Giới Lập Pháp Ngăn TT Trump Giảm Trừng Phạt Hãng ZTE

WASHINGTON - Các dân biểu, nghị sĩ xác nhận ý định ngăn cản TT Trump nới lỏng trừng phạt với ZTE, là đại công ty viễn thông Trung Cộng.Phản ứng của lập pháp gây phức tạp thêm nỗ lực giảm khiếm ngạch mậu dịch với Trung Cộng.Giới lập pháp của cả 2 đảng báo động: Trump chớ nhân nhượng với doanh nghiệp đã thú nhận xâm phạm các biện pháp trừng phạt Iran.Tại Thượng Viện, nghị sĩ DC Chuck Schumer cụ thể lên án TT Trump chấp nhận rủi ro về an ninh quốc gia để đuợc Beijing thuận nhân nhượng nhỏ trong giao thương.Các nguồn tin thông thạo tiết lộ: Beijing đề nghị tăng xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ để lệnh cấm bán phụ tùng điện tử trong 7 năm cho ZTE đuợc thu hồi. Bộ thương mại phát lệnh cấm này trong tháng qua.Bộ quốc phòng cũng ngưng bán cho ZTE điện thoại di động và chip điện tử, theo tường thuật của Reuters.Trong phe CH, nghị sĩ Marco Rubio báo truớc: sẽ làm 1 đề luật theo quy chế mà TT không thể dùng quyền phủ quyết để chống lại.Nghị sĩ Dick Durbin là nhân vật số 2 trong phe thiểu số DC xác nhận: sẽ hành động nay mai.Có tin: 1 đề nghị tại Hạ Viện sẽ cấm bán tại thị trường Hoa Kỳ mọi sản phẩm của ZTE và công ty Trung Cộng khác cho tới khi thẩm quyền an ninh quốc gia xác nhận là an toàn.Cùng ngày Thứ Ba, trước khi tiếp TT Nam Hàn, TT Trump khẳng định không có thương luợng về ZTE.