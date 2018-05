Cháy Rừng, TGM, Trịnh Xuân Thanh, Ráp Xe, Hàng Thái...

Xuân NiệmVậy là cháy rừng. Mà là rừng thông của Đan Viện Thiên An ở Huế. Có phải cháy vì tai nạn? Vì quá khô hạn? Hay vì có ai phá hoại?Bản tin RFA kể: Thêm một vụ cháy xảy ra ngày 23 tháng 5 tại rừng thông Đan Viện Thiên An ở thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế.Đan sĩ Giuse Maria Trử Mạnh Cường vào lúc 5:45 phút chiều ngày 23 tháng 5 cho Đài Á Châu Tự Do biết tình hình như sau:“Cách đây khoảng 1 tiếng lại xảy ra tiếp một đám cháy nữa ở phía nam của Đan Viện; một héc ta đồi bị đốt tiếp. Anh em vừa đi chữa cháy về.”Bản tin RFI ghi nhận: Ngày 21/05/2018, Toà thánh Vatican thông báo giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm tổng giám mục Marek Zalewski, người Ba Lan, làm Sứ thần Toà thánh tại Singapore kiêm đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam.Sinh ngày 2-02-1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Lomża, Ba Lan, tổng giám mục Marek Zalewski hiện đang là sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe.Bản tin VOA kể: Nữ luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mới tiết lộ nguyên nhân cựu quan chức dầu khí này đi tới quyết định bất ngờ, trong khi xuất hiện nhận định rằng ông “có thể được đặc xá vì là trường hợp đặc biệt”.Bà Petra Schlagenhauf xác nhận với VOA tiếng Việt rằng thân chủ của mình đã “rút đơn kháng cáo” và “tiếp tục nhấn mạnh rằng ông bị kết án sai”.Bản tin VietnamNet kể: Một DN sản xuất lắp ráp xe tải trong nước, có nhà máy tại TP.SG, cho biết, tiêu thụ xe tải đang rất chậm. Nếu trước đây mỗi tháng, DN này bán 50-70 xe thì từ đầu năm 2018 đến nay mới bán được 100 xe tất cả. “Xe tiêu thụ chậm khiến chúng tôi phải giảm sản xuất, một số lao động đã tạm nghỉ việc. Trong khi chi phí bảo quản, lưu kho bãi với xe tồn và các linh kiện, nguyên vật liệu đầu vào tăng lên” - đại diện DN than thở. Đây cũng là tình trạnh chung của các DN kinh doanh xe tải hiện nay.Tạp Chí Tài Chính/Doanh Nhân Sài Gòn kể: Hàng Thái giờ đã hiện diện khắp Việt Nam, từ chợ truyền thống cho đến siêu thị, từ đại lý, cửa hàng chuyên bán đồ Thái Lan cho đến các cửa hàng trực tuyến, từ nông thôn cho đến thành thị. Hầu hết các mặt hàng như nhựa gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử, ô tô, hàng Thái đều cạnh tranh với hàng Việt. Trong số xe nhập hằng năm, xe có xuất xứ Thái Lan luôn đứng đầu, như 4 tháng đầu năm 2018, cả nước nhập khẩu 6.716 ô tô thì xe có xuất xứ từ Thái Lan đã chiếm trên 5.000 chiếc.TTXVN kể: Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và vị thành niên ở Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn 2010-2013, trung bình mỗi năm có khoảng 3.000 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi bị tử vong do đuối nước. Năm 2016, có 1.900 trẻ em tử vong do đuối nước, theo ghi nhận ở 53/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.Tuổi Trẻ ghi nhận: Dự án BT tạo những kẽ hở thất thoát ngân sách...Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc thực hiện các dự án đầu tư đổi đất lấy hạ tầng (BT) theo hình thức chỉ định thầu tạo kẽ hở làm thất thoát ngân sách chứ không làm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước... Vốn đầu tư thực hiện dự án BT chủ yếu là vốn vay (khoảng 85%) và được tính lãi, với lãi suất tối đa huy động bằng 1,3 lần lãi suất trái phiếu Chính phủ, dẫn đến thực chất gần như toàn bộ dự án là vốn của Nhà nước hoặc là vốn của Nhà nước đi vay với mức lãi suất cao.Bản tin 24H/Dân Việt kể: Lỗ nghìn tỷ trở thành chuyện thường...Với hoạt động đầu tư tài chính, báo cáo Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, một số tập đoàn, tổng công ty có nhiều công ty con thua lỗ lớn, âm vốn chủ sở hữu.Thống kê dẫn một loạt khoản lỗ tính đến 31/12/2016 của các tập đoàn, tổng công ty như: Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình lỗ gần 3.198 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu trên 968 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lỗ gần 1.721 tỷ đồng, Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem lỗ trên 1.066 tỷ đồng.Bản tin BizLive kể: Vinashin mỗi năm lỗ 5.000-7.000 tỷ đồng...Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) cho biết qua giám sát, phát hiện nhiều vấn đề tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin - nay đổi tên thành Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ - SBIC). Mặc dù đã có đề án tái cơ cấu được thông qua từ năm 2012-2013, trong đó đề ra tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhưng đến nay, tình hình càng trầm trọng hơn. Mỗi năm doanh nghiệp này vẫn lỗ thêm 5.000 tỷ đồng-7.000 tỷ đồng và không có hướng ra, tái cơ cấu không bám sát đề án.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Sẽ phải "giải cứu" nông sản nếu cứ chậm tái cơ cấu nông nghiệp.Rau củ ở các tỉnh phía Bắc rớt giá phải đổ bỏ vào những ngày cuối tháng 3, sinh viên giúp nông dân Nghệ An bán dưa chuột hồi tháng 4, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam gửi thư đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, kêu gọi mua dưa hấu ứ đọng ủng hộ nông dân đầu tháng 5... Những câu chuyện “giải cứu” nông sản được nhắc đến như một điệp khúc “đến hẹn, lại lên”.Báo Lao Động kể: Nỗi oan của Vịnh Hạ Long vì lối kinh doanh chụp giật.Du khách Lynne Ryan mua tour 2 ngày một đêm qua một Cty lữ hành tại Hà Nội với giá 100 USD để đi thăm vịnh Hạ Long bằng tàu, và bà đã bị lừa vì không như quảng cáo là tàu chất lượng cao, mà thực tế là toilet, điều hòa hỏng, phòng đầy cứt gián và chuột, ăn sáng bánh mì mốc.Báo Nông Nghiệp VN kể: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ, nếu được giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách ô tô công thì từ nay đến 2020 sẽ giảm được 30 - 50% đầu xe công. Quan điểm của Bộ là các cơ quan hợp lại vào thành một đội xe như Văn phòng Quốc hội, HĐND, UBND gộp vào nhau hay xe của cơ quan Tỉnh ủy với các Ban của Đảng cũng nên gộp vào một đội xe.