt tay và hỏi xã giao,” theo một viên chức nói với Wood.