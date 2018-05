Đốt Tiền, Giáo Sư, Thép TQ Tại VN, Sạt Lở…

Xuân NiệmĐốt tiền, đốt tiền, đốt tiền… Nhà nước Hà Nội là như thế đó, bất kể tình hình người dân đói nghèo, vận nước vẫn mãi suy yếu …Báo Đất Việt kể về chuyện 5 tỷ USD ngân sách chi sai/năm: Tiền đi đâu?Mỗi năm GDP Việt Nam tăng trưởng khoảng 5-6%, ngân sách đã chi sai tới 2-3% là quá khủng khiếp.GDP tăng 6%, chi sai 2%Bản tin ghi lời PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi - Đại học kinh tế Nông - Lâm, TP.SG phải thốt lên kinh ngạc trước con số 5 tỷ USD ngân sách bị sai mỗi năm vừa được Thanh tra Chính phủ công bố."Mỗi năm GDP Việt Nam tăng trưởng khoảng 5-6%, đạt được khoảng 200 tỷ USD, thì ngân sách đã chi sai tới 5 tỷ USD (chiếm khoảng 2%-3%), là điều không thể chấp nhận được.Báo Dân Trí ghi lại một ý kiến: Không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước với chức năng nhiệm vụ và hoạt động như hiện nay... TS Vũ Ngọc Hoàng cho rằng, các trường phải được tự chọn và quyết định về giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, tự phong giáo sư, phó giáo sư theo quy định khung của nhà nước.Giáo sư là người làm công việc giảng dạy, không phải là một chức vụ nhà nước, không phong cho những người làm lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đoàn thể, nếu họ không đủ giờ đứng lớp.Báo Pháp Luật Net kể chuyện: Tiến sĩ dạy 'học làm giàu' lĩnh án chung thân vì lừa gần 500 tỷ đồng.TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (52 tuổi, tiến sĩ vật lý, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng Học làm giàu) án tù chung thân.Bản tin VnEconomy kể: Mỹ đánh thuế mạnh “thép Trung Quốc vận chuyển từ Việt Nam”…Quyết định này đánh dấu một chiến thắng cho các nhà sản xuất thép của Mỹ...Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp ở mức 256,44% đối với thép cuộn cán nguội (cold-rolled steel) sản xuất tại Việt Nam bằng thép chất nền (substrate) có xuất xứ Trung Quốc.Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết sẽ đánh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tương tự đối với thép chống gỉ (corrosion-resistant steel) và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam có nguồn gốc là thép cuộn cán nóng (hot-rolled steel) do Trung Quốc sản xuất.Thép chống gỉ từ Việt Nam chịu mức thuế chống bán phá giá 199,43% và thuế chống trợ cấp 39,05% - tuyên bố cho biết.Bản tin VietnamNet kể chuyện miền Tây: Tình trạng sạt lở hiện đang bủa vây ở miền Tây. Những hộ dân sống ven sông chia sẻ đang rất lo âu vì bất cứ lúc nào “hà bá” có thể kéo sập nhà của họ. Nhiều người nói không dám ngủ vì sợ 'trôi sông'.Hơn 15 ngày qua, người dân sinh sống ở bờ kinh Hai Quý (phường Thành Phước, TX Bình Minh, Vĩnh Long) nơm nớp lo sợ vì tình trạng sạt lở liên tục.Vụ sạt lở đầu tiên xảy ra vào ngày 8/5, khiến 7 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Cách đây 4 ngày, tại khu vực này tiếp tục sạt lở khiến người dân khiếp sợ. Hiện vụ sạt lở đã kéo dài 100m, xoáy sâu vào bờ 2- 8m ảnh hưởng trực tiếp 16 hộ dân.Bản tin VietnamPlus kể: Chiều 21/5, thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (đóng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị này vừa có quyết định đình chỉ công tác 3 nhân viên bệnh viện liên quan đến vụ việc cấp thuốc hết hạn sử dụng cho bệnh nhân, đồng thời tiến hành giao ban khoa dược, kiểm tra trong kho có còn những loại thuốc nào cận đát, quá đát để có hướng xử lý.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Nghệ An: Đang ngồi trong nhà, 4 người cùng thuộc địa bàn xã Quỳ Hợp bất ngờ bị sét đánh trúng. Rất may, do được cấp cứu kịp thời nên các nạn nhân đều qua cơn nguy kịch.Khoảng 16h ngày 21/5, trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ sét đánh khiến 4 người bị thương nặng.Báo Lao Động ghi nhận: Thừa 63.000 công chức, viên chức: Gánh nặng chi lương từ ngân sách.Chiều 21.5, tại phiên thảo luận của Quốc hội, trong khi Chính phủ đề nghị Quốc hội phê duyệt quyết toán năm 2016 với bội chi ngân sách 248.728 tỉ đồng, thì Kiểm toán Nhà nước và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của QH đã thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác thu chi ngân sách. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng biên chế công chức, viên chức càng tinh giản càng “nở ra”, góp phần làm tăng chi thường xuyên.Bản tin Zing kể: Gần 90% phụ huynh đồng ý lắp đặt camera trong trường mầm non…Sau nhiều vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ mầm non, mới đây, Sở GD&ĐT TP.SG khảo sát cho thấy có 88% phụ huynh đồng ý lắp đặt camera trong trường mầm non.Báo Tiền Phong ghi nhận: Tình trạng đô thị hoá với bề mặt tự nhiên ngày càng thu hẹp kèm theo là sự biến mất của các hồ chứa nước khiến cho TPSG ngập ngày một trầm trọng hơn, nhiều chuyên gia nhận định.Theo chuyên gia quy hoạch thủy lợi và chống ngập úng Hồ Phi Long, sự gia tăng dân số dẫn đến việc đô thị hóa tại vùng ven đô vốn trước kia sử dụng cho mục đích nông nghiệp, hiện tượng này sau đó lại dẫn tới ngập lụt theo 2 cách. Đó là diện tích hồ, ao và kênh, rạch bị san lấp tăng lên khiến cho khả năng chứa nước tại chỗ của khu vực này giảm xuống. Ngoài ra, tỷ lệ diện tích bề mặt tự nhiên giảm xuống trong khi diện tích đất bị bê-tông hóa tăng lên khiến cho lượng nước chảy bề mặt gia tăng vì không thấm được vào lòng đất.