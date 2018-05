Mây Mù trên Bán Đảo Triều Tiên

Phạm Gia Đại

Sau cuộc họp thượng đỉnh bắc nam thành công với nhiều hứa hẹn và cam kết giữa hai nhà lãnh đạo hai miền là Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn và Chủ Tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn tại khu vực Bàn Môn Điếm ngày 27 tháng 4 vừa qua, và người dân miền nam cũng như trên thế giới đang nuôi một hy vọng mầu hồng cho nền hòa bình, thì bỗng chốc mây mù kéo giăng bao phủ lên bán đảo Triều Tiên.





Theo Ken Thomas, AP, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ngỏ ý rằng cuộc họp thượng đỉnh được mọi người mong đợi giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un dự trù vào ngày 12 tháng Sáu, 2018 tại Singapore có thể bị trì hoãn lại vì tình hình không tốt đẹp. Ông nói vì đa phần thấy rằng nó không đem lại kết quả cho ngày 12-6 đó (There’s a very substantial chance that it won’t work out). Ông nói như vậy trong một buổi họp tại Tòa Bạch Ốc với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in khi hai bên nỗ lực tìm một chiến lược vì có nhiều quan tâm rằng cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Hàn không đem lại kết quả. Tổng Thống nói với các phóng viên rằng: “nếu nó không xẩy ra, có thể nó sẽ xẩy ra sau này”. Tổng Thống Trump nói ông nhận thấy một sự thay đổi trong thái độ của Chủ Tịch Kim Jong-un sau chuyến đi này của họ Kim qua Hoa Lục trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn, và ông không thích như vậy, và ông hy vọng Chủ Tịch Trung Cộng Tâp Cận Bình vẫn giữ sự cam kết trước mục tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. TT Trump gọi ông Tập là người chơi bài poker đẳng cấp quốc tế. Ông nói tình hình lâu dài trên bán đảo này là tùy thuộc ở hai miền nam bắc, để đi tới hai miền thành công, và có thể mai này trở thành một nước Triều Tiên. Về phía TT Nam Hàn Moon Jae-in, ông tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc rằng: “tương lai và vận mệnh” của bán đảo Triều Tiên lệ thuộc vào các cuộc họp này và họ đang tiến được một bước gần hơn đến phi hạt nhân hóa, và ông thúc giục TT Trump nên tiến hành tích cực các giải pháp ngoại giao.





Được biết, tuần lễ vừa qua, phía Bắc Hàn đã làm mọi người ngạc nhiên khi rút ra khỏi một đàm phán hòa bình đã có dự trù với Nam Hàn, Bắc Hàn cũng phản đối những diễn tập quân sự đã lên chương trình từ trước của các lực lượng Hoa Kỳ và Cộng Hòa Nam Hàn, và đe dọa sẽ hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ như đã hoạch định về vấn đề phi hạt nhân hóa. Một căng thẳng nữa mới xẩy ra khi Bắc Hàn nhắc lại đòi hỏi phía Nam Hàn phải trao trả cho họ 12 nhân viên nhà hàng đã đến Seoul, Nam Hàn vào năm 2016. Hội Hồng Thập Tự Bắc Hàn nói cử chỉ trao trả này sẽ giúp cải thiện mối giao hảo hai miền.





Nhìn lại lịch sử thương thuyết, cựu Tổng Thống Carter đã sang Bắc Hàn gặp Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Il Sung để tìm hiểu các đòi hỏi của Bắn Hàn. Ngày 21-10-1994, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã ký một thỏa thuận. Nhưng năm 2002, Bắc Hàn rút ra khỏi Hiệp ước “Nuclear Nonproliferation Treaty”, và trục xuất các thanh tra nguyên tử. Ngày 9 tháng 10 năm 2006, Bắc Hàn thử bom nguyên tử đầu tiên. Cho đến năm 2017, Bắc Hàn đã thử bom nguyên tử tổng cộng 6 lần dưới lòng đất, và địa chấn đã rung chuyển đi xa vào tận bên trong Hoa Lục của Tầu. Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bình Nhưỡng lại đe dọa thế giới lần nữa khi phóng hỏa tiễn liên lục địa, có thể bay xa 13,000 cây số. Sau những lần thử các vụ nổ bom kể cả tháng 9-2017 nổ trái bom khinh khí, căn cứ thử hạt nhân tại Punggye-in trong ngọn núi Mantap đã bị sụp đổ nhiều chỗ, và Bình Nhưỡng loan báo, trong một cử chỉ bầy tỏ thiện chí hòa bình, sẽ cho các phóng viên quốc tế đến quan sát việc dỡ bỏ căn cứ thử nghiệm này. Theo nguồn tin từ Seoul và AP phát đi từ Tokyo, các phóng viên thế giới sẽ được di chuyển sâu qua các vùng núi đồi ở phía bắc của Bắc Hàn để đến vùng Punggye-in, nhưng mỗi phóng viên nếu muốn đến ngọn núi Mantap tham dự việc gỡ bỏ căn cứ thí nghiệm này, dự trù diễn ra trong hai ngày Thứ Tư đến Thứ Sáu, phải đóng một lệ phí là $10 ngàn đô la. Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn đã gửi lời mời đến các phóng viên từ Hoa Lục, Nga Sô, Hoa Kỳ, Anh Quốc, và Nam Hàn để theo một chuyến bay thuê từ Hoa Lục đến quan sát. Bắc Hàn sẽ phá hủy các đường hầm, giật sập các công trình các dàn phóng, các chòi canh trên mặt đất, nhưng không biết các phóng viên quốc tế sẽ được phép quan sát những gì, bởi vì theo đài truyền hình AP, họ được thông báo sẽ phải ở tại một khách sạn trong khu du lịch Wonson, và được hứa sẽ được di chuyển bằng xe lửa qua một quãng đường dài đến khu thử nghiệm, nhưng không cho biết họ sẽ được ở lại bao lâu.





Dù rằng căn cứ này đang trong dự trù bị phá hủy, và dù sự chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn đang tiến hành, Hoa Kỳ vẫn phái một Khu Trục Hạm USS Milius thuộc loại tối tấn nhất đến biển Nhật Bản vào ngày Thứ Ba 22 Tháng 5. Được biết Khu Trục Hạm Milius được trang bị các hỏa tiễn có khả năng bắn hạ các hỏa tiễn địch gắn đầu đạn nguyên tử, và cũng nhằm bảo vệ Nhật Bản trước sự thể xẩy ra một tấn công bằng hỏa tiễn liên lục địa từ một tay hàng xóm vô lại.





Trong cùng thời gian, để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh quan trọng Mỹ-Bắc Hàn sắp diễn ra tại Singapore, các chuyên viên đang nghiên cứu kỹ lưỡng địa điểm tổ chức. Trong hai khách sạn lớn hàng đầu là Marina Bay và Shangri-La, khách sạn sang trọng Shangri-La với 747 phòng có nhiều triển vọng được chọn vì đã từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp và anh ninh bảo mật cao, trong đó có cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ Tịch Tập Cận Bình của Tầu với Tổng Thống Đài Loan Ma ying-jeou, cuộc họp lịch sử lần đầu tiên kể từ khi Trung Hoa lục địa tách ra làm hai năm 1949. Sau chuyến đi vừa qua, được xem như đi triều kiến Chủ Tịch họ Tập trở về từ Hoa Lục, Chủ Tịch họ Kim của Bắc Hàn đã có nhiều thay đổi và tỏ ra đối nghịch lại với cả Nam Hàn và Hoa Kỳ, mây mù đang giăng trên bán đảo vừa chợt lóe lên ánh hồng này. Nhiều quan sát viên quốc tế đang quan tâm về viễn ảnh của cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ được diễn ra như hoạch định vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore hay không? Mặt khác, nhiều chuyên viên nghiên cứu về Bắc Hàn, trong đó có cựu Trung Tá Hoa Kỳ Allen West, cho rằng nền kinh tế của Bắc Hàn đang trên đà sụp đổ, việc hoàn bị chương trình hạt nhân chưa thực sự hoàn tất, đi vào bế tắc phải ngưng trệ, nên Bắc Hán cần nhân cơ hội này đàm phán với Hoa Kỳ để nhờ Mỹ giúp đẩy nền kinh tế này lên thoát ra khỏi nghèo đói và lạc hậu. Tuy nhiên hiện nay, tất cả đều nằm trong sự chờ đợi và niềm hoài vọng của người dân cả hai miền nam bắc./. (Tin Tổng Hợp).

