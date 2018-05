Syria: Khóa Đầu Tiên Do Mỹ Huấn Luyện

(Xem: 65)

Bản tin báo Thanh Niên ghi rằng xuất cảng hạt điều trong 4 tháng đầu năm đã mang về cho VN hơn 1 tỉ USD, tăng hơn 35% về giá so cùng kỳ - mức tăng giá kỷ lục của ngành điều: giá điều xuất sang một số thị trường lớn đều tăng. Trong 4 tháng đầu năm, giá điều bình quân sang thị trường Pháp đạt hơn 11.114 USD/tấn, tăng 3,4% so với mức giá cuối tháng 4.2017. Tương tự, xuất sang Mỹ đạt 38.500 tấn, có trị giá hơn 388 triệu USD, tăng hơn 33% về lượng và tăng hơn 39% về trị giá. Các thị trường lớn của hạt điều VN như Mỹ, Đức, Thái Lan, Nga... đều có mức tăng trưởng đến 2 con số so cùng kỳ.