Gmail Trang Bị Thêm Tính Năng Mới Giúp Người Dùng Tiện Lợi

Khoảng cuối tháng 05/2018, Gmail đã có một cuộc tân trang, trang bị thêm một số tính năng thông minh mới, bao gồm cả Smart Compose và một nút bấm nổi cho các email vừa nhận được.Ngoài ra, giao diện mới cũng hỗ trợ cả tính năng chèn thêm (mention) người dùng, giống như Twitter. Theo đó, khi soạn thảo một email mới hay trả lời, người dùng có thể chèn địa chỉ email của bất kỳ ai trong thân email, bằng cách nhập vào biểu tượng @, sau đó là tên của người muốn chèn – thậm chí người dùng còn không phải gõ tên đầy đủ của họ, mà chỉ cần chữ cái đầu tiên, danh bạ có cái tên tương tự sẽ hiện ra.Chẳng hạn, khi gõ @An, một danh sách người nhận có tên tương tự sẽ hiện ra, và chọn bất kỳ ai trong số đó sẽ bổ sung đường liên kết tới email của người đó với nhãn tên của họ. Khi người nhận click vào liên kết, một cửa sổ soạn thảo email mới sẽ được mở ra để họ có thể liên lạc với người đó.Đây là một tính năng rất hữu dụng khi người dùng cần giới thiệu cho ai đó một người khác, hoặc liên kết một loạt địa chỉ email của người khác trong email một cách nhanh chóng. Khi mention một ai đó với dấu “+” thay vì biểu tượng @, địa chỉ liên lạc sẽ được tự động thêm vào danh sách người nhận của email hiện tại. Tính năng mới sẽ làm cho việc sử dụng email trở nên thuận tiện hơn.Cả hai tính năng mới đều đã có sẵn trong giao diện email mới, người dùng có thể chuyển sang giao diện mới bằng cách vào phần Settings của email, có biểu tượng hình bánh xe ở phía trên bên phải, và chọn dòng “Try the new Gmail”.Nguoivietphone.com.