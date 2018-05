Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam 10 Năm Phục Vụ Cộng Đồng: Mái Ấm Ân Tình

Trong lễ kỷ niệm 10 phục vụ cộng đồng của Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Mon Chéri, 12821 Habor Blvd, Garden Grove, CA 92840.vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 5, 2018, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam (OCAVMHAS) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm phục vụ cộng đồng. Trên sân khấu với tấm Barner có hàng chữ thật lớn “Mái Ấm Ân Tình.”Điều hợp chương trình với 3 MC: Minh Phượng, Diệu Quyên và Quang Việt.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do các em Thiếu Sinh Nữ thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang phụ trách.Sau phần nghi thức, chị Anh Đào, Chủ Tịch Hội Yểm Trợ Tâm Thần Người Việt Quận Cam lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách cùng đồng hương tham dự, sau đó chị trình bày về mục đích và sự thành công của Hội trong 10 năm qua.Chị Anh Đào cho biết, “Hội chúng tôi thành lập từ năm 2007 như một sự khởi xướng nhiệt thành của hai bác sáng lập viên là bác Chơn Cao và bác Thái Nguyễn; hiện nay hai bác đã trên 90 tuổi. Hai bác đã miệt mài chăm sóc con của mình là một người tâm bệnh và vì thương con, và thương những người cha mẹ có cùng hoàn cảnh như mình, thương cộng đồng Việt Nam nhưng chưa có đủ nhu cầu để đáp ứng, hai bác đã cùng các anh chị em thiện nguyện và các thân nhân người tâm bệnh tiếp tục phát huy hoạt động hội và phục vụ cộng đồng.Hôm nay đứng tại đây, tôi xin được tri ân từng cá nhân, từng khuôn mặt luôn đồng hành và đóng góp thật âm thầm. Đây là những sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục lý tưởng của mình để giúp những gia đình có thân nhân mang tâm bệnh.”Bà tiếp: “Mười năm phục vụ đánh dấu một đoạn đường khá dài, khá chông gai cùng những trăn trở, khó khăn lẫn chua xót. Đôi khi có cả nụ cười và có cả nước mắt đã đưa chúng tôi đến gần với quý vị hơn. Xin cùng nhau tranh đấu cho những bất công và giải tỏa sự kỳ thị tâm bệnh hiện vẫn còn lan rộng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta.Vì lý do sức khỏe, hai bác Chơn Cao và Thái Nguyễn không đến được, Anh Đào đại diện hai bác chân thành cám ơn tất cả quý vị đã hiện diện hôm nay, đánh dấu một đoạn đường 10 năm của chúng tôi đã miệt mài và cố gắng trong tình huynh đệ của chúng ta.”Sau đó Ban tổ chức mời Bác Sĩ Xuyến Đông, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường và Bác Sĩ Châu Giao lên phát biểu.Trong lời phát biểu BS Xuyến Đông nói: “Trong 10 năm qua, có hơn 200 gia đình, đặc biệt là những gia đình có thân nhân tâm bệnh đã dự các khóa học, để hiểu về vấn đề tâm bệnh, thuốc men, cũng như cách chăm sóc thân nhân của mình, và cũng biết cách giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm sóc người thân của mình. Hội còn tổ chức những buổi đi bộ để giúp gạt bỏ những thành kiến về tâm bệnh. Tất cả hoàn toàn miễn phí.”Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường tâm sự: “Cảm ơn tất cả mọi người đến đây để yểm trợ cho hội. Hàng chữ ‘Mái Ấm Ân Tình’ trên sân khấu đã làm cho tất cả những thiện nguyện viên cho đến những người có tâm bệnh cảm thấy ấm áp cõi lòng. Xin hãy khuyến khích mọi người đến để yểm trợ cho hội nhiều hơn nữa.”Bác Sĩ Châu Giao cho biết: “Sáng nay có tin ở tiểu bang Texas, một học sinh trung học mang súng vào trường bắn chết một giáo viên và chín học sinh bị thương. Việc nổ súng xảy ra ngày càng thường xuyên, cho thấy rằng vấn đề sức khỏe tâm thần bị bỏ quên lâu rồi. Bây giờ đã đến lúc mọi người cần quan tâm hơn, cùng chia xẻ để phục vụ cộng đồng được lành mạnh hơn, cả sức khỏe lẫn tinh thần.”Sau đó Ban tổ chức mời LS Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam lên phát biểu. Luật sư Andrew Đỗ cho mọi người biết một tin mừng là trong vòng ba tháng trở lại đây, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã bỏ ra gần $100 triệu Mỹ Kim và mới ngày thứ Năm vừa qua, ông đã lên Sacramento họp với Thống Đốc Tiểu Bang Jerry Brown, và Thống Đốc đã đồng ý bỏ ra $200 triệu để giúp cho các tổ chức chữa trị bệnh tâm thần hầu cải thiện cuộc sống của họ tại Quận Cam.LS Andrew Đỗ nói, “Chúng tôi có tiền và chúng tôi muốn quý vị đưa ra những kế hoạch, những nhu cầu và chương trình săn sóc, chữa trị bệnh tâm thần để chúng tôi cung cấp tiền cho quý vị.”Lời phát biểu của LS Andrew Đỗ được mọi người vỗ tay thật lớn.Trong lúc nầy các em Hướng Đạo Sinh đem hoa lên tặng Luật Sư Andrew Đỗ, các Bác Sĩ và chị Anh Đào.Sau đó LS. Andrew Đỗ đã trao tặng bằng vinh danh đến các thiện nguyện viên đã hết lòng cho công tác gồm Bác Sĩ Xuyến Đông, Bác Sĩ Châu Giao, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, bà Anh Đào và Joseph Thái Nguyễn.Tiếp theo, ban tổ chức mời hai người bạn trẻ là Cô Thúy Trần và Anh Nguyễn Phú Hào, hai bạn trẻ đã trải qua một thời gian tâm bệnh nhưng nhờ sự giúp đỡ tích cực của Hội Yểm Trợ Tâm Thần mà nay cả hai người đều có cuộc sống bình thường tiếp tục đi làm và đi học trở lại, trong lúc nầy để chúc mừng hai bạn, ban tổ chức đã tặng mỗi người một bó hoa tươi.Sau đó ban tổ chức mời các Bác Sĩ cùng các anh chị thiện nguyện viên lên cắt bánh kỷ niệm 10 năm phục vụ, trong lúc nầy mọi người cùng hát bản “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” của nhạc sĩ Đức Huy.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với phần trình diễn của các ca sĩ Tracy Thảo, Kim Phương, Long Hồ, Hoàng Kim, TJ Tâm... cùng ban nhạc “One man band” với anh Kelvin,. Kết thúc với lời cảm tạ của ban tổ chức và dạ vũ.Được biết, Hội OCAVMHAS là một tổ chức thiện nguyện được thành lập năm 2007 qua đạo luật của Sở Y Tế Tâm Thần, được chính thức công nhận là một tổ chức bất vụ lợi với quy chế A 501(c) (3), do Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) ấn định vào năm 2008.Hội rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, hội luôn ghi nhớ những đóng góp của quý ân nhân trong mười năm qua đã tiếp tay với hội để bênh vực quyền lợi của người tâm bệnh, chia sẻ kiến thức, cổ động và ngừa bệnh kịp thời.Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế theo luật hiện hành.Check hoặc money order xin đề: OCAVMHAS (tên viết tắt của Hội) và gởi về địa chỉ: OCAVMHAS, PO BOX 4154, Garden Grove, CA 92842.Địa chỉ liên lạc của Hội OCAVMHAS, 13950 Miton St., #301, Westminster, CA 92683; P.O. Box 4151, Garden Grove, CA 92842, điện thoại (949) 436-9355.