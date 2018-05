Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn Họp Báo Về Dự Luật SB 895

Trong buổi họp báo khẩn.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam Thành Phố Garden Grove, vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba ngày 22 tháng 5 năm 2018, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để trình bày về lời tuyên bố của ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng TP Westminster có thể làm ảnh hưởng đến kết của Dự Luật SB 895.Tham dự buổi họp báo có mặt hầu hết các cơ quan truyền thông truyền hình, báo chí Việt ngữ Nam California. Ngoài các cơ quan truyền thông còn có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, ông Lê Quang Dật đại diện Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, TS Phạm Kim Long, Kỹ sư Tạ Trung, ông Phạm Hoàn, bà Nguyễn Ngân Việt Nam Quốc Dân Đảng, một số nhân sĩ cùng đồng hương.Mở đầu cuộc họp báo, bà Janet Nguyễn chào mừng và cám ơn tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp báo. Bà cũng không quên cảm ơn tất cả đồng hương đã ký vào phiếu ủng hộ Dự Luật SB 895, trong lúc nầy Bà chỉ vào những chồng giấy chất cao để kế bên, Bà thông báo tin mừng là đến giờ này đã có 10,780 chữ ký ủng hộ Dự Luật SB 895.Sau đó Bà cho biết tiếp: vì tầm quan trọng của vấn đề nên bà phải bay về từ tối hôm qua để tổ chức họp báo gấp, trước khi Bà trở lại Thượng Viện vào sáng ngày mai.Bà Janet Nguyễn cho biết lý do phải tổ chức họp báo là vì bà rất buồn có một dân cử phát biểu rất có hại cho kết qủa của Dự Luật SB 895 mà thứ Năm này chúng ta sẽ biết có được Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện thông qua hay không.Bà đã nhắc lại nội dung Dự Luật SB 895. trong lúc nầy ban tổ chức họp báo cũng đã mở lại lời nói của ông Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tyler Diệp Talk Show với bà Bùi Bích Hà.trên làn sóng 1480AM vào ngày 20- 5- 2018 có đoạn Bà Bích Hà hỏi: “Nhưng mà trong đây lòng Phó Thị Trưởng có ủng hộ Dự Luật nầy không?” Phó Thị Trưởng Tyler Diệp trả lời: “Thưa Cô thú thật ra là Tyler chưa có cơ hội để đọc nguyên văn những cái từ ngữ, luật pháp của Dự Luật SB 895, và chúng tôi không biết rằng luật nầy nó có ảnh hưởng như thế nào trong sách giáo khoa trong lãnh vực giáo dục và chúng tôi không biết rằng là cái ảnh hưởng nó về ngân sách và ảnh hưởng phụ của luật nầy... Hay là luật nầy cũng là một lần nữa là một trong những nỗ lực để mà tạo ra cái tiếng vang dùng để làm một cái chiêu bài trong mùa bầu cử.”Sau khi cho nghe lại những lời phát biểu trên, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho rằng những lời nói của ông Tyler Diệp rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến dự luật nên bà phải làm rõ để mọi người hiểu và lên tiếng ủng hộ. Bà cho biết từ năm 2016, bà đã đưa ra trước Thượng Viện ý kiến thành lập chương trình giảng dạy về lịch sử người tỵ nạn Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam chứ không phải bây giờ mới đưa ra, và Dự Luật SB 895 chỉ có hơn ba trang giấy, không có dài lắm mà sao ông Tyler Diệp không có thì giờ đọc.Bà Janet Nguyễn cũng trình bày diễn tiến từng giai đoạn của Dự Luật từ lúc đệ trình cho đến khi trở thành luật phải qua rất nhiều giai đoạn nhưng ông Tyler Diệp đã không tìm hiểu về công việc ở Thượng Viện. Cuối cùng, bà Janet Nguyễn kêu gọi mọi người, ai chưa ký ủng hộ xin vận động nhau ký tên ủng hộ Dự Luật, càng nhiều chữ ký càng tốt.Sau phần trình bày của Nghị Sĩ Janet Nguyễn là phần dành cho các cơ quan truyền thông đặt câu hỏi, mở đầu, Nghị Viên Phat Bùi lên cho biết, hôm ở trong Thượng Viện, nhìn xuống sảnh đường ông hết sức vui mừng thấy từ tầng một, tầng hai đông nghẹt đồng hương, thậm chí nhiều người phải đứng dọc hành lang thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Ông Phát Bùi nêu lên tầm quan trọng của dự luật SB 895 đối với các thế hệ con cháu chúng ta sau này, và cho cả người dân Hoa Kỳ biết về lịch sử cuộc chiến VN cũng như lịch sử người Việt phải bỏ nước ra đi.Nếu dự luật SB 895 trở thành luật, các học sinh Hoa Kỳ từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ biết một cách trung thực về chiến tranh VN cũng như lý do tại sao người người Việt phải bỏ nước ra đi bất chấp hiểm nguy. Ông Phát Bùi kêu gọi đồng hương tiếp tục ký tên ủng hộ và hy vọng con số chữ ký sẽ lên đến 30,000 từ nay đến tháng 8, 2018.Tiếp theo, TS Phạm Kim Long, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Tạ Trung lên phát biểu bày tỏ lòng cám ơn Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đưa ra dự luật rất quan trọng này. Kêu gọi mọi người đoàn kết tiếp tục ủng hộ TNS Jannet Nguyễn để dự luật đạt được mục tiêu mà từ lâu cộng đồng chúng ta đều mong ước, Dự Luật nầy được thông qua sẽ là tiếng nói trung thực để trả lời những người phản chiến Hoa Kỳ đã có một thời tuyên truyền sai sự thật.Tiếp theo một số câu hỏi của các ký giả đã được Nghị Sĩ Janet Nguyễn trả lời và buổi họp báo kết thúc lúc 5 giờ 30 sau lời cám ơn của nghị sĩ.Xin đồng hương vào trang mạng: baovecongdong.com để ký tên ủng hộ dự luật SB 895.