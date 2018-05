WHO: Hà Nội Ô Nhiễm Không Khí

Ô nhiễm không khí tại Việt Nam ngày càng nguy ngập mà cụ thể là khu vực Hà Nội bị ô nhiễm vượt xa mức ấn định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) để bảo đảm sức khỏe của người dân, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong ba tháng đầu năm 2018, vượt quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO. Theo dữ liệu mới công bố hồi trung tuần tháng 5 của Trung tâm Phát triển và Sáng tạo Xanh, thì cư dân thủ đô phải chịu ô nhiễm không khí trong 91% số ngày trong 3 tháng này.“Trên trang web của mình, tổ chức phi lợi nhuận còn có tên là GreenID nói họ phân tích dựa trên số liệu của WHO và xác định rằng người dân ở thủ đô Việt Nam phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm xếp hạng hai trong số 23 thành phố được khảo sát ở một số quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Indonesia.“Theo GreenID, số ngày nồng độ bụi PM 2.5 trong không khí ở Hà Nội cao hơn chuẩn của WHO trong 3 tháng đầu năm lên tới 82 ngày.“Một mét khối không khí chứa nhiều hơn 10 microgram PM2.5 được cho là không đạt tiêu chuẩn của WHO.“Thuật ngữ “bụi PM 2.5” chỉ hạt bụi siêu mịn, có đường kính chỉ bằng 2,5 micromet, trong khi đường kính sợi tóc là 100 micromet. Bụi PM 2.5 rất nguy hiểm vì có thể đi sâu vào phế nang gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim.”Bản tin Đài VOA cho biết thêm rằng, “Thạc sĩ Đào Nhật Đình, một chuyên gia môi trường sống ở Hà Nội, nhận định với VOA về nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội:““Thực tế ở Hà Nội là do phương tiện giao thông và vấn đề xây dựng. Hà Nội còn có than tổ ong nữa. Khu Ba Đình chúng ta thấy là lượng bụi ít hơn hẳn vì họ xây ngon lành từ xưa rồi và bây giờ cũng ít người đập phá [để xây dựng] hơn. Ở ngoài của [các quận] Hoàng Mai, Hai Bà người ta đập phá vẫn nhiều, khắp nơi đào để xây đường thì lấy đâu ra mà không có bụi được. Đương nhiên phải bụi”.“Bản báo cáo về chất lượng không khí của GreenID cũng cho biết chất lượng không khí của thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn Hà Nội trong cùng thời gian. Tuy nhiên, vẫn có đến 18 ngày, nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam vượt ngưỡng quy chuẩn quốc gia, và 68 ngày vượt quy chuẩn của WHO.”