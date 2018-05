Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo Trang Nghiêm Mừng Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo.

Westminster (Bình Sa)- - Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo do Thượng Tọa Thích Tâm Bình làm Viện Chủ, tọa lạc số 8962 Emerald Ave, Thành Phố Westminster, CA 92683 đã trang nghiêm cử hành Lễ Khánh Đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ra đời vào chiều Thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018. Buổi lễ dưới sự quang lâm chứng minh tham dự của Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn, Thượng Tọa Thích Tâm Bình và hai TT. (Thái Lan) qúy Đại Đức: Thích Thanh Nguyên, Thích Minh Chánh, Thích Đạt Tín, Thích Phước Đạo, Thích Lệ Đạo, Thích Thường Giới, Ni Sư Thích Như Minh...Ngoài một số đông qúy đồng hương Phật tử thuộc Đạo tràng Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo còn có qúy Phật tử đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi lễ Đại Đức Thích Thường Giới.Trước khi vào lễ chính thức có thời thuyết pháp nói về “Ý Nghĩa và cuộc Đức Từ Phụ” do Đại Đức Thích Thanh Nguyên thuyết giảng.Sau thời pháp, đồng hương Phật tử sắp thành hàng dài để cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài.Trong lúc nầy Ca sĩ Hoài Phương lên hát bản “Mẹ Ở Trong Ta.”Lễ chính thức bắt đầu, Đại Đức Thích Thường Giới cung thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức, Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử, Trong lời Diễn văn khai mạc Thượng Tọa nói: “Đã hơn hai ngàn năm trăm năm, cũng từ độ nầy mùa sen nở. Đức Phật đã thị hiện ra đời nơi xứ Ấn, Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ; nay là Thành Phố Nepans, đất nước Ấn Độ.Ngàn muôn hoa đua nở, hoa Ưu Đàm tỏa ngát hương thơm, khắp nơi mừng đức Phật thị hiện ra đời, từng đóa, từng đóa sen nở đón đôi chân Ngài, hiển hiện ánh từ quang rạng ngời; khi đó Chư Thiên, cùng nhân loại đón mừng Đức Phật Đản Sanh.Ngài sanh ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn đó là Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập tri Kiến Phật. Tiếng vang khắp đất trời, lợi lạc Nhân Thiên cho đến ngày nay, nhân loại vẫn còn được thắm nhuần mưa pháp, khắp cả năm châu đều hướng về lễ kỷ niệm Ngài.‘Đấng Năng Nhơn Mở Cửa Ba Thừa Pháp – Bậc Vắng Lặng Nhị Nghiêm Phóng Định Quang.’Hôm nay tại ngôi Già Lam Linh Sơn Pháp Bảo cũng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562.Nơi khuôn viên nhỏ hẹp nầy, từng tấm lòng trong sạch thành kính, tất cả đều chắp đôi tay, hướng lên cúng dường lễ kỷ niệm Đức Thế Tôn Đản Sanh...”Tiếp theo Ban hộ niệm trong đồng phục áo dài màu xanh lam trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hoa cúng Phật.Sau đó nghi thức Đản Sinh bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau nghi thức, qúy chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử sắp thành hai hàng dài để lần lượt đến trước tượng Đức Phật đản sinh thực hiện nghi thức tắm Phật.Sau nghi thức tắm Phật, Chư tôn đức vào chánh điện lễ Phật, lễ Phật xong tất cả tập trung trước lễ đài để cùng cắt bánh mừng sinh nhật Đức Thế Tôn, trong lúc nầy mọi người cùng hát bản “Happy Birthday, Happy Birthday Buddha,” và chụp hình lưu niệm.Sau các nghi thức đại lễ hoàn mãn, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai , mời đồng Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo khoản đãi.Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo tọa lạc tại địa chỉ: 8962 Emerald Avenue, Westminster, CA 92683 (góc Đường Magnolia và Emerald). Điện thoại: 714-625-0518.