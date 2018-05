Hòa Thượng Phước Tịnh





Hàng năm lễ Phật Đản được các chùa và Thiền viện bắt đầu tổ chức từ đầu tháng 5 và kéo dài đến tận cuối tháng 6. Chiều chủ nhật ngày 20 tháng 5, 2018 trời trong xanh gió mát, đạo tràng Mắt Thường Nhìn Đời đã tổ chức buổi lễ Phật Đản tại Thiền đường Mây Từ, dưới sự chứng giám bởi Hòa Thượng Phước Tịnh và Thích Thiền Tâm (không phải là cố Hoà Thượng Thiền Tâm ở tỉnh Lâm Đồng, VN). Đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời đã quá thân quen với các phật tử trong vùng nam California, và Thiền Đường Mây Từ là nơi hằng tuần được các phật tử đến nghe giảng pháp cùng thực tập tọa thiền. Quả như dự đoán Thiền đường Mây Từ bên ngoài không còn chỗ đậu xe và bên trong đã đầy kín, đến không còn chỗ ngồi và lối đi. Như thông lệ đúng 4 giờ chiều sau khi tỉnh tâm tọa thiền khoảng 15 phút, Hòa Thượng Phước Tịnh mở đầu buổi lễ bằng sự giới thiệu Thích Thiền Tâm nói vắn tắt về sự viếng thăm tù nhân trong các trại tù ở tiểu bang California và Arizona. Sau đó Hòa Thượng Phước Tịnh giảng một bài pháp về "Hơi Thở Cuối Cùng", nói về tử tù có tên Jaturun Siripongs, gọi tắt là Jay. Đây là tác phẩm The Last Breath của Đại Đức Ajahn Pasanno, người Gia Nã Đại, và dịch giả là Nguyên Khiêm thuộc Thích Ca Thiền Viện, Riversde, California. Bằng xử dụng ngôn từ giản dị, rõ ràng và dễ hiểu, Hòa Thượng Phước Tịnh lược kể về một tử tù tên Jay, là một trung niên 43 tuổi người Thái Lan, bị tố cáo giết bà chủ tiệm Packovan Wattanaporn và nhân viên giúp việc Quách Nguyễn tại một tiệm bán tạp hóa Thái Lan, thành phố Garden Grove California vào ngày 15 tháng 12, 1981 và đã bị kết án tử hình. Trong tiến trình điều tra, Jay nhìn nhận có tham dự vụ cướp tiệm bán hàng, nhưng anh phủ nhận là thủ phạm giết hai người và cũng nhất quyết không tiết lộ ai là hung thủ. Vụ án xảy ra trong khoảng 12.30 khuya, lúc ấy Jay được 26 tuổi. Chỉ 2 ngày sau tức vào ngày 17 tháng 12, 1981 cảnh sát bắt được Jay và Jay bị nhốt trong nhà tù cổ kính nhất San Quentin, nằm ở phía bắc thành phố San Francisco, California. Đến ngày 22 tháng 4, 1983 tòa án tại Orange County tuyên án tử hình Jaturun Siripongs. Vào ngày 10 tháng 2, 1999 Jay thọ án tử hình bằng kim tiêm thuốc độc.

Trong suốt hơn 16 năm nằm trong nhà giam Jay đã thực sự hối hận cho hành động của mình. Mỗi ngày Jay quỳ gối lạy sám hối và cầu siêu cho người quá cố. Chính thái độ và hành vi ăn năn, hối cải của Jay đã gây cảm tình cho ông quản lý nhà tù Daniel Vasquez và cho rất nhiều phạm nhân trong tù. Đến ngay cả chồng của nạn nhân bà chủ tiệm cũng cảm kích trước sự hối hận của Jay. Theo lẽ bản án tử hình được thi hành vào ngày 17 tháng 11 năm 1998, nhưng bởi có rất nhiều đơn xin ân xá cho tử tù Jay, trong đó trong đó phải kể đến Chính Phủ Hoàng Gia Thái Lan, ông quản lý nhà tù Daniel Vasquez và người chồng của nạn nhân, nhưng ông Thống Đốc của đảng bảo thủ Cộng Hòa đã bác đơn ân xá. Trong thời gian 3 tháng trì hoãn thi hành bản án mà Đại Đức Ajahn Pasanno được phép vào nhà tù, đảm nhận trách nhiệm cố vấn tâm linh cho Jay. Đại Đức cho biết Jay có năng khiếu về hội họa và dùng hội họa để diễn tả tiến trình chuyển hóa đời mình. Jay đã từng thiền tập trong thời gian xuất gia gieo duyên hồi còn trẻ ở Thái Lan, nên Jay đã dễ dàng hấp thụ phương pháp thiền tập của Đại Đức Ajahn Pasanno, lấy hơi thở và ánh sáng làm đề mục. Đại Đức dặn dò Jay rằng hãy đừng để tâm bị phân tán ra ngoài và luôn chú tâm vào bên trong. Trong những ngày cuối đời Đại Đức cùng đi hành thiền với Jay và thường giảng pháp cho Jay nghe. Đại Đức Ajahn Pasanno đã không thể chứng kiến phút giây sau cùng Jay bị tiệm thuốc độc, nhưng buổi chiều ngày cuối cùng của đời Jay, chỉ có vị Đại Đức Ajahn Pasanno bên cạnh, Jay đã tâm sự với Đại Đức rằng Jay nhận thức được nghiệp quả đã gieo, nên bình thản chấp nhận bản án tử hình đến với mình. Jay bày tỏ rằng phải tin vào luật nghiệp quả (kamma). Nếu không phải là nghiệp trong đời này, thì chắc chắn phải do nghiệp từ các đời ở quá khứ. Vì thế theo Đại Đức, Jay chấp nhận án tử hình với tâm an nhiên và bình thản, không tỏ ra một sự sợ hãi nào. Jay còn thú nhận với Đại Đức: "Con đã tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng con chưa thể tha thứ cho chính con".

Theo lời báo chí tường thuật lại, Jay nằm yên bất động, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tỏa lên nét thanh thản và tự tại trong lúc thọ hình. Không dẫy dụa, không kêu la, không than khóc và không oán hờn khi bị tiêm thuốc độc, Jay lẳng lặng ra đi một cách bình thản và an nhiên. Một ngày sau khi chết, lễ hỏa táng cho Jay được cử hành trước sự chứng kiến của em gái Jay là Triya và Đại Đức Ajahn Pasanno. Triya đã được phép nhìn xác người anh lần cuối và trông thấy gương mặt Jay toát lên một nụ cười êm ái, nhẹ nhàng. Ngoài ra báo chí cũng tiết lộ một điều bất thường xảy ra khi tiêm thuốc độc vào cơ thể Jay. Thông thường khi tử tù bị giết bằng kim tiêm vào mạch máu một liều thuốc độc, khoảng chừng 5 đến 7 phút sau tử tù tắt hơi thở ngay. Nhưng với Jay phải chờ đến 15 phút sau người tử tù Thái Lan nầy mới ngưng hơi thở. Phải chăng Jay nhớ lại lời căn dặn của Đại Đức Ajahn Pasanno, lúc giây phút kim chích thuốc độc chạm vào thịt da, thì hãy buông bỏ hơi thở mà chú tâm vào ánh sáng? Và phải chăng nhờ tu tập thiền định trong tù một thời gian dài, có lòng sám hối tội lỗi đã tạo và nhất là nhờ có tinh thần an nhiên và tự tại ở giây phút cuối, mà thuốc độc đã thấm vào Jay lâu hơn? Sau nầy Đại Đức tự tra cứu tài liệu về bản án tử hình dành cho Jay và Ngài tin rằng Jay không phải là thủ phạm. Nhưng trong suốt thời gian bị nhốt trong ngục tù, Jay đã quá quân tử để không hề khai ai là kẻ sát nhân. Chúng ta nhận thấy về bản án tử hình Jay đã không may được một luật sư biện hộ miễn phí, tức là Public Defender, bởi bận việc bầu cử nên chẳng hết lòng tận tụy bào chữa, bằng không Jay chắc hẳn phải bị bản án nhẹ hơn là tử hình. Một điều không may nữa cho Jay trong thời gian đó vị Thống Đốc California là Peter Wilson thuộc đảng Cộng Hòa muốn duy trì án tử hình, chứ đảng Dân Chủ không chấp nhận án tử hình và khắp quốc gia Âu Châu đã bãi bỏ án tử hình từ lâu. Là người phật tử chúng ta hẳn đã biết lịch sử về Angulimala, tức anh chàng Vô Não đã giết 999 người vô tội và còn muốn giết thêm một người nữa. Nhưng may mắn thay cho Vô Não, người sau cùng mà chàng muốn hại là Đức Thế Tôn và Vô Não được Đức Phật giáo hóa trở thành một A La Hán sau nầy. Chính Ngài Đức Đạt La Ma đã từng nói án tử hình không thể chấp nhận được. Ngài mong mỏi án tử hình sẽ được bãi bỏ trên toàn thế giới, bởi lẽ đây là một hành vi cực đoan, không cho người phạm tội một cơ hội nào để chuộc tội. Hãy mở lòng từ bi và không nên xem kẻ phạm pháp là những thành phần nguy hại vĩnh viễn và loại trừ bằng án tử hình.

Đem hình ảnh tử tù Jaturun Siripongs từ quyển sách nhỏ của Đại Đức Ajahn Pasanno trong bài giảng pháp, Hòa Thượng Phước Tịnh muốn nhắn nhủ thính giả rằng chính chúng ta cũng đang đối diện với hơi thở cuối cùng, nhưng chúng ta chưa biết được sẽ xảy ra bao giờ mà thôi. Vì vậy chúng ta hãy nên trân quí đời sống hiện tại mà thương yêu nhau, giúp đở lẫn nhau và sống hòa đồng với nhau. Thời gian còn lại khi hơi thở cuối cùng chưa đến, thính chúng hãy tu tập và thực hành những gì Đức Thế Tôn đã dạy.

Tiếp theo bài kinh được tụng niệm trong buổi lễ Phật Đản, mọi người thành kính tuần tự xếp thành hai hàng bước lên Tắm Phật. Lễ Tắm Phật mang ý nghĩa tắm chính chúng ta cho thân khẩu ý được trong sạch và thanh tịnh. Theo như chương trình đã ấn định, sau khi Hòa Thượng Phước Tịnh giảng pháp từ 4 giờ đến 6 giờ chiều, tiếp theo sẽ là Hòa Thượng Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hốc Môn, Việt Nam sẽ đến Thiền đường Mây Từ thuyết pháp từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Nhưng giờ chót Hòa Thượng Chân Tính cáo lỗi không thể đến được và hẹn vào một dịp khác. Cô chủ tràng Mắt Thương Nhìn Đời Chân Tịnh Diệu kết thúc buổi lễ Phật Đản bằng lời mời các phật tử ở lại thưởng thức các món ăn chay do đạo hữu Thiện Quang cúng dường. Đạo hữu Thiện Quang thường cúng dường các thức ăn chay cho đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, nên rất được mọi người kính trọng và thương mến. Các món chay thật là ngon miệng. Cám ơn đạo hữu Thiện Quang rất nhiều.

Nhân đây xin nói đôi hàng về Hòa Thượng Phước Tịnh.

Hòa Thượng họ Trần, sinh năm 1947, tại Đồng Tháp, Việt Nam.

Hòa Thượng xuất gia năm 1962, thọ giới Sa Di năm 1967 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Hòa Thượng thọ Tỳ Kheo năm 1972 tại Đại Giới Đàn Huyền Trang chùa Phật Ân, Mỹ Tho.

Hòa Thượng tốt nghiệp khoá giảng sư Hoằng Pháp năm 1972 - 1973 tại chùa Phật Quang, Sài Gòn.

Hòa Thượng đến Tu Viện Chân Không 1973 và về Thường Chiếu 1975.

Sau 3 năm nhập thất tại quê nhà Cao Lãnh, Hòa Thượng trở lại Tu Viện Chân Không năm 1980.

Hòa Thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm tại Đà Lạt năm 1993.

Hòa Thượng đến Hoa Kỳ 2001, lưu trú tại Tu Viện Lộc Uyển, San Diego, California.

Hòa Thượng bắt đầu hướng dẫn cho những đạo tràng phật tử tu học ở miền Nam California và các tiểu bang tại Hoa Kỳ từ năm 2003 đến hiện nay.

Hòa Thượng là vị thầy lãnh đạo tinh thần của Tổ Chức Mắt Thương Nhìn Đời kể từ năm 2008.

Hiện Hòa Thượng là vị thầy cố vấn và hướng dẫn điều hành Chùa Ngàn Phật tại Greensboro, North Carolina.

Sau cùng theo lời thông báo của cô Chân Tịnh Diệu, kỷ niệm 10 năm thành lập Tổ Chức Mắt Thương Nhìn Đời sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 6, 2018 tại trung tâm Sangha, thành phố Huntington Beach, Calirnia. Trong dịp nầy Thích Pháp Hòa từ Canada sẽ bay về đây thuyết pháp, cùng với Hòa Thượng Phước Tịnh và các thầy khác. Ước mong các phật tử khắp nơi sẽ về đây đông đảo chung vui với Tổ Chức Mắt Thương Nhìn Đời.





Ngày 21 tháng 5, 2018

Phan Minh Hành