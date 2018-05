Dầu Khí, Cá Chết, Sản Nạn, Thuốc, Đạo Hồi...

Xuân NiệmVậy là biến động dầu khí... Sẽ có thêm quan chức ngành dầu khí vào tù vì tham nhũng? Tại sao cứ dầu khí là tham nhũng?Bản tin VOA ghi rằng Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro hôm 21/5 công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới đối với chức Tổng Giám đốc và Chánh kế toán khi hai nhân sự đang nắm giữ các chức vụ này bất ngờ xin từ chức hai ngày trước đó vì “lý do sức khỏe” và “theo nguyện vọng cá nhân”.Truyền thông trong nước xem đây là một sự kiện “biến động” khi 2 sếp lớn của ngành dầu khí bất ngờ “được thôi chức” trong cùng một ngày.Trong khi đó, một chuyên gia phân tích chính sách của Việt Nam nhận định với VOA rằng đây có thể là bước khởi đầu của việc xử lý hai quan chức bị tố cáo đã nhận hàng chục tỷ đồng ngoài lãi suất trong chuỗi án tham nhũng...Bản tin RFA kể: Hàng trăm tấn cá chết nổi trắng khu vực sông La Ngà huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đang được cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân.Theo người dân ở đây, đêm 20/5, gần 300 tấn cá của các hộ dân nuôi bè có biểu hiện lờ đờ, đớp bọt khí, bơi nổi đầu lên mặt nước rồi chết ồ ạt, người dân không kịp trở tay. Đến sáng 21/5, hàng chục bè cá chết gần hết. Có hộ thiệt hại hàng chục tấn cá. Cá đến thời kỳ thu hoạch chiếm 70% nên thiệt hại rất nặng.Người Lao Động kể chuyện nhảy lên bụng sản phụ nhún nhảy: Sản phụ chết chưa rõ nguyên nhân ở Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc...Chồng của sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cho biết một y tá đã leo lên bụng của vợ anh để nhún trước khi sản phụ này không qua khỏi.Chiều 19-5, gia đình sản phụ Lê Thị Bích Tuyền (27 tuổi; ngụ ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết sản phụ này đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc trong lúc sinh...Anh Trung đau buồn chia sẻ rằng khi thấy phần đầu của bé trồi ra ngoài thì một y tá leo lên phần bụng của chị Tuyền để nhún. Sau đó, chị Tuyền đuối sức nên không nói được câu nào, tay chị Tuyền không nắm được tay chồng, mắt trợn lên...Bản tin Zing/Tuổi Trẻ kể: Dù thuốc đã hết hạn sử dụng vào ngày 9/4 nhưng ngày 16/5, nhân viên quầy thuốc bảo hiểm của Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn cấp cho bệnh nhân về uống.Ngày 19/5, bác sĩ N.T.V. - Trưởng ban Thanh tra nhân dân của Bệnh viện Tâm thần trung ương 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai - xác nhận đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ 850 viên thuốc Encorate 200 mg hết hạn sử dụng tại quầy thuốc bảo hiểm và hai kho thuốc chẵn, lẻ của bệnh viện để tiến hành xử lý.Sao Star kể: Đang truyền dịch, bé trai bất ngờ giãy dụa rồi tử vong.Thấy bé trai bị nôn ói, gia đình đưa bé đến bệnh viện và được các bác sĩ yêu cầu giữ lại để truyền nước. Hơn 10 giờ nhập viện, bé sau khi được truyền dịch thì bé trai này bất ngờ giãy dụa rồi tử vong.Báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn có con hẻm lạ đời, dân nơi đây chẳng bao giờ uống rượu bia, viết chữ từ phải sang trái, sử dụng lịch một tháng chỉ có 29 hoặc 30 ngày...Đó là con hẻm 157 Dương Bá Trạc, Q.8, với hơn 300 hộ dân, gần 1.500 nhân khẩu, một xóm của người Chăm theo đạo Hồi... đa phần là người Chăm theo đạo Hồi Islam, đến từ An Giang, và có cả người Malaysia sang định cư. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước họ đã đến đây, hình thành nên một cộng đồng người Chăm thu nhỏ.Báo Pháp Luật kể: Chiếc xe ô tô tải đang chạy trên Quốc lộ 1A (quận Bình Tân, TP.SG) thì bất ngờ bị lật ngang đường, tài xế và phụ xe mắc kẹt bên trong.Báo Thể Thao & Văn Hóa kể chuyện buồn Internet: Bất cứ nơi đâu cũng sẽ có kẻ xấu. Môi trường mạng xã hội với những bình luận vô thưởng vô phạt thậm chí còn tạo điều kiện cho cái xấu dễ dàng xuất hiện hơn.Những kẻ tấn công hầu như sẽ không phải chịu hậu quả gì, còn nạn nhân thì ngược lại.Năm 2015, một nữ sinh Đồng Nai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi bị bạn trai tung clip nhạy cảm lên mạng. Năm 2013, một nữ sinh Hà Nội cũng uống thuốc tự tử chỉ vì bị bạn cùng lớp ghép ảnh chân dung vào một bức ảnh nhạy cảm và sau đó có những lời trêu đùa quá trớn trên mạng.Báo Tiền Phong nêu câu hỏi: Bộ Tài chính nói gì về việc 'bán đất để ăn', dùng ô tô biếu tặng?Giải thích về phát ngôn của ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế): “Chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”, Cục phó Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Nguyễn Tân Thịnh cho rằng, đất đai đóng góp vào thu ngân sách rất lớn, góp phần điều chỉnh thị trường.ANTV kể: Doanh nghiệp xả thải trộm ra môi trường tại Ba Vì... Nguy cơ hồ Suối Hai bị bức tử đang chỉ là ngày một ngày hai, nếu tình trạng xả thải từ các khu xử lý nước thải của bãi rác trên địa bàn huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây không được ngăn chặn. Mạch nước ngầm theo đó cũng đang chết dần chết mòn bởi các loại độc hại từ nguồn nước xả này ngấm vào đã nhiều năm nay.Báo Công Lý kể: Nổ súng, ném bom xăng vào nhà để uy hiếp đòi nợ...Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ ném bom xăng, nổ súng, uy hiếp đòi nợ, để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ gồm Tống Hoàng Linh (37 tuổi, trú ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Hoàng Minh (25 tuổi, trú ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; có 2 tiền án); Phạm Tuấn Hải (34 tuổi, trú ở Tân Triều, Thanh Trì; có 1 tiền án) và Lưu Khắc Tuyên (25 tuổi, trú ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).