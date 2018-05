1.500 Tấn Cá Chết Nổi Lên Trắng Cả Mặt Sông La Ngà

SAIGON -- Vậy là cá chết cả ngàn tấn... trắng cả một dòng sông.Báo Dân Việt kể về chuyện 1.500 tấn cá chết trắng sông La Ngà: Công an đã vào cuộc điều tra.Lực lượng chức năng xác định có khoảng 1.500 tấn cá của 80 hộ dân nuôi trên sông La Ngà đã chết. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.Chiều 21.5, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra việc cá của các hộ dân nuôi trên bè ở sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) chết hàng loạt.Theo thống kê ban đầu, có khoảng 1.500 tấn cá của 80 hộ nuôi ở các xã Phú Ngọc và La Ngà bị chết. Trong đó, xã Phú Ngọc có 43 hộ bị ảnh hưởng với 814 tấn cá, xã La Ngà có 37 hộ với mức thiệt hại 734 tấn.Cũng trong ngày, Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai đã lấy 13 mẫu nước, 4 mẫu cá để thực hiện xét nghiệm, điều tra nguyên nhân gây cá chết. Mẫu nước sẽ được chuyển đến Trung tâm dịch vụ phân tích môi trường TP.HCM để kiểm tra, trong khi mẫu cá thì được gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II - Bộ NNPTNT.Bản tin Dân Việt cũng nói rằng trước đó, vào đêm 20 rạng sáng 21.5, cá ở các bè nuôi trên sông La Ngà bỗng nhiên bơi chậm, lờ đờ, nổi lên mặt nước đớp khí rồi chết ồ ạt. Cá chết nhanh khiến người dân không kịp trở tay, thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngày 21.5, nhiều hộ dân vớt cá bán cho các thương lái và người dân để ủ phân.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể rằng lý do nghi ngờ có thể vì ô nhiễm sông: Đây không phải lần đầu xảy ra cá chết trên sông La Ngà, tuy nhiên theo người dân, lần này được xem là nặng nề nhất. Họ nghi ngờ nguyên nhân cá chết do các công ty ven sông xả thải.Tối 20/5, sau nhiều đợt mưa lớn, nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông bất ngờ phát hiện cá ngoi lên mặt nước thoi thóp rồi chết trắng trong thời gian ngắn. Mọi người phải gom cá vào bao bán giá rẻ cho thương lái, một số vứt đi. Nhiều gia đình trắng tay, lâm cảnh nợ nần.Sông La Ngà dài trên 272 km, bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh ven khu vực thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng, rồi chảy qua tỉnh Bình Thuận trước khi đổ vào hồ Trị An (huyện Định Quán, Đồng Nai).Làng bè sông La Ngà kéo dài khoảng một km ở vùng hạ lưu sông, được hình thành cách đây khoảng 20 năm. Trên sông có khoảng 150 hộ với hơn 500 lồng nuôi cá lăng, diêu hồng, chép.