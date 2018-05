Cuộc Điều Tra Của Mueller Sẽ Ngưng Vào Tháng 9; Nhiều Hoàng Thân Ả Rập và Tư Bản Nga Giúp Trump Đắc Cử?

WASHINGTON - Công luận đuợc báo giới lưu ý không phân tâm để bỏ qua 1 phiên họp tại Trump Tower hồi háng 6-2016 giữa nhóm thân cận Trump và các thế lực Arap và Trung Đông với trưởng nam ứng viên TT là Trump Junior - ấn bản cuối tuần của báo New York Times ghi: 3 tháng trước cuộc bâ cử 2016, một nhóm người tụ tập tại Trump Tower để họp với trưởng nam của ứng viên TT, là Trump Junior, gồm : 1 chuyên gia của Israel về lèo lái dư luận bằng truyền thông, 2 sứ giả của các hoàng thân Saudi Arabia, Arap Emirates, và nhà tài trợ tranh cử của đảng CH đuợc biết với tên Eric Prince (chủ nhân hãng an ninh tư hoạt động tại Iraq đầy tai tiếng).Mục tiêu của buổi họp này là giúp sức Trump tranh cử và thiết lập quan hệ với TT tương lai.2 buổi gặp tại Trump Tower (lần trước vào Tháng 6) là đề tài lớn hôm cuối tuần, cùng thời gian TT Trump yêu cầu Bộ tư pháp điều tra về khả năng xâm nhập và do thám đoàn tranh cử của ông tiếp theo tin về 1 mật báo viên đã nói chuyện với các phụ tá của ứng viên Trump là George Papadoloulos và Carter Page.Trước đó, FBI nhận đuợc bằng chứng 2 nhân vật này có các liên lạc khả nghi với Moscow.Bài báo NYT xác nhận : Trump chưa từng nói đoàn Mueller không tìm thấy điều gì – thực tế là bồi thẩm đoàn đã quyết định truy tố 19 người, ít nhất 5 người đã nhận tội.* Cựu Thị Trưởng Giuliani “Đoàn Mueller Sẽ Ngưng Điều Tra Trong Tháng 9”WASHINGTON - Cựu thị trưởng Rudy Giuliani, 1 thành viên trong tổ tham vấn pháp lý của TT Trump, cho hay : công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ ngưng điều tra các tố giác về toa rập với Nga vào đầu Tháng 9 – báo New York Times ấn bản chủ nhật đưa tin : đoàn Mueller thông báo tổ tham vấn của Trump như thế từ 2 tuần trong lúc thuơng luợng sẽ phỏng vấn ông Trump hay không.Bản tin NYT ám chỉ ông Giuliani muốn dùng áp lực của công luận với ông Mueller – ông Giuliani cũng hô hào chấm dứt sớm cuộc điều tra rộng lớn hơn về hoạt động quấy rối bầu cử của người Nga, vì điều tra kéo dài gây ảnh hưởng cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.