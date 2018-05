Phỏng vấn Ứng viên Bộ trưởng Tư pháp California

do Tiến sĩ Minh Thi

đài Tiếng Nước Tôi (TNT) thực hiện ngày 22 tháng 5, 2018

Tiểu sử ông Dave Jones : (sanh ngày 4 tháng 1, 1962)

Đương kim Bộ trưởng Bảo hiểm Tiểu bang California (2011 cho tới nay)

Đã từng là Nghị viên thủ phủ Sacramento (1999-2004), Dân biểu tiểu bang California (2005-2010)

Tốt nghiệp ngành luật tại đại học Harvard. Thường giúp pháp lý cho người nghèo miễn phí (1988-1995). Từng là Luật sư Phụ tá và Cố vấn Pháp luật cho Tổng trưởng Tư Pháp Janet Reno thời Tổng thống Bill Clinton.

Người bạn của cộng đồng Việt Nam, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, từng lên tiếng ủng hộ nhân quyền và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

TNT: Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2018 sẽ được tổ chức vào tháng tới, ngày 5 tháng 6 tại California. Chúng ta sẽ có cơ hội bầu tất cả 80 ghế trong Quốc hội tiểu bang, 20 trong số 40 ghế trong Thượng viện Tiểu bang California, tất cả các dân biểu của Hạ viện tiểu bang và liên bang, cũng như 1/3 số ghế trong thượng viện liên bang toàn quốc, trong đó có 1 ghế cho California tại Thượng viện Hoa Kỳ được bầu lại.

Có một vị trí quan trọng đặc biệt đối với cộng đồng của chúng ta, đó là cuộc bầu cử cho Bộ trưởng Tư pháp Tiểu Bang California. Một ứng cử viên cho vị trí này mà tên tuổi và khuôn mặt rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, một người bạn của cộng đồng, đó là ông Dave Jones, hiện là Bộ trưởng Bảo hiểm của tiểu bang.

Chúng tôi rất vui và lấy làm vinh dự đón chào ông Bộ trưởng đến với chương trình của đài.

Tôi biết ông đang rất bận rộn trong những ngày cận kề cuộc bầu cử. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội để hỏi ông một vài câu về cuộc bầu cử nói chung và cuộc tranh cử của ông nói riêng. Theo tôi hiểu, cuộc bầu cử sơ bộ ở California theo hình thức mở, có nghĩa là cử tri có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào mà họ muốn chọn, không cần theo đúng người trong cùng đảng với mình; điều đó có đúng không, thưa ông?





Luật sư Jones: đúng vậy. Hai ứng viên có số phiếu cao nhất bất kỳ thuộc đảng nào sẽ vào vòng chung kết mà cử tri sẽ đi bầu để chọn vào tháng 11 năm nay.

Như vậy cử tri trong cộng đồng Việt Nam dù thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đều có thể bỏ phiếu cho ông Dave Jones trong vị trí Bộ trưởng Tư Pháp California khi chúng ta đi bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 5 tháng 6 sắp tới đây, hoặc bỏ phiếu khiếm diện bằng thư.





TNT: Trong vai trò Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang California, ông dự định sẽ làm gì để cải thiện đời sống và an ninh của tiểu bang chúng ta, kể cả những vấn đề nóng như nhập cư, cần sa, kiểm soát súng đạn ...





Luật sư Jones: Một trong những điều mà tôi sẽ làm là giúp cho xã hội của chúng ta an toàn hơn. Một trong những điều mà chúng ta có thể thực hiện là giúp cho các tù nhân sau khi ra tù có thể hội nhập lại trong cộng bằng cách hỗ trợ họ với công ăn việc làm, được huấn luyện để có ngành nghề thích hợp. Như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu tội phạm và giúp xã hội thêm an toàn.

Vấn đề an ninh của cộng đồng liên quan tới việc người dân có đời sống ấm no, có công ăn việc làm, yên tâm không phải lo lắng nếu tương lai bấp bênh do kinh tế hay bị trục xuất như nhiều hoàn cảnh của di dân đang sống nơm nớp trong lo sợ bị ICE tới bắt, câu chuyện thương tâm của các gia đình đã bị chia cắt vi cha, mẹ bị đuổi ra khỏi Mỹ để lại những người con có khi còn rất nhỏ. Khi các đạo luật cứng rắn của Liên bang tạo ra những đau thương cho gia đình các nạn nhân thì tiểu bang của chúng ta sẽ có cách để bảo vệ họ; California đã trở thành tiểu bang thánh địa giúp các nạn nhân trú ẩn, chúng ta sẽ không hợp tác với việc trục xuất những đồng nghiệp, xóm giềng một cách lạnh lung, vô cảm, thiếu nhân tính mà không thông qua một tiến trình cứu xét và những đạo luật nhân bản.

Chúng ta phải nhớ Hoa Kỳ là một quốc gia của các di dân, họ đã đem nền văn hóa và các trải nghiệm riêng để hội nhập vào đời sống chung tại Mỹ, như những đóng góp về văn hóa, các hoạt động kinh tế, kỹ thuật, tôn giáo của di dân từ Việt Nam đã giúp nước Mỹ trở nên phồn thịnh và tốt đẹp như ngày hôm nay, đặc biệt là California đã được lợi ích rất nhiều từ cộng đồng VN.



TNT: Tôi hy vọng ông sẽ có thể giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam đang bị giam giữ một cách sai trái trong các trại giam đang bị nhốt để chờ ngày trục xuất trở lại đất nước độc tài Cộng sản Việt Nam mà chính họ đã phải trốn chạy. Đây là sự bắt bớ sai lầm những người mà theo luật Hoa Kỳ không thể bị gởi về VN, nhưng đã bị bắt giữ do chính sách di dân khắc nghiệt của tổng thống Trump.





Luật sư Jones: Đó là vấn đề mà tôi sẽ phải xem xét và can thiệp để những hiện tượng bất công và phi pháp không xảy ra, nhất là đối với những di dân chạy trốn chế độ cộng sản bị đuổi về VN một cách bất hợp pháp do chính sách di dân gay gắt của TT Trump.

Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là cải thiện đời sống trong tù của những người di dân bị bắt này cho nhân bản hơn.

Về vấn đề kiểm soát vũ khí thì khoa học và thống kê đã cho thấy tiểu bang nào có luật súng đạn chặt chẽ thì sẽ ngăn chặn được những vụ bắn giết bừa bãi, từ trường học tới bạo hành trong gia đình, các chương trình mua lại súng cần phải được thực hiện. Các đạo luật kiểm soát vũ khí chặt chẽ phải được thông qua để không cho phép súng rơi vào tay những thành phần tội phạm, bạo lực trong gia đình, những người bị bệnh tâm thần v…v…

Tiểu bang chúng ta đã hợp thức hóa việc bán cần sa vì đa số người dân đã thông qua đạo luật khi hiểu là cần sa có thể giúp giảm đau, một số bệnh về thần kinh như co giựt, cũng giống như rượu, cần phải có những quy luật để ngăn ngừa sự lạm dụng tác hại lên cá nhân và xã hội, quy luật mua bán cần sa, sử dụng, phải có license, phải giới hạn tuổi tác - giống như các mặt hàng tiêu thụ đều phải có những nguyên tắc bảo đảm an toàn cho người dùng và an ninh cho xã hội.



TNT: Tôi theo dõi vấn đề cần sa và cũng được biết những lợi hại của nó như có thể giúp thay thế các loại thuốc chống đau do các công ty dược bào chế nhưng lại đang tạo ra sự nghiện ngập nặng nề trong xã hội chúng ta, đó là vấn nạn opioids, làm chết hàng chục ngàn người mỗi năm (khoảng 64,000 người năm 2016). Các chuyên gia y tế cho rằng cần sa có thể là một giải pháp, bên cạnh những căn bệnh như co giựt, đau đớn mà cần sa có thể giúp được. Nhưng vừa say rượu hay say cần sa mà lái xe thì rất nguy hiểm và phải có luật lệ ngăn ngừa. Cám ơn ông đã cho biết về những nguyên tắc để giữ gìn an toàn cho xã hội liên quan tới cần sa.

TNT: Là một nhà bênh vực nhân quyền, ông đã luôn ủng hộ cộng đồng của chúng tôi trong nguyện vọng và nỗ lực mang lại tự do cho Việt Nam, ông có thể làm gì để giúp đỡ cộng đồng trong vai trò Bộ trưởng Tư pháp California?



Luật sư Jones: Tôi luôn quan tâm và đứng cùng với quý vị để tranh đấu cho những cải thiện nhân quyền và đem lại tự do cho Việt Nam, nơi mà người dân vẫn còn đang bị khổ đau vì không có tự do. Song song, chúng ta cần nhận thức và ăn mừng nền văn hóa Việt Nam mà tôi đã được mục kích khi có dịp thăm viếng các cộng đồng người Việt ở khắp tiểu bang California, thấy được nỗ lực người Việt duy trì ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa Việt cho các thế hệ tương lai. Chúng ta cần hỗ trợ những người Việt can đảm đang tranh đấu cho nền tự do, dân chủ của Việt Nam. Tôi đã từng được gặp những người Việt can đảm trở về lên tiếng tranh đấu ôn hòa tại Việt Nam và đã bị bắt, nhưng chúng ta đã lên tiếng tranh đấu và họ đã được thả.





TNT: Tôi biết ông có một danh sách dài những cá nhân nổi tiếng và tổ chức lên tiếng hỗ trợ ông ra tranh cử bộ trưởng tư pháp tiểu bang. Điều gì khiến ông khác biệt với các đối thủ của mình?





Luật sư Jones: Kinh nghiệm của tôi đã từng là luật sư cho cộng đồng, tôi lại không nhận tài trợ cho nỗ lực tranh cử của mình từ các đại công ty. Sự độc lập tài chánh này là điểm đặc biệt khiến tôi không bị các đại công ty thao túng hay ảnh hưởng. Trong khi đó, các ứng viên đối thủ của tôi nhận tiền từ công ty thuốc lá, công ty xăng dầu, hay các nhóm có mục tiêu lợi ích riêng.





TNT: Chúng tôi đánh giá cao tất cả công việc khó khăn của ông trong vai trò Bộ trưởng Bảo hiểm của tiểu bang California. Ông đã giúp tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta cũng như các chính sách bảo hiểm khác. Chúng tôi không muốn mất ông trong vai trò Bộ trưởng Bảo hiểm của tiểu bang, nhưng chúng tôi cũng muốn chúc ông thành công trong cuộc bầu cử này, và mong là phiếu bầu của chúng tôi sẽ gởi gấm niềm tin tưởng vào ông trong vị trí mới với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang California.





Luật sư Jones: Cám ơn quý vị rất nhiều. Là một ứng viên không dựa vào sự ủng hộ tài chánh của các đại công ty, mà dựa vào sự ủng hộ của cộng đồng, chúng tôi mong được sự hỗ trợ của quý vị để có thể phục vụ quyền lợi và nguyện ước của cộng đồng. Mong nhận được lá phiếu tín nhiệm của quý vị vào ngày 5 tháng 6 trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới đây.





TNT: Kính chào ông, và mong được mời ông trở lại trong cương vị của một người chiến thắng trên chương trình phát thanh của đài.

Để tìm hiểu thêm về ông Dave Jones, người bạn thân của cộng đồng chúng ta, một người ủng hộ mạnh mẽ cuộc tranh đấu cho nhân quyền của người Việt, một luật sư tốt nghiệp từ đại học danh tiếng Harvard, một chính trị gia đã phục vụ từ vị trí nghị viên thành phố Sacramento, tới dân biểu quốc hội tiểu bang, tới Bộ trưởng Bảo hiểm tiểu bang, và hiện nay ra tranh cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp California, xin quý vị vào trang nhà Dave Jones 2018. Com hoặc vào Facebook và trang Twitter của ông.





Trân trọng cám ơn và kính chào quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện với ông Dave Jones hôm nay. Minh Thi cũng mong quý vị sẽ đi bỏ phiếu đông đảo vào mỗi dịp bầu cử để nói lên sức mạnh cử tri của người Việt. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5/6 sắp tới, kính mong quý vị dồn phiếu cho ông Dave Jones trong vị trí Bộ trưởng Tư pháp California, bà Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein ra tái tranh cử, Bộ trưởng Tài chánh John Chiang ra tranh cử vị trí Thống đốc California.